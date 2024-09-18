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Детские травмы подорвали здоровье женщин сильнее, чем мужчин
Ученые давно заметили, что пережитые в детстве психотравмирующие события могут приводить к негативным последствиям для здоровья во взрослой жизни. Новое исследование показало, что такой неблагоприятный опыт способен повысить риск 20 разных болезней, причем немаловажную роль в этом играет пол человека.
Ранее по результатам метаанализа 150 научных работ исследователи выявили связь между детскими психотравмами и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых. В другом исследовании ученые обнаружили, что у мужчины стрессовые эффекты от травмирующих событий в детстве могут передаваться потомству.
Кроме того, шведские медики установили, что люди с негативным детским опытом чаще сталкиваются с такими проблемами, как низкий уровень образования и дохода, плохие взаимоотношения в паре, лишний вес, курение, плохое здоровье, высокий уровень стресса, тревожность и частые депрессии.
В новой научной работе, статью о которой недавно опубликовал журнал Brain, Behavior, and Immunity, специалисты в области здравоохранения из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) подошли к вопросу еще шире. Они рассмотрели влияние неблагоприятных событий в детстве на биомаркеры болезней и патологические состояния в зрелости, а также проанализировали различия в последствиях для здоровья в зависимости от пола и типа стрессогенных факторов.
Для своих целей медики использовали обширный массив данных, которые ранее собрали в рамках долгосрочного исследовательского проекта MIDUS (Midlife in the United States), направленного на изучение биомедицинских, психологических и социальных факторов, влияющих на здоровье и благополучие взрослых американцев.
В выборку включили более 2100 мужчин и женщин, которые сообщили о типах и тяжести пережитых в детстве невзгод, включая финансовые трудности, физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, безнадзорность и отсутствие должного ухода, смену места жительства и проживание отдельно от биологических родителей. Кроме того, участники исследования предоставили биологические образцы для анализа на 25 маркеров заболеваний и проинформировали об имеющихся диагнозах из списка 20 основных патологий.
Применив латентно-классовый анализ, ученые выявили кластеры взрослых людей, которые в детстве в разной степени подвергались стрессогенным факторам. Затем исследователи проследили, как эти кластеры и вызывавшие стресс события коррелировали с биомаркерами воспаления, метаболизма и стресса, а также с основными человеческими заболеваниями.
В результате оказалось, что люди, которые в детстве реже сталкивались с провоцирующими стресс событиями, имели наименьшее число серьезных проблем со здоровьем. Вероятность последних возрастала с увеличением числа травмирующих эпизодов.
Хуже всего дела с метаболическим здоровьем и маркерами воспаления обстояли у людей из групп с самым трудным детством. Это касалось как мужчин, так и женщин, но исследователи обнаружили некоторые гендерные различия: частые психотравмы в начале жизни подорвали метаболическое здоровье женщин сильнее, чем мужчин. Также первые в большей степени страдали от сердечно-сосудистых патологий и рака, артрита, психических или поведенческий нарушений. Правда, у мужчин с трудным детством был несколько выше риск дисфункций щитовидной железы.
Таким образом, исследователи продемонстрировали, насколько серьезно сказывается на здоровье взрослых перенесенный в детстве стресс. Авторы работы призвали проводить скрининг на стресс во всех детских и взрослых клиниках, а также учитывать наличие психотравмирующих событий и пол пациентов при составлении их профилей риска.
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