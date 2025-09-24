Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Мозг подростков и взрослых одинаково остро отреагировал на травлю
С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии врачи смогли увидеть, как на мозг человека действуют сцены психологической травли. В эксперименте участвовали подростки и взрослые, и нейронная реакция у них оказалась одинаково острой.
Ученые за последние годы заметно продвинулись в понимании психологических и социальных последствий травли со стороны сверстников. Прошлые исследования показывали, что пережившие в детстве буллинг и другие психотравмирующие события позже чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми патологиями и многими другими болезнями.
Однако вопрос о том, как издевательства непосредственно воздействуют на центральную нервную систему, все еще недостаточно изучен. Вклад в его исследование внесла группа медиков из Финляндии. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии врачи смогли увидеть, как на мозг человека действуют сцены психологической травли. Нейронная реакция оказалась острой вне зависимости от возраста испытуемых. Статью об этом опубликовал журнал JNeurosci.
Эксперимент провели специалисты в области психологии и медицины из Университета Турку. К нему привлекли 47 взрослых (29 женщин и 18 мужчин), а также 51 подростка обоих полов, которым исполнилось от 11 до 14 лет.
Во время процедуры фМРТ участники просматривали снятые от первого лица видео с кадрами травли в школе либо сценами нейтрального или позитивного общения в той же обстановке.
Кроме того, ученые повторили эксперимент с отдельной группой из 57 взрослых (36 женщин и 21 мужчина). Во время просмотра тех же роликов у них отслеживали движение глаз и размер зрачков.
Судя по данным сканирования, при виде сцен травли у людей в мозге словно «вспыхивал» сигнал тревоги. Активизировались участки, отвечающие за социально-эмоциональные реакции и распознавание угроз, а также области, связанные с социальным познанием, контролем движений, обработкой сигналов от органов чувств и внутренних рецепторов.
Подобным образом реагировали тинейджеры и зрелые люди, причем выраженность отклика была связана с наличием в прошлом или настоящем психотравмирующего опыта пребывания в роли жертвы.
То, что испытуемые переживали стресс в ответ на видео с примерами издевательств в школе, подтверждали и результаты наблюдений за движением их глаз. Об усилении эмоциональных реакций и обостренном внимании говорили расширенные зрачки и частая фиксация взгляда.
По словам медиков, эксперимент наглядно продемонстрировал, как буллинг может подрывать психическое и соматическое здоровье из-за повышенной активации вегетативной нервной системы.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Под раскаленной поверхностью Венеры существуют подземные тоннели, пробитые лавой. К такому выводу пришла международная команда планетологов, изучившая архивные данные. Образования оказались огромными, ученые не ожидали увидеть ничего подобного.
Биологи ТюмГУ и Пакистана показали, что наночастицы оксида цинка эффективно повышают урожайность и качество плодовых культур (яблони, винограда, граната и других). Эти частицы укрепляют растения, помогая им противостоять неблагоприятным условиям за счет усиления защитной системы, активации антиоксидантов и улучшения обмена веществ.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 научных терминов, которые должен знать каждый
Открытие крупных экзолун способно уничтожить гипотезу Тейи
Теория узлов: почему провода наушников всегда запутываются?
«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?
Новый телескоп NASA расскажет о рождении Вселенной и будет искать внеземную органику
Пластик, освободитель наш и могильщик
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии