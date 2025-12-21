Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Монголии геологи обнаружили курганы кочевников возрастом 3000 лет

В Монголии во время геологического исследования месторождения специалисты обнаружили кочевые курганы возрастом до трех тысяч лет. В общей сложности исследователи изучили десять захоронений.

На месторождении Оюут исследователи обнаружили древние курганы / © Montsame

Как сообщает Montsame, в 2024 году во время полевых работ на месторождении Оюут геологи обнаружили монументальные курганы, известные как хиргисууры или херексуры. В соответствии с законами Монголии все геологоразведочные работы приостановили. Исследования продолжила группа археологов. Работы завершились в октябре 2025 года.

Всего ученые обнаружили и изучили десять древних могил. Четыре из них датируются бронзовым веком, две могилы — эпохой средневековья (VIII–XIII века). Возраст еще четырех захоронений эксперты пока не определили.

Артефакты, найденные во время раскопок курганов / © Montsame

По словам археологов, артефакты сохранились в хорошем состоянии, особенно, если учитывать суровые климатические условия региона. Из могил извлекли бронзовые толи (зеркала), фрагменты войлока, кости животных и погребальные подношения.

Бронзовое зеркало, найденное во время раскопок курганов / © Montsame

Археологические исследования и раскопки на Оютском месторождении охватили в общей сложности 1032 гектара. Хиргисууры — особый тип курганов, найденных в Монголии и некоторых частях Внутренней Азии. По мнению исследователей, эти сооружения служили не только захоронениями, но и церемониальными памятниками. Хиргисууры, найденные на месторождении Оют, подтвердили гипотезу, что аймаки Орхон и Булган на протяжении тысячелетий были центральными коридорами перемещения кочевников и местом их ритуальной активности.