  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 часа назад
Ольга Иванова
137

Люди поступились моральными принципами ради политических убеждений

5.1

Американские ученые показали, что люди способны забыть о моральных принципах, если симпатизируют тому или иному политику. Исследователи также выдвинули предположение, почему это происходит.

Психология
# мораль
# моральная оценка
# политика
# политические взгляды
# Трамп
Трамп и Байден
Люди поступились моральными принципами ради политических убеждений / © Getty images

Христиане-евангелисты поддерживают Дональда Трампа, который, казалось бы, неоднократно нарушал их заповеди, а феминистки — Билла Клинтона, несмотря на разоблачения его сексуальных прегрешений. Это довольно удивительно, потому что психологические концепции, как правило, считают моральные ценности в целом стабильными, неизменными, подобно чертам характера человека.

Моральные ценности даже могут носить врожденный характер и уж точно обусловлены социальным окружением — в первую очередь тем, которое было в детстве и юности человека. Это говорит о том, что моральный выбор у одного и того же индивида должен быть примерно одинаковым для всех схожих ситуаций — похожие нарушения моральных принципов должны вызывать похожие суждения.

Однако в случае политических убеждений, как мы сказали выше, такая закономерность, кажется, не действует. Вместо одинакового применения основных понятий, что правильно, а что — нет, независимо от контекста ситуации, сам контекст как бы задает эту «правильность» и «неправильность».

Это объясняется тем, что склонность к тем или иным политическим убеждениям считается ключевым компонентом самоидентификации. Когда такие вещи сталкиваются между собой, на первый план выходят не моральные убеждения, а интересы группы, с которой человек себя идентифицирует. Почему так происходит — неизвестно.

Ученые из Университета Небраски в Линкольне (США) решили больше узнать об этом вопросе и провели опрос среди американцев, который показал, что люди в самом деле готовы поступиться моральными принципами во имя политических убеждений. Выводы представлены в журнале Political Psychology.

Сначала ученые опросили студентов — 1059 человек, примерно половина из которых были женщинами, столько же назвали себя либералами. Вторая выборка тоже состояла из студентов — 303 человека, около 50 процентов которых были женщинами, 51 процент — либералами. В третью группу участников вошли 410 взрослых от 19 лет и старше (42 процента из них были женщинами, 48 — либералами). В последней выборке оказались 700 добровольцев.

Все участники прошли онлайн-опрос, где заполняли различные тесты. Одним из них стала шкала моральных убеждений. Испытуемым предлагали согласиться или не согласиться, например, с таким мнением: «Я бы ложно обвинил этого человека в серьезном проступке».

Выяснилось, что независимо от возраста и идеологии люди оказались более склонны к аморальному поведению и суждениям, если это как-то задевало их политические взгляды. По сути, один и тот же человек отвечал по-разному на одинаковые вопросы. Это зависело от того, с какой ситуацией он имел дело: мог оправдывать политика своих взглядов, но очень сурово относился в той же ситуации к тому, кто не придерживался таковых. И это во многом было связано с искренней неприязнью к противоположной стороне — людям с другой политической позицией.

«Думаю, у нас есть основания для некоторого беспокойства: пока существует внутренняя неприязнь к внешней группе, есть и риск аморального к ней отношения. Политические убеждения заставляют нас делать то, что обычно мы не делаем, и терпеть то, что обычно не терпим. Иногда это проявляет в нас худшие качества», — заявил один из авторов исследования Кайл Халл.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# мораль
# моральная оценка
# политика
# политические взгляды
# Трамп
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Фев
600
Научная обоснованность психотерапии и лженаучные методы
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Соседи Млечного Пути
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Фев
600
Реальность по полочкам: как язык категоризирует мир
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Фев
750
Вымышленные и реальные возможности древних людей
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
400
Животные против растений
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Фев
600
Философская антропология Эриха Фромма: «Иметь или Быть?»
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
10 Фев
Бесплатно
Звездная гостиная. Субботняя встреча с космонавтом
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Суперспособности крокодилов
Экспериментаниум
Москва
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Разрывая шаблоны: когнитивный диссонанс
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:30
Андрей

Геологи нашли объяснение разломов в Тихоокеанской плите

Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.

Геология
# океанические плиты
# субдукция
# тектонические плиты
# тектонический разлом
Позавчера, 12:56
Виталий

Возвращение хищников в нарушенную экосистему не сумело ее восстановить

Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.

Биология
# бобры
# животные
# пумы
# хищники
# экосистема
Вчера, 18:52
Мария Азарова

«Ошибки учли»: академик РАН рассказал о будущем лунной программы России

Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.

Космонавтика
# Луна
# Луна-25
# Луна-26
# Луна-27
# Роскосмос
Позавчера, 12:30
Андрей

Геологи нашли объяснение разломов в Тихоокеанской плите

Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.

Геология
# океанические плиты
# субдукция
# тектонические плиты
# тектонический разлом
Позавчера, 12:56
Виталий

Возвращение хищников в нарушенную экосистему не сумело ее восстановить

Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.

Биология
# бобры
# животные
# пумы
# хищники
# экосистема
5 февраля
Виталий

Ученые рассекретили силу тепловизионного органа гадюк

Физики из Йельского университета с помощью математической модели объяснили, как гадюки используют инфракрасные датчики возле ноздрей, чтобы охотиться за добычей в кромешной темноте. Оказалось, они задействуют своеобразный «предусилитель сигнала», расширяющий пределы возможностей их тепловизионного органа.

