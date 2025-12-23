Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Обреченный аппарат Starlink запечатлели на орбите

Компания Vantor (ранее известная как Maxar Technologies) обнародовала новый космический снимок. Аппарат спутниковой группировки WorldView Legion запечатлел на высоте 418 километров спутник Starlink с номером 35956. Этот космический аппарат пережил серьезную нештатную ситуацию и теперь доживает последние дни на орбите.

Starlink-35956 / © Vantor

Starlink-35956 начал свой путь 23 ноября 2025 года, но его миссия оказалась короткой. 17 декабря, находясь на рабочей высоте, он внезапно перестал отвечать на команды с Земли. Официальная причина — резкая разгерметизация топливной системы. В результате аварии орбита спутника опустилась на четыре километра, а в пространство вокруг него было выброшено несколько десятков фрагментов. Данные независимых наблюдателей позже подтвердили образование этого микрооблака обломков. Столкновение с другим объектом исключено — причина катастрофы носит внутренний, технический характер, вероятно, связанный с пробоем в топливном баке.

Спустя сутки после инцидента, когда спутник пролетал над Аляской, камера аппарата WorldView-3 компании Vantor сделала его детальный портрет с расстояния в 241 километр. Разрешение снимка составило 12 сантиметров на пиксель — достаточно, чтобы разглядеть конструкцию.

На фотографии Starlink-35956 предстает целым, его корпус не имеет видимых разрушений. Однако это лишь видимость благополучия. Аппарат мертв: связь с ним потеряна, управление невозможно, и теперь он лишь беспомощно кувыркается в невесомости. Его участь предрешена. В ближайшее время под влиянием гравитации спутник начнет стремительное падение и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Конструкция Starlink, как и положено современным аппаратам, рассчитана на полное сгорание при повторном входе в атмосферу, поэтому его гибель не создаст угрозы для Земли.