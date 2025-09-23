  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 сентября, 19:35
Любовь С.
26

Астрофизики впервые увидели, как формируется массивная звезда

❋ 5.0

Наблюдая за массивным регионом звездообразования IRAS 18134-1942 с помощью радиоинтерферометра ALMA и комплекса телескопов VLA, ученые впервые увидели процесс рождения массивной звезды и показали, как газ, находящийся на расстоянии тысяч астрономических единиц от центра облака, постепенно движется к протозвезде.

Астрономия
# ALMA
# аккреционный диск
# газ
# звездообразование
# звезды
# сверхгигант
Изображение региона звездообразования IRAS 18134-1942, полученное с помощью ALMA, на котором хорошо видны центральное уплотнение и протяженные спиралевидные газовые структуры, направляющие вещество к центру, где формируются несколько компактных ядер. / © SHAO

В отличие от маломассивных звезд, формирующихся путем гравитационного коллапса компактных и изолированных облаков, рождение массивных светил — процесс куда более сложный. Хотя они образуются в динамичной и турбулентной среде, ученые до сих пор не могли с уверенностью сказать, каким образом вещество попадает в аккреционный диск, питающий звезду. Изучение таких объектов (их масса, как правило, превышает восемь солнечных) важно для понимания структуры и эволюции галактик: излучение, звездные ветры и вспышки сверхновых значительно изменяют межзвездную среду.

Международная группа астрофизиков под руководством Май Сяофэна (Xiaofeng Mai) из Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружила в сердце IRAS 18134-1942, расположенного на расстоянии около 4000 световых лет от Земли, целый комплекс структур — от гигантских газовых рукавов до крошечного аккреционного диска, — работающих как единая система.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что материя движется по четко организованной системе: три мощных спиральных «рукава» длиной около 20 000 астрономических единиц (0,32 светового года) подают газ в центральный «бар» («перемычка») протяженностью примерно 7500 астрономических единиц (0,118 светового года). Последний играет роль своеобразного транспортного узла, где вещество собирается и перенаправляется к более компактным образованиям.

Из бара газ течет по узким потокам, подводящим вещество к небольшому «псевдодиску», внутри которого формируется настоящий протозвездный диск — главный «двигатель» системы, выбрасывающий струи вещества из полюсов звезды. Внутренний диск при этом оказался наклонен относительно внешнего более чем на 60 градусов, а их вращение было несогласованным: направление скоростей противоположны. Это означает, что газ попадает в центр неравномерными порциями, вызывая «покачивание» и смещение оси вращения. Ранее такой эффект наблюдали лишь у светил солнечного типа.

Астрофизики также зафиксировали вспышки метанольных мазеров — своеобразных космических радиомаяков. Интенсивность одного из сигналов выросла в 10 раз всего за несколько месяцев, что указывает на внезапные всплески аккреции, когда протозвезда резко поглощает новые порции вещества.

Поскольку поток газа, поступающий по спиралям и бару, достигает примерно 10⁻⁴ массы Солнца в год, а через диск к звезде попадает на два порядка меньше, авторы научной работы заключили, что промежуточные структуры представляют собой «фильтр» или «регулятор», определяя скорость роста звезды. Эта особенность может объяснить, почему массивные светила формируются не мгновенно, а в течение сотен тысяч лет.

Примечательно, что визуально система напоминает уменьшенную копию спиральной галактики с баром и активным ядром, в центре которой вместо сверхмассивной черной дыры расположилась молодая звезда массой приблизительно 8-16 солнечных. Открытие не только помогает понять тайны рождения гигантских светил, но и указывает на поразительное сходство процессов, наблюдающихся в разных космических масштабах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
260 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# ALMA
# аккреционный диск
# газ
# звездообразование
# звезды
# сверхгигант
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Разработка противоопухолевых препаратов: основные этапы и тренды
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Сен
700
Просветление темной энергии?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Осторожно! Заяц в городе!
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Сен
1000
Черные дыры для чайников
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
23 сентября, 13:04
Адель Романова

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Ученые попытались оценить распространенность планет, на которых может возникнуть и достаточно долго сохраняться разумная цивилизация. Расчеты показали, что в случае существования таковой одновременно с нашей в Млечном Пути она может находиться по другую сторону Галактики.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# Млечный путь
# обитаемые планеты
# Уравнение Дрейка
# экзопланеты
23 сентября, 10:49
Александр Березин

Шестое массовое вымирание отменили: скорость исчезновения видов на Земле снижается, а не растет

Многие ученые в последние десятки лет утверждали, что наша планета проходит через шестое массовое вымирание, угрожающее гибелью и всему человечеству. Авторы нового исследования показали, что реальная картина совсем иная.

