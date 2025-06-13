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Выяснилось, насколько чаще распадаются пары с разными политическими взглядами
Из прошлых исследований известно, что разница в возрасте, этнической принадлежности, образовании, личностных и других качествах может повышать риск распада союзов из-за несовпадения партнеров в образе жизни, убеждениях, а также неодобрения со стороны близких или окружающих. В новом исследовании ученые на примере британских пар показали, что расхождение политических предпочтений тоже ставит отношения под угрозу, и оценили силу влияния этого фактора на вероятность разрывов.
В своем анализе, результаты которого описаны в статье, появившейся в журнале Demography, специалисты из Университета Падуи (Италия) и Института демографических исследований Общества Макса Планка (Германия) воспользовались данными двух многолетних исследовательских проектов British Household Panel Study и UK Household Longitudinal Study. В их рамках тысячи семейных пар ежегодно опрашивают о том, за какие партии они голосуют и о выборе на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Авторы новой работы охватили период с 1991 по 2019 годы.
Сопоставив сведения со статистикой расставаний и разводов, ученые установили, что пары с одинаковыми политическими предпочтениями распадались заметно реже, чем союзы с противоположными убеждениями.
Среди пар, поддерживающих одни политические партии, годовая доля распавшихся составляла 0,77%. Это почти в полтора раза меньше аналогичного показателя среди людей с полярными взглядами на политику — 1,06%. Таким образом в парах с не совпадающими убеждениями, где один партнер, к примеру, поддерживает тори (консервативная партия Великобритании), а другой — лейбористов, риск разрыва был на 38% выше.
Схожая тенденция прослеживалась и во мнениях относительно Brexit: пары, отвечавшие по-разному на этот счет, имели большую вероятность расстаться, чем те, кто высказывался одинаково. Причем исследователи подчеркнули, что расхождения в политике влияли на стабильность отношений в той же степени, если не большей, что и несовпадения в религии или уровне образования.
Интересно, что пары, где один или оба партнера не принадлежали к сторонникам какой-то политической партии или не имели четкого мнения по поводу Brexit, тоже распадались чаще.
Полученные результаты подтвердили, что общие базовые ценности способствуют стабилизации отношений в семьях, тогда как значительные политические расхождения могут увеличивать риск расставаний, заключили ученые.
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