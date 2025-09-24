Мозг подростков и взрослых одинаково остро отреагировал на травлю

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии врачи смогли увидеть, как на мозг человека действуют сцены психологической травли. В эксперименте участвовали подростки и взрослые, и нейронная реакция у них оказалась одинаково острой.

Ученые за последние годы заметно продвинулись в понимании психологических и социальных последствий травли со стороны сверстников. Прошлые исследования показывали, что пережившие в детстве буллинг и другие психотравмирующие события позже чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми патологиями и многими другими болезнями.

Однако вопрос о том, как издевательства непосредственно воздействуют на центральную нервную систему, все еще недостаточно изучен. Вклад в его исследование внесла группа медиков из Финляндии. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии врачи смогли увидеть, как на мозг человека действуют сцены психологической травли. Нейронная реакция оказалась острой вне зависимости от возраста испытуемых. Статью об этом опубликовал журнал JNeurosci.

Эксперимент провели специалисты в области психологии и медицины из Университета Турку. К нему привлекли 47 взрослых (29 женщин и 18 мужчин), а также 51 подростка обоих полов, которым исполнилось от 11 до 14 лет.

Во время процедуры фМРТ участники просматривали снятые от первого лица видео с кадрами травли в школе либо сценами нейтрального или позитивного общения в той же обстановке.

Кроме того, ученые повторили эксперимент с отдельной группой из 57 взрослых (36 женщин и 21 мужчина). Во время просмотра тех же роликов у них отслеживали движение глаз и размер зрачков.

Судя по данным сканирования, при виде сцен травли у людей в мозге словно «вспыхивал» сигнал тревоги. Активизировались участки, отвечающие за социально-эмоциональные реакции и распознавание угроз, а также области, связанные с социальным познанием, контролем движений, обработкой сигналов от органов чувств и внутренних рецепторов.

Подобным образом реагировали тинейджеры и зрелые люди, причем выраженность отклика была связана с наличием в прошлом или настоящем психотравмирующего опыта пребывания в роли жертвы.

То, что испытуемые переживали стресс в ответ на видео с примерами издевательств в школе, подтверждали и результаты наблюдений за движением их глаз. Об усилении эмоциональных реакций и обостренном внимании говорили расширенные зрачки и частая фиксация взгляда.

По словам медиков, эксперимент наглядно продемонстрировал, как буллинг может подрывать психическое и соматическое здоровье из-за повышенной активации вегетативной нервной системы.

Юлия Трепалина 822 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.