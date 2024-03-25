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56 минут назад
Полина Меньшова
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158

Политические убеждения заставили людей по-разному трактовать историю

5.4

Во всех странах люди, которые придерживаются правых политических взглядов, чаще трактовали события прошлого как положительные, в отличие от сторонников левых идеологий. К такому выводу пришел психолог из Великобритании.

Психология
# идеология
# история развития общества
# политика
# политические взгляды
Кадр из мультфильма «Симпсоны»
Кадр из мультфильма «Симпсоны»

Интерпретация исторических событий — один из главных аспектов любой идеологии. Например, классики марксизма предлагали считать, что коммунизм был характерен еще для древних обществ охотников-собирателей, а экономические системы сменяли одна другую, сохраняя при этом классовую борьбу. По мнению идеологов этого политического течения, кульминацией должна стать новая эпоха коммунизма, в которую удастся преодолеть экономический дефицит и прекратится политическое противодействие между разными социальными классами. При этом в основополагающих либеральных трудах говорится, что до цивилизации человечество жило в естественных условиях и люди не были частью институционализированного сообщества.

Исследование психолога из Лондонского университета показало, что по-разному трактуют исторические события не только ученые, но и непрофессионалы, которые придерживаются разных политических взглядов. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Political Psychology.

Автор публикации провел эксперимент, в котором участвовали 1200 человек из шести стран: по 200 респондентов из США, Великобритании, Италии, Южной Африки, Мексики и Польши. Выборка была сформирована с помощью сайта Prolific.

Выбранные страны различались по идеологии с 1950 по 2000 год: Польша была коммунистической, Соединенные Штаты, Великобритания и Мексика — демократическими, а Южная Африка находилась в условиях апартеида. В октябре 2022 года, когда проводилось исследование, все эти страны были демократическими (чередовались более левоцентристские и правоцентристские правящие институты), но идеология основных правящих институтов была разной: правая в Великобритании, Италии и Польше, левая в Соединенных Штатах, Мексике и Южной Африке.

Участники эксперимента отвечали на четыре вопроса. В первом предлагалось оценить общество своей страны в 1950-2000 годы, основываясь на своих и чужих воспоминаниях. Во втором респонденты высказывали мнение о современном состоянии общества. В третьем и четвертом вопросах предлагалось оценить два сценария будущего: когда люди действовали наилучшим из возможных способов и пришли к наилучшему результату и когда они, наоборот, не предприняли ничего, чтобы решить существующие проблемы. У всех четырех вопросов были фиксированные варианты ответа: «Очень плохо», «Скорее, плохо», «Умеренно плохо», «Ни хорошо, ни плохо», «Умеренно хорошо», «Скорее, хорошо», «Очень хорошо».

Во всех странах участники с правыми политическими взглядами более положительно оценивали события прошлого, чем их оппоненты. В ответах на вопросы о настоящем и будущем такой четкой закономерности исследователь не обнаружил, поэтому в других трех экспериментах сфокусировался на связи политических взглядов с оценкой событий прошлого.

На следующих этапах исследования автор публикации проверял, определяет ли отношение к прошлому политические предпочтения (склонны ли те, кто оценивает прошлое хорошо, «примыкать» к правым) и, наоборот, влияет ли идеология на оценку, которую респондент дает историческим событиям. Всех людей из выборки разделили на экспериментальную и контрольную группы. Вопросы для первой содержали психологическую манипуляцию, которая повлияла на ответы только в том случае, когда побуждала оценить события прошлого с точки зрения выбранной идеологии.

Далее исследователь с опорой на предыдущие научные работы задал респондентов ряд вопросов, чтобы выявить конкретные элементы политических идеологий, которые влияют на восприятие событий прошлого. По результатам статистического анализа ученый предположил, что ключевую роль может играть ностальгия: в случае правых — по традиционным ценностям, в случае левых — по перераспределению богатства. При этом у сторонников правых идеологий характерная для них ностальгия проявлялась сильнее, чем у левых свойственная им.

Этим, по мнению автора публикации, может объясняться негативное отношение правых к переменам: они не сильнее любят настоящее, чем левые, а сильнее скучают по прошлому, считая настоящее периодом нестабильности и отхода от предпочтительного общественного устройства.

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Психология
# идеология
# история развития общества
# политика
# политические взгляды
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Комментарии

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1 Комментарий

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Иван Колупаев
9 минут назад
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Хорошо согласуется с недавним исследованием в котором леваки, сжв и прочие активисты и сторонники перемен, чаще страдают от всевозможных расстройств здоровья, том числе и расстройств психики. Тьма примеров кстати и в здешних коментах. Как минимум таким людям свойственна зацикленность на одной (двух-трех) идеях под которые они подгоняют окружающую действительность. Впрочем и среди "традиционалистов" подобных кадров хватает. Что маскофобы, что маскофаперы одного поля ягоды только сдвиг по фазе в разные стороны.
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