Биология
# биология
# массовые вымирания
# шестое вымирание
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизики впервые увидели, как формируется массивная звезда

    23 сентября, 19:35

  2. Ученые оценили, как потребление алкоголя в стране связано с уровнем самоубийств

    23 сентября, 15:30

  3. Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

    23 сентября, 13:15

  4. Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

    23 сентября, 13:04
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Николай Цыгикало
20 минут назад
Foxtrot, Потому что шасси ещё выпущены, значит, недавно оторвался от полосы после взлёта (на посадке такие фокусы не пройдут, посадочная скорость

Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

Mikhail Lukashev
20 минут назад
1, Ну а я что написал? В статье было написано "континент Азия", потому я использовал слово "континент". Было бы странно, если бы в статье было

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Михаил Петров
20 минут назад
280 тыс. лет это очень интересная цифра. Это и есть ответ на вопрос, как раз мы и есть та цивилизация, которая прибыла сюда именно 280 тыс лет назад.

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Михаил Константинов
21 минута назад
Dmitriy, хосспадя... Какие же детские потуги на троллинг! Эх, вьюноша! Тебя бы в интернет "нулевых"! Быстро бы научился троллить. Ну, или сбежал и плакал

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
24 минуты назад
Александр, вместо тысячи слов: https://www.youtube.com/watch?v=d1FcZFtE01Q Если и это не убедит любителя "предсказаний", то тут я уже бессилен.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Иван Колупаев
41 минута назад
Сергей, космическая программа весьма небольшая часть бюджета в современных условиях. Прошли "времена первых" когда на космос денег не жалели.

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

1 2
42 минуты назад
Mikhail, Евразия — материк, который включает две части света: Европу и Азию.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Artem Suleymanov
48 минут назад
Александр, Ну пойдем хлопнем бургер за здоровье Собянина. Самому не смешно? Да я ездил в Москве и как водитель и как пользователь общественного

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Ar Ar
1 час назад
Александр, Цены/продажи ДВС (включая обычные гибриды) Германия: 2017/19 - 3,4-3,5 млн ДВС, 2024 -2,2 млн ДВС (+380 BEV +190 PHEV). Прогноз на основании января-августа

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Альберт Мингазов
1 час назад
И такую территорию веками грабили, и за счёт этого процветали

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Ar Ar
2 часа назад
Александр, - скорость изменёния отдачи есть и иеньше на рынке, а вообще что меньше 100 мс уже хорошо. А они все такие. - Соотношение мощности к

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Artem Suleymanov
2 часа назад
Александр, ахаха Нет спасибо, а то обратно выбраться будет уже не так просто. За таким дурдомом лучше наблюдать с безопасного расстояния ))

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Сергей Механик
2 часа назад
Олег, я уважаю вашу точку зрения и не буду устраивать дебаты, и до взаимных оскорблений не опущусь. 😏

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Сергей Механик
2 часа назад
Олег, я уважаю вашу точку зрения и не буду устраивать дебаты, и до взаимных оскорблений не опущусь. 😏

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Иван Колупаев
2 часа назад
Только Трампу не говорите а то потребует переделать карты так чтобы Америка была больше всех.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Алексей Янов
3 часа назад
И? Я написал ложное утверждение? Я понимаю, что русский для вас не родной, но есть автокоррекция написания, пользуйтесь ею, пожалуйста.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Foxtrot Uniform
3 часа назад
Николай, а как вы по фото поняли, что нет скольжения на крыло?

Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

Олег З
4 часа назад
Сергей, а не пойти ли вам на хрен со своей глупостью?!

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Илья Коваленко
4 часа назад
Да это ересь очередная. В США 190 аэродромов с полосой 3км+

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Jibooty
4 часа назад
Николай, Рашка единственная уо страна

Человечество сможет обосноваться на Марсе к 2055 году, заявил Маск

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно