Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Благодарность детей снизила стресс и улучшила состояние психики родителей
Для гармоничных отношений в браке и семье важно не только быть благодарным своим близким, но и самому чувствовать признательность второй половины и детей. О позитивном воздействии ощущения того, что семья тебя ценит, рассказали специалисты Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
В новой работе, которую опубликовал The Journal of Positive Psychology, авторы продолжили свое предыдущее исследование о значимости взаимной благодарности в отношениях с любимым человеком. Оно, в частности, показало, что люди, чувствующие признательность партнеров, больше уверены в себе, удовлетворены и преданы друг другу, а также меньше беспокоятся из-за нестабильности отношений.
Теперь ученые рассмотрели это чувство в широком контексте семьи. Для исследования сформировали выборку из 593 родителей, состоящих в официальном или гражданском браке и имеющих хотя бы одного ребенка от четырех до 17 лет. В серии опросов у людей выяснили, чувствуют ли они признательность партнера и детей, испытывают ли общий психологический и родительский стресс, связанный с исполнением этой роли. Также испытуемых попросили оценить удовлетворенность отношениями.
Результаты показали, что ощущение благодарности партнера коррелировало с более высоким уровнем удовлетворенности отношениями в паре, но не влияло на показатели родительского стресса. В то же время признательность детей — как старшего, так и младшего возраста — сопровождалась снижением уровня родительского стресса, но не была связана с удовлетворенностью отношениями в паре.
Также ученые отметили, что меньший уровень психологического стресса в целом коррелировал с ощущением «оцененности» партнером и более старшими детьми.
Исследователи пояснили, что рассматривали детей в разбивке на две возрастные группы (от четырех до 12 лет и от 13 до 18 лет), поскольку подростки должны быть лучше осведомлены о происходящем в семье и вкладе родителей в их благополучие. Маленькие дети тоже могут проявлять благодарность, но по-своему.
Примечательно, что женщины-респонденты чувствовали менее сильную благодарность партнера и детей старшего возраста, чем мужчины. Кроме того, позитивный эффект от более выраженного ощущения признательности со стороны детей проявлялся именно у матерей. По словам авторов работы, это согласуется с данными других научных статей, в которых отмечалось, что мужчины чаще в меньшей степени признают женский вклад в благополучие семьи, чем наоборот.
«В любых отношениях нет полного равенства, и родители всегда будут делать для семьи больше, чем дети. Тем не менее полученные результаты подчеркивают, как важно, чтобы близкие признавали и ценили прилагаемые человеком усилия. И напротив, есть четкие свидетельства того, что, когда человек не чувствует подобной благодарности, это ведет к негативным последствиям для семьи», — прокомментировал ведущий автор нового исследования Аллен Бартон (Allen Barton).
Специалист добавил, что родители могут формировать атмосферу благодарности в семье. Показывая, как выражать признательность друг другу, взрослые своим примером обучают этому и детей. Если ребенок забыл поблагодарить маму или папу за что-то сделанное для него, следует напомнить о необходимости сказать «спасибо».
Ранее исследователи из Детской больницы имени С. С. Мотта при Мичиганском университете (США) провели опрос среди родителей и узнали, что более 80 процентов мам и пап оценили свое чадо как неблагодарное, а 42 процента посчитали детей более эгоистичными, чем хотелось бы.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Белорусские инженеры исследовали влияние горячего цинкования на хрупкое разрушение стальных конструкций
Во многих научных трудах отмечается, что технологический процесс горячего цинкования как вида антикоррозионной защиты способен негативно влиять на прочностные характеристики металлического изделия. Белорусские инженеры исследовали возможные причины возникновения повреждений внутренней структуры стальных элементов в результате такой обработки.
Свежая научная работа показала, что шансы на стабильный переход планеты в новое состояние постоянно растут. Когда этот переход состоится, Земля не вернется в состояние равновесия не менее 10 тысяч лет. В связи с этим исследователи рекомендовали резко вернуть климат в прошлое.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Шанхайский синдром планеты Земля: когда нас будет слишком много и что из этого выйдет
Оружие будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии