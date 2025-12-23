Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Обреченный аппарат Starlink запечатлели на орбите
Компания Vantor (ранее известная как Maxar Technologies) обнародовала новый космический снимок. Аппарат спутниковой группировки WorldView Legion запечатлел на высоте 418 километров спутник Starlink с номером 35956. Этот космический аппарат пережил серьезную нештатную ситуацию и теперь доживает последние дни на орбите.
Starlink-35956 начал свой путь 23 ноября 2025 года, но его миссия оказалась короткой. 17 декабря, находясь на рабочей высоте, он внезапно перестал отвечать на команды с Земли. Официальная причина — резкая разгерметизация топливной системы. В результате аварии орбита спутника опустилась на четыре километра, а в пространство вокруг него было выброшено несколько десятков фрагментов. Данные независимых наблюдателей позже подтвердили образование этого микрооблака обломков. Столкновение с другим объектом исключено — причина катастрофы носит внутренний, технический характер, вероятно, связанный с пробоем в топливном баке.
Спустя сутки после инцидента, когда спутник пролетал над Аляской, камера аппарата WorldView-3 компании Vantor сделала его детальный портрет с расстояния в 241 километр. Разрешение снимка составило 12 сантиметров на пиксель — достаточно, чтобы разглядеть конструкцию.
На фотографии Starlink-35956 предстает целым, его корпус не имеет видимых разрушений. Однако это лишь видимость благополучия. Аппарат мертв: связь с ним потеряна, управление невозможно, и теперь он лишь беспомощно кувыркается в невесомости. Его участь предрешена. В ближайшее время под влиянием гравитации спутник начнет стремительное падение и сгорит в плотных слоях атмосферы.
Конструкция Starlink, как и положено современным аппаратам, рассчитана на полное сгорание при повторном входе в атмосферу, поэтому его гибель не создаст угрозы для Земли.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
22 Января, 2018
