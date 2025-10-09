Уведомления
Новая модель поможет точно определять срок службы деталей самолетов
Ученые из Института автоматизации проектирования РАН и Московского физико-технического института смоделировали структуру и процесс разрушения легких сплавов. Модель позволит определять межремонтный интервал авиационного оборудования и оптимизировать производство комплектующих, что повысит безопасность полетов.
Результаты работы опубликованы в журнале «Вычислительная механика сплошных сред». Литье, сварку, обработку металлов давлением и механообработку широко применяют в промышленности. Методы проверены временем, но изготовить с их помощью детали сложной геометрической формы весьма проблематично. Особые трудности вызывает выпуск тонкостенных изделий с внутренними полостями.
Решить эту проблему машиностроения позволяет селективное лазерное плавление. Его реализацию начинают с построения трехмерной модели детали в системе автоматизированного проектирования. Затем в 3D-принтере лазерным лучом послойно сплавляют частицы порошка, согласно модели. Процесс ведут в инертном газе. При необходимости поверхность детали дополнительно обрабатывают.
При всех неоспоримых преимуществах технологии, материал из сплавленных частиц имеет поры. Их наличие сокращает срок службы изделий. Чтобы определить межремонтный интервал оборудования, нужно знать усталостную прочность, то есть число циклических нагрузок с определенным напряжением, которые выдерживает материал. На сегодняшний день не существует методов оценки усталостной прочности материалов, полученных селективным лазерным плавлением.
По этой причине ученые из ИАП РАН и МФТИ разработали модель плавления порошка под действием лазерного излучения (рисунок 1). В ее основе лежит уравнение изменения во времени теплосодержания системы. При вычислениях они учли следующие параметры процесса: мощность лазера, скорость движения лазерного луча, степень перекрытия сплавляемых слоев и возможное парообразование при сильном нагреве. Результатом моделирования стало математическое описание структуры затвердевших слоев металла. Особое внимание было уделено наличию структурных дефектов.
Чтобы проверить точность модели, ученые изготовили алюминиевый образец методом селективного лазерного плавления и рассмотрели его под оптическим микроскопом. После чего они смоделировали структуру образца при этих же условиях получения. В ходе сопоставления расчетных и опытных данных было установлено их соответствие (рисунок 2).
Моделирование структурных дефектов титанового сплава показало, что при высокой скорости лазерного луча остаются участки с нерасплавленным порошком. С замедлением движения лазера, наоборот, появляются области переплавления материала. Многократный переход вещества из жидкого состояния в твердое вызывают процессы формирования соседних слоев. Следовательно, в зависимости от режима селективного лазерного плавления образуется материал с непроплавленными либо переплавленными участками, расположенными послойно (рисунок 3). Такие локальные дефекты занимают до 30–40% от линейного размера слоя.
На непроплавленных участках размером около 100 мкм часть вещества замещена порой, а оплавленные частицы слабо связаны друг с другом и с окружающим их сплошным материалом. Из-за этого непроплавы имеют значительно меньший модуль упругости, чем бездефектные области. Иными словами, непроплавы сильнее подвержены упругой деформации и становятся центрами зарождения усталостных трещин и каверн (рисунок 4).
В переплавах, благодаря длительному тепловому воздействию, образуются крупные зерна с иным фазовым составом (рисунок 5). Их появление увеличивает микротвердость и модуль упругости переплавов на 10–15% по сравнению с бездефектными областями.
«Мы разработали алгоритмы вычисления усталостной прочности и долговечности образцов, изготовленных методом селективного лазерного плавления, — пояснил Василий Голубев, профессор кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ.— Предложенные решения позволят определить диапазон параметров ведения процесса, при котором уровень усталостной прочности будет наилучшим».
Результаты работы математиков будут использованы для оптимизации производства авиационных комплектующих.
Исследование выполнено в рамках проекта РНФ.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
