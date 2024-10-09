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3 минуты назад
Полина Меньшова
3

Психологи поняли, почему люди уверены в своей правоте, даже когда неправы

5.2

Люди не допускают, что могут быть необъективными в отношении того или иного вопроса, из-за особенности человеческой психики. Ученые из США обнаружили так называемую «иллюзию адекватности информации» и описали ее в новой статье.

Психология
# информация
# коммуникация
# мировоззрение
# политические взгляды
Кадр из сериала «Друзья» / © wbd.com

Современная наука активно изучает, как формируется мировоззрение людей. Согласно недавним исследованиям, на политические взгляды в разной степени влияют и наследственность, и окружение, а устранение недопониманий не всегда приводит к изменению позиции.

Специалисты из Университета Джонса Хопкинса, Университета Огайо и Стэнфордского университета (все — в США) исследовали, почему люди не сомневаются, что правы, даже когда на самом деле это не так. Научную статью, в которой описаны «иллюзия адекватности информации» и способ ей противостоять, появилась в журнале PLOS One.

Авторы публикации провели онлайн-эксперимент, в котором задействовали 1261 взрослого американца. Все участники исследования прочитали статью о вымышленной школе, которой не хватает воды, но содержание текста не у всех было одинаковым. Одна группа получила материал с аргументами в пользу объединения с другой школой, которой воды было достаточно, а вторая — с доводами о том, что так делать не стоит и лучше решить проблему каким-то другим способом. Третья группа прочла аргументы в пользу обеих точек зрения.

В результате люди, получившие представление только об одном варианте развития событий, были уверены, что именно этот вариант наиболее удачный. Они также не сомневались, что располагают достаточным количеством информации для объективного взгляда на ситуацию и что большинство других участников исследования с ними согласятся.

«Существует режим по умолчанию, при котором люди думают, что знают все важные факты, даже если это не так. Те, кто ознакомился только с одним мнением, на самом деле были сильнее уверены в своей правоте, чем те, кто прочитал аргументы обеих сторон», — пояснили авторы статьи.

Люди были готовы пересмотреть свою позицию, когда знакомились с неизвестными им доводами в пользу альтернативного решения. Однако, отметили ученые, так происходит не всегда. Например, в случае с идеологическими разногласиями люди нередко не доверяют новой информации или пытаются переосмыслить ее так, чтобы она соответствовала их взглядам.

«Первым шагом, когда вы с кем-то не согласны, должно быть размышление: “Есть ли что-то, чего я не понимаю, но что помогло бы мне лучше понять чужую позицию?” Это позволит бороться с иллюзией адекватности информации», — подытожили исследователи.

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Психология
# информация
# коммуникация
# мировоззрение
# политические взгляды
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