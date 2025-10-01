Предупреждения о шок-контенте оказали обратный эффект

При публикации в интернете материалов, способных шокировать или травмировать психику, их часто скрывают размытием и сопровождают предупреждением о том, что впечатлительным людям смотреть на них не стоит. Работает ли прием, призванный защитить аудиторию, в том числе подростков и молодежь, от потенциально неприемлемого контента и негативных эмоций? Ученые впервые проверили это вне стен лаборатории.

Ранее исследования в лабораторных условиях показали, что в большинстве случаев предостережения оказывают обратный эффект и побуждают к просмотру материалов, а не к избеганию. Однако в повседневной жизни реакции людей на предупреждения о шок-контенте не проверяли. Группа австралийских психологов недавно исправила это упущение. О результатах эксперимента они рассказали в статье, опубликованной в Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

В новом исследовании поучаствовал 261 человек от 17 до 25 лет, которых набрали среди студентов вузов. Добровольцы заполнили ряд анкет, вопросы в которых касались социально-демографической информации, привычек в интернете. Также психологи с помощью тестов оценили общее благополучие испытуемых, наличие у них признаков депрессии, стрессовых или других подобных расстройств.

Затем участников попросили на протяжении недели вести дневник, ежедневно отмечая в нем, как часто они встречали предупреждения о шок-контенте в соцсетях и как при этом поступали (избегали просмотра или наоборот).

Когда ученые проанализировали ответы, выяснилось, что лишь 10% избегали смотреть такие материалы, а 90% открывали контент с пометкой, объясняя действия любопытством.

Людям хотелось узнать, что скрывает предупреждение, особенно если оно было кратким и неконкретным. Подобную реакцию в психологии иногда называют «эффектом запретного плода»: когда что-то ограничивают или запрещают, это становится привлекательнее и желаннее.

Исследование не выявило значимой связи между склонностью избегать контента с пометкой и маркерами психического здоровья человека. Люди с признаками ПТСР, тревожности или пережившие в прошлом психологическую травму не стремились беречься от потенциально неприемлемых материалов сильнее, чем другие участники.

В итоге ученые сделали вывод, что предостережения не выполняют свою основную задачу — защищать восприимчивую часть аудитории от неподобающей информации, которая может их травмировать.

Результаты поставили под сомнение утверждения сторонников таких приемов о том, что они помогают людям, имеющим проблемы с психикой, избегать негативного контента в интернете. Впрочем, поскольку исследование не лишено ограничений, его авторы добавили, что вопрос нуждается в дополнительном изучении для полного понимания проблемы.

Юлия Трепалина 834 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.