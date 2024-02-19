Россия оказалась в пятерке стран с самым низким уровнем доверия ученым

В последние годы среди ученых звучат опасения по поводу падающего доверия людей к науке. В пандемию Сovid-19, когда многие поддались конспирологическим теориям о коронавирусе, эта обеспокоенность только усилилась. Новое международное исследование показало, как в действительности обстоят дела с авторитетом научного сообщества в мире.

Хотя большинство людей верят научным данным и ученым, прошлые исследования показывали, что в этом вопросе есть значительные национальные и региональные различия. Например, в некоторых работах сообщалось, что в ряде стран Латинской Америки и Африки больше распространены антинаучные настроения и снижено доверие к ученым.

Чтобы избежать ошибочных заключений, социолог Виктория Колонья (Viktoria Cologna) из Ганноверского университета имени Лейбница (Германия) и ее коллеги провели глобальный опрос. В нем участвовали 71 417 человек из 67 государств. Исследование в онлайн-формате, проходившее с ноября 2022-го по август 2023-го, охватило 31 процент стран, где проживают 78 процентов земного населения.

Респондентам предложили оценить по шкале от одного до пяти несколько десятков утверждений о честности, компетентности, доброжелательности и открытости ученых. Более высокий балл соответствовал большему уровню доверия.

В итоге средний балл составил 3,62, что авторы сочли умеренно высоким результатом. В целом по миру об ученых преобладает мнение как о высококомпетентных людях с умеренной честностью и благими намерениями. В то же время оценка по критерию «открытость для обратной связи» оказалась ниже: 23 процента участников посчитали, что ученые уделяют мало внимания другим мнениям. Три четверти опрошенных согласились, что научные методы — лучший способ установить истину.

Странами с наибольшим уровнем доверия науке стали Египет (4,3 балла) и Индия (4,26 балла). Также в первую пятерку вошли Нигерия, Кения и Австралия. С противоположной стороны спектра оказались Албания (3,05 балла) и Казахстан (3,13). Немногим более высокие результаты — у Боливии (3,22), России (3,23) и Эфиопии (3,23).

Средневзвешенные показатели доверия к ученым по странам и регионам (1 = очень низкий уровень, 3 = ни высокий, ни низкий, 5 = очень высокий) / © Cologna V. et al.

Опрос не выявил четкой закономерности, которая говорила бы о меньшем уровне доверия ученым в Латинской Америке и Африке, как это показывали прошлые исследования. В то же время авторы работы, которую опубликовал сайт препринтов OSF Preprints, заявили, что в России, некоторых бывших республиках СССР и странах-саттелитах доверие к ученым несколько снижено.

Часть вопросов, на которые отвечали респонденты, касалась их политических взглядов. Это позволило установить, что в глобальных масштабах поддержка «левых» движений слегка коррелировала с большим уровнем доверия науке. Связь прослеживалась в Канаде, США, Великобритании, Норвегии и Китае.

Впрочем, в 41 стране, включая Новую Зеландию, Аргентину и Мексику, значимой корреляции между политической ориентацией и доверием ученым не обнаружили. В ряде стран, например в Грузии, Египте, Нигерии и Греции, «левые» взгляды ассоциировались с пониженным уровнем доверия людей науке. В некоторых государствах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Африки ученым больше доверяли люди «правых» политических убеждений.

В целом больше половины опрошенных заявили, что ученым следует активнее сотрудничать с политиками и участвовать в выработке политических решений. Кроме того, 82 процента людей высказались за то, что ученые должны рассказывать широкой публике о науке.

Добавим, что онлайновые опросы известны своей нерепрезентативностью в связи со специфическим формированием выборки и невозможностью проверки возраста и пола. Это следует учитывать при рассмотрении результатов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.