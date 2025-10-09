Нобелевскую премию по литературе — 2025 получил писатель Ласло Краснахоркаи

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии по литературе этого года. Им стал венгерский автор Ласло Краснахоркаи.

Шведская академия в Стокгольме сообщила, что Нобелевскую премию по литературе в 2025 году решили присудить венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства». Он также обладатель Национальной книжной премии США в области переводной литературы (2019 год) и Международной Букеровской премии (2015 год).

Краснахоркаи родился в 1954 году в венгерском городе Дьюла. С детства часто бывал в деревне, поэтому жизнь крестьян в итоге стала тематической константой многих его произведений. В частности, воспоминания об этом легли в основу первого романа автора, написанного в 1985 году, — «Сатанинского танго» о разваливающемся сельском кооперативе.

Трансляция / © Nobel Prize

Напомним, что, как завещал основатель Нобелевских премий — шведский ученый, изобретатель динамита и предприниматель Альфред Нобель, — награды в области литературы достоин тот, кто создал «самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении».

Ранее на этой неделе стали известны имена лауреатов Нобелевки в других номинациях: премия в области физиологии или медицины ушла к исследователям периферической иммунологической толерантности Мэри Брунков, Фрэду Рамсделлу и Шимону Сакагучи; по физике — к Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону М. Мартинису за «открытие квантово-механического туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи» и демонстрацию квантовой физики в действии; по химии — к Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за открытие квантового туннелирования на макроуровне.

