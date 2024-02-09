Люди поступились моральными принципами ради политических убеждений

Американские ученые показали, что люди способны забыть о моральных принципах, если симпатизируют тому или иному политику. Исследователи также выдвинули предположение, почему это происходит.

Христиане-евангелисты поддерживают Дональда Трампа, который, казалось бы, неоднократно нарушал их заповеди, а феминистки — Билла Клинтона, несмотря на разоблачения его сексуальных прегрешений. Это довольно удивительно, потому что психологические концепции, как правило, считают моральные ценности в целом стабильными, неизменными, подобно чертам характера человека.

Моральные ценности даже могут носить врожденный характер и уж точно обусловлены социальным окружением — в первую очередь тем, которое было в детстве и юности человека. Это говорит о том, что моральный выбор у одного и того же индивида должен быть примерно одинаковым для всех схожих ситуаций — похожие нарушения моральных принципов должны вызывать похожие суждения.

Однако в случае политических убеждений, как мы сказали выше, такая закономерность, кажется, не действует. Вместо одинакового применения основных понятий, что правильно, а что — нет, независимо от контекста ситуации, сам контекст как бы задает эту «правильность» и «неправильность».

Это объясняется тем, что склонность к тем или иным политическим убеждениям считается ключевым компонентом самоидентификации. Когда такие вещи сталкиваются между собой, на первый план выходят не моральные убеждения, а интересы группы, с которой человек себя идентифицирует. Почему так происходит — неизвестно.

Ученые из Университета Небраски в Линкольне (США) решили больше узнать об этом вопросе и провели опрос среди американцев, который показал, что люди в самом деле готовы поступиться моральными принципами во имя политических убеждений. Выводы представлены в журнале Political Psychology.

Сначала ученые опросили студентов — 1059 человек, примерно половина из которых были женщинами, столько же назвали себя либералами. Вторая выборка тоже состояла из студентов — 303 человека, около 50 процентов которых были женщинами, 51 процент — либералами. В третью группу участников вошли 410 взрослых от 19 лет и старше (42 процента из них были женщинами, 48 — либералами). В последней выборке оказались 700 добровольцев.

Все участники прошли онлайн-опрос, где заполняли различные тесты. Одним из них стала шкала моральных убеждений. Испытуемым предлагали согласиться или не согласиться, например, с таким мнением: «Я бы ложно обвинил этого человека в серьезном проступке».

Выяснилось, что независимо от возраста и идеологии люди оказались более склонны к аморальному поведению и суждениям, если это как-то задевало их политические взгляды. По сути, один и тот же человек отвечал по-разному на одинаковые вопросы. Это зависело от того, с какой ситуацией он имел дело: мог оправдывать политика своих взглядов, но очень сурово относился в той же ситуации к тому, кто не придерживался таковых. И это во многом было связано с искренней неприязнью к противоположной стороне — людям с другой политической позицией.

«Думаю, у нас есть основания для некоторого беспокойства: пока существует внутренняя неприязнь к внешней группе, есть и риск аморального к ней отношения. Политические убеждения заставляют нас делать то, что обычно мы не делаем, и терпеть то, что обычно не терпим. Иногда это проявляет в нас худшие качества», — заявил один из авторов исследования Кайл Халл.

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