Благодарность детей снизила стресс и улучшила состояние психики родителей

Для гармоничных отношений в браке и семье важно не только быть благодарным своим близким, но и самому чувствовать признательность второй половины и детей. О позитивном воздействии ощущения того, что семья тебя ценит, рассказали специалисты Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

В новой работе, которую опубликовал The Journal of Positive Psychology, авторы продолжили свое предыдущее исследование о значимости взаимной благодарности в отношениях с любимым человеком. Оно, в частности, показало, что люди, чувствующие признательность партнеров, больше уверены в себе, удовлетворены и преданы друг другу, а также меньше беспокоятся из-за нестабильности отношений.

Теперь ученые рассмотрели это чувство в широком контексте семьи. Для исследования сформировали выборку из 593 родителей, состоящих в официальном или гражданском браке и имеющих хотя бы одного ребенка от четырех до 17 лет. В серии опросов у людей выяснили, чувствуют ли они признательность партнера и детей, испытывают ли общий психологический и родительский стресс, связанный с исполнением этой роли. Также испытуемых попросили оценить удовлетворенность отношениями.

Результаты показали, что ощущение благодарности партнера коррелировало с более высоким уровнем удовлетворенности отношениями в паре, но не влияло на показатели родительского стресса. В то же время признательность детей — как старшего, так и младшего возраста — сопровождалась снижением уровня родительского стресса, но не была связана с удовлетворенностью отношениями в паре.

Также ученые отметили, что меньший уровень психологического стресса в целом коррелировал с ощущением «оцененности» партнером и более старшими детьми.

Исследователи пояснили, что рассматривали детей в разбивке на две возрастные группы (от четырех до 12 лет и от 13 до 18 лет), поскольку подростки должны быть лучше осведомлены о происходящем в семье и вкладе родителей в их благополучие. Маленькие дети тоже могут проявлять благодарность, но по-своему.

Примечательно, что женщины-респонденты чувствовали менее сильную благодарность партнера и детей старшего возраста, чем мужчины. Кроме того, позитивный эффект от более выраженного ощущения признательности со стороны детей проявлялся именно у матерей. По словам авторов работы, это согласуется с данными других научных статей, в которых отмечалось, что мужчины чаще в меньшей степени признают женский вклад в благополучие семьи, чем наоборот.

«В любых отношениях нет полного равенства, и родители всегда будут делать для семьи больше, чем дети. Тем не менее полученные результаты подчеркивают, как важно, чтобы близкие признавали и ценили прилагаемые человеком усилия. И напротив, есть четкие свидетельства того, что, когда человек не чувствует подобной благодарности, это ведет к негативным последствиям для семьи», — прокомментировал ведущий автор нового исследования Аллен Бартон (Allen Barton).

Специалист добавил, что родители могут формировать атмосферу благодарности в семье. Показывая, как выражать признательность друг другу, взрослые своим примером обучают этому и детей. Если ребенок забыл поблагодарить маму или папу за что-то сделанное для него, следует напомнить о необходимости сказать «спасибо».

Ранее исследователи из Детской больницы имени С. С. Мотта при Мичиганском университете (США) провели опрос среди родителей и узнали, что более 80 процентов мам и пап оценили свое чадо как неблагодарное, а 42 процента посчитали детей более эгоистичными, чем хотелось бы.

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