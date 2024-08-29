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Ростех выпустил первый российский иммуноглобулин высокой концентрации
Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех выпустил в гражданский оборот первую партию препарата «БиоГам». Это единственный отечественный внутривенный иммуноглобулин человека нормальный (ИЧН) в десятипроцентной концентрации. Он призван заместить иностранные аналоги и вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его поступление на российский рынок повысит доступность и качество терапии для пациентов с иммунодефицитами.
Производство иммуноглобулина организовано на филиале НПО «Микроген» в Перми по технологии полного цикла с использованием российского сырья и компонентов. Для создания препарата использована запатентованная технология, разработанная учеными холдинга «Нацимбио», предусматривающая дополнительные способы очистки белка, инактивации и удаления вирусов. Технологические особенности препарата позволяют оптимизировать время производства и выпускать его в гражданский оборот в короткие сроки.
«В отличие от аналогов прошлого поколения более высокая концентрация позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объемах введенного препарата, что особенно важно для повышения качества жизни некоторых категорий пациентов, например, людей с выраженными иммунодефицитными состояниями. Препарат разработан с целью содействия импортозамещению иностранных аналогов на российском рынке. В этом году мы выпустим в гражданский оборот не менее 5000 упаковок «БиоГама», а в последующие годы планируем значительно нарастить производство», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.
Препарат относится к группе рецептурных лекарств, его введение осуществляется в условиях стационара под контролем медицинских работников. Применение иммуноглобулина позволяет людям с нарушениями в работе иммунитета эффективнее противостоять различным патогенам – вирусам, бактериям и токсинам. Введение препарата повышает уровень антител в крови и снижает риск заражения.
Терапия иммуноглобулинами показана пациентам c такими заболеваниями, как первичные и вторичные иммунодефициты с рецидивирующими инфекциями, синдром Гийена-Барре, болезнь Кавасаки. Эффективность лечения также доказана при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре, хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии, синдроме Вискотта-Олдрича и других состояниях.
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