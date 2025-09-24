Уведомления
Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Талая вода образуется под ледником двумя путями. Первый — геотермальные источники. Второй — при движении ледника по лежащей под ним породе из-за трения возникает много тепла.
Эта вода скапливается в низинах, возникают подледные озера. Они могут существенно влиять на движение ледника, ускоряя его. Также эти водоемы играют заметную роль в процессах таяния ледников, косвенно регулируя его скорость.
Но что еще очень важно — если вода из этих озер вытекает, рано или поздно она попадает в океан. Там пресные потоки нарушают течения, а также могут приводить к серьезным сдвигам в экосистемах. Чтобы предсказывать такие события и оценивать их влияние на океаны, ученым нужно понимать, как «работают» подледные озера. Однако их изучение по очевидным причинам затруднено.
Один из методов обнаружения подледных озер — измерение высоты ледника над уровнем моря. Ее колебания в связи с климатическими явлениями предсказуемы (выпадение осадков или таяние). А вот если под ледником есть озеро, то колебания уровня воды в нем отразятся на высоте ледника. Причем это произойдет не сразу после действия климатических факторов или будет вовсе не связано с ними.
В новой работе ученые из Лидсского, Эдинбургского и Ливерпульского университетов (Великобритания) применили именно этот метод и выявили 85 новых активных подледных озер Антарктиды. Для анализа они использовали набор данных, полученных радиовысотомером с синтезированной апертурой миссии CryoSat-2 с 2010 по 2020 год. Это измерения высоты ледников на широте от 88 градусов (южной) и выше, то есть по большей части прибрежные регионы континента.
Из открытых учеными 85 активных подледных озер 73 расположены в Восточной Антарктиде, 12 — в Западной. Шесть озер находятся в пределах восьми километров от границы, до которой ледник еще лежит на суше, а дальше уже держится на воде. И лишь каждый пятый «новый» водоем лежит под относительно медленным ледником, большая их часть образовались под ледниками, которые движутся со скоростью более 50 метров в год.
Точные формы и размеры озер этот метод определить не позволяет, только сравнительно общие параметры. Но, насколько можно судить, почти все эти озера вытянутые, причем их длинная ось не обязательно совпадает с направлением движения ледника. Авторы научной работы связали это с особенностями подледного рельефа Антарктиды, который богат на расщелины.
