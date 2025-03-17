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Кинозлодеев записали в политические оппоненты, а героев — в единомышленники
Люди склонны приписывать собственные политические убеждения тем, кто вызывает у них симпатию, а тех, кто им не нравятся, относить к сторонникам противоположных взглядов. Эту тенденцию, способную усиливать раскол в обществе и получившую название «мотивированная политическая проекция», в экспериментах продемонстрировали политологи из Великобритании и Австрии. В одном из опросов участников просили соотнести с политическими течениями популярных киношных злодеев и героев, вроде Гарри Поттера, Дарта Вейдера или Гэндальфа.
Исследование, статью о котором опубликовал журнал Political Science Research & Method, проходило в США и Великобритании. В первом опросе поучаствовали 3200 человек, по 1600 из каждой страны. Респондентов, которые предоставили социально-демографическую информацию о себе и данные о политических взглядах, просили предположить, за какую партию (демократов или республиканцев; лейбористов или консерваторов) проголосовали бы персонажи популярных кинофраншиз студии Marvel, фильмов «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Игра престолов» и других.
В результате выяснилось, что люди на 20% чаще проецировали свои политические убеждения на положительных героев, чем на отрицательных. И наоборот, когда речь шла о злодеях, то респонденты на 20% чаще относили их к партии оппонентов.
Во втором эксперименте задействовали чуть больше 1600 британцев. Людям дали прочитать две версии новости о вымышленном местном чиновнике. В одной заметке сообщалось, что он украл деньги из благотворительного фонда (отрицательный образ), а в другой — что пожертвовал тому же фонду крупную сумму (положительный). Далее участникам задали вопросы по тексту, в том числе попросили назвать партийную принадлежность чиновника, хотя в новости об этом не говорилось.
Примерно каждый шестой опрошенный «вспомнил» партию: если образ был положительным, чиновника чаще причисляли к политическим единомышленникам, а в отрицательной истории — к противникам. Когда испытуемые говорили, что не знают или не помнят эту информацию, их просили угадать. В таком варианте ответы аналогичным образом коррелировали с собственными политическими предпочтениями респондентов.
Анализ результатов также показал, что эффект сильнее проявлялся у людей с четкими политическими убеждениями, особенно у сторонников «левых» взглядов.
Как пояснил автор исследования Стюарт Тернбулл-Дугарт (Stuart Turnbull-Dugarte), такая проекция укрепляет предубеждения и подпитывает политическую поляризацию. Если злодеи ассоциируются с оппонентами, люди начинают приписывать им все больше негативных черт. Это не только усиливает раскол, но и и повышает восприимчивость к информационным вбросам, подтверждающим предвзятое отрицательное мнение о голосующих за партию оппонентов.
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