Биология
# гадюки
# змеи
# математическая модель
# модель
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Мышиная модель показала, как один вид рака превращается в другой

    9 минут назад

  2. Люди поступились моральными принципами ради политических убеждений

    2 часа назад

  3. Геологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назад

    3 часа назад

  4. У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

    4 часа назад
Выбор редакции

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

4 февраля

Последние комментарии

Питон Удав
21 минута назад
Так то все верно. Раковые клетки в организме возникают постоянно, но в норме организм убивает их сам. А тут радиация убивает всеа подряд - и

У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к ракуУ волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Bitali Saldaev
35 минут назад
Интересно автор пишет. И на пластик факт кладёт. За планету нервно дышит. Верной поступью идёт !

Пластик, освободитель наш и могильщикПластик, освободитель наш и могильщик

Aлек сей Нии_pet
43 минуты назад
Роман, непомерно дорогие что-то "танчики" получутся! и смотря с какого расстояния. можно и гонки устроить, если ставки будут ощутимые;

Российско-китайская лунная станция: что получится из этого пиар-проекта?Российско-китайская лунная станция: что получится из этого пиар-проекта?

Илья Дзен
1 час назад
Дмитрий, кстати, может быть есть зависимость от вида изотопов, глубины их проникновения и ещё каких-то параметров. Возможно радиоактивный фон в

У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к ракуУ волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Илья Дзен
1 час назад
Я чем больше читаю здесь о радиации, тем больше хочу вшить себе торпеду из плутония. Чтобы жить вееечноооо! )

У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к ракуУ волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Илья Дзен
1 час назад
Дмитрий, это неплохой повод для команды Naked Science собрать данные и провести исследование по Беларуси.

У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к ракуУ волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Наташа Подунова
1 час назад
Sam, в вакцине производства "Вектор" вы тоже не сомневались?

Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?

Дмитрий Глебов
1 час назад
50тыс онкозаболеваний в Беларуси каждый год. Это больше 500 на 100тыс,(хотя почему то пишут что в лидерах Дания где 300 в год на 100тыс населения) Что-то не

У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к ракуУ волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Наташа Подунова
1 час назад
Спасибо большое за обзор. Скажите, а что значит "спутники хорошо улавливают CO2" у них какая-то особая оптика?

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Sam Dowson
2 часа назад
Константин, во-первых, всегда есть какие-то проталины из-за горячих источников, так что жизнь не переставала эволюционировать. Во-вторых, через

Геологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назадГеологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назад

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Анатолий, это по результатам Вашего однодневного пребывания в коментах?; или зашли сказать, как мы все тута безразличны? ;)) читайте Березина, он

NASA пытается восстановить работоспособность космического зонда «Вояджер-1»NASA пытается восстановить работоспособность космического зонда «Вояджер-1»

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
на тот момент да, а теперь - самый обычный полукиловатный термоэлектрический генератор на плутонии;

NASA пытается восстановить работоспособность космического зонда «Вояджер-1»NASA пытается восстановить работоспособность космического зонда «Вояджер-1»

Дмитрий GF
2 часа назад
Pavel, За исключением некоторых африканских стран, кто угодно мог бы построить такой коллайдер. В мире ежегодно 2 триллиона долларов уходит на

Физики раскритиковали новый адронный коллайдер за 20 миллиардов евроФизики раскритиковали новый адронный коллайдер за 20 миллиардов евро

Sam Dowson
2 часа назад
Давно ещё было известно, выходили статьи, что повышенные дозы радиации повышают и иммунитет. Скорее всего у тех волков не только новообразований

У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к ракуУ волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Дмитрий GF
2 часа назад
Ivan, выхлоп совсем не нулевой. За эти деньги можно построить коллайдер, а за другие деньги телескоп, но другие предпочитают пускать куда угодно, но

Физики раскритиковали новый адронный коллайдер за 20 миллиардов евроФизики раскритиковали новый адронный коллайдер за 20 миллиардов евро

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Khramov, всему своё время... пока реанимируют организмы, от природы "склоннные к такой длительной заморозке, например лишайники. но дальше больше,

Пермские ученые рассказали, можно ли вернуть к жизни замороженного человекаПермские ученые рассказали, можно ли вернуть к жизни замороженного человека

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Александр, кому "опиум" а кому жизнь вечная - зачем Вы так "рубите"?

Пермские ученые рассказали, можно ли вернуть к жизни замороженного человекаПермские ученые рассказали, можно ли вернуть к жизни замороженного человека

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Владимир, речь-то о потреблении! вот весь мир загибается без кедрового масла - вы "пальму" покупаете филлипинскую, и чхать хотели, что там уже

Пермские ученые рассказали, можно ли вернуть к жизни замороженного человекаПермские ученые рассказали, можно ли вернуть к жизни замороженного человека

Aлек сей Нии_pet
3 часа назад
Affidavit, мне проще удалить предыдущий комент; и тогда читатели будут в ощущении, что там как минимум набор труднопереводимых с диалекта матюков; в

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Константин Зорькин
3 часа назад
Десятки миллионов лет водоросли жили без фотосинтеза?

Геологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назадГеологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назад

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить