Предупреждения о шок-контенте оказали обратный эффект
При публикации в интернете материалов, способных шокировать или травмировать психику, их часто скрывают размытием и сопровождают предупреждением о том, что впечатлительным людям смотреть на них не стоит. Работает ли прием, призванный защитить аудиторию, в том числе подростков и молодежь, от потенциально неприемлемого контента и негативных эмоций? Ученые впервые проверили это вне стен лаборатории.
Ранее исследования в лабораторных условиях показали, что в большинстве случаев предостережения оказывают обратный эффект и побуждают к просмотру материалов, а не к избеганию. Однако в повседневной жизни реакции людей на предупреждения о шок-контенте не проверяли. Группа австралийских психологов недавно исправила это упущение. О результатах эксперимента они рассказали в статье, опубликованной в Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.
В новом исследовании поучаствовал 261 человек от 17 до 25 лет, которых набрали среди студентов вузов. Добровольцы заполнили ряд анкет, вопросы в которых касались социально-демографической информации, привычек в интернете. Также психологи с помощью тестов оценили общее благополучие испытуемых, наличие у них признаков депрессии, стрессовых или других подобных расстройств.
Затем участников попросили на протяжении недели вести дневник, ежедневно отмечая в нем, как часто они встречали предупреждения о шок-контенте в соцсетях и как при этом поступали (избегали просмотра или наоборот).
Когда ученые проанализировали ответы, выяснилось, что лишь 10% избегали смотреть такие материалы, а 90% открывали контент с пометкой, объясняя действия любопытством.
Людям хотелось узнать, что скрывает предупреждение, особенно если оно было кратким и неконкретным. Подобную реакцию в психологии иногда называют «эффектом запретного плода»: когда что-то ограничивают или запрещают, это становится привлекательнее и желаннее.
Исследование не выявило значимой связи между склонностью избегать контента с пометкой и маркерами психического здоровья человека. Люди с признаками ПТСР, тревожности или пережившие в прошлом психологическую травму не стремились беречься от потенциально неприемлемых материалов сильнее, чем другие участники.
В итоге ученые сделали вывод, что предостережения не выполняют свою основную задачу — защищать восприимчивую часть аудитории от неподобающей информации, которая может их травмировать.
Результаты поставили под сомнение утверждения сторонников таких приемов о том, что они помогают людям, имеющим проблемы с психикой, избегать негативного контента в интернете. Впрочем, поскольку исследование не лишено ограничений, его авторы добавили, что вопрос нуждается в дополнительном изучении для полного понимания проблемы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
