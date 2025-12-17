Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Третий известный науке межзвездный объект 3I/ATLAS сейчас напоследок сближается с Землей. Когда комета 29 октября 2025 года достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки на своей траектории, — наша планета была на противоположной стороне орбиты. Поэтому в тот момент понаблюдать комету вблизи удалось только благодаря наличию космических аппаратов на орбите вокруг Марса.

Сейчас комета снова удаляется от Солнца, а Земля по отношению к ней располагается несколько удачнее. Но расстояние до объекта все равно остается огромным: 19 декабря 3I/ATLAS проследует почти в 270 миллионах километров от нас. Это без малого в 10 раз больше расстояния сближения с Красной планетой двумя месяцами ранее.

Признаки кометной активности небесное тело продемонстрировало практически сразу после обнаружения в июле 2025 года, когда оно было немногим ближе орбиты Юпитера. Впоследствии выяснилось, что она отбрасывает не только хвост, но и антихвост, направленный к Солнцу. Во время пролета кометы в пространстве между Юпитером и Марсом на ней выявили необычно интенсивное испарение воды.

Теперь к этой картине добавляется новая интересная подробность, о которой недавно рассказали астрофизики из Испании в статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org. Они поделились данными своих наблюдений 3I/ATLAS с 2 июля по 5 сентября 2025 года в Обсерватории Тейде, расположенной на склоне одноименного вулкана на острове Тенерифе. Комету наблюдали там не каждую ночь, в общей сложности состоялось 37 сеансов.

Особое внимание привлекли семь ночей, с 3 по 29 августа. Тогда на ядре межзвездной кометы отчетливо прослеживался джет: на высоту в тысячи километров над поверхностью поднималась струя испаряющегося вещества. Ее состав не уточняется, но известно, что в основном 3I/ATLAS выделяет углекислый газ и воду. Поток был направлен примерно в сторону Солнца и при этом периодически немного колебался. Цикл смещения длился 7,74 часа.

Снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанные в августе 2025 года с помощью телескопа TTT в Обсерватории Тейде (справа от кометного ядра прослеживается газовая струя) / © M. Serra-Ricart et al, 2025

Ученые установили, что джет извергался из точки неподалеку от полюса кометного ядра, а раскачивание струи происходит из-за вращения небесного тела вокруг своей оси. Если судить по периодичности смещения этого потока, то один оборот кометного ядра вокруг оси должен занимать 15,48 часа. Это немного меньше, чем ранее измерено другими методами — 16,79 часа.

Наибольшее впечатление на исследователей произвела долговечность этой струи: она сохранялась почти целый месяц. Ранее джеты множество раз видели на кометах, в том числе на межзвездной комете Борисова. Но они обычно иссякали за несколько дней или даже за считаные часы.

Эти струи возникают от того, что солнечное тепло нагревает не только поверхность ядра кометы, но и постепенно проникает вглубь. Внутри лед местами переходит в газообразное состояние, газ начинает давить снизу все сильнее и в конце концов вырывается наружу. По мнению астрофизиков, джет на 3I/ATLAS поможет составить представление о том, какими бывают кометы в других звездных системах.

Адель Романова 269 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.