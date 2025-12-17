  • Добавить в закладки
17 декабря, 09:52
Адель Романенкова
5

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

❋ 5.1

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Межзвездная комета 3I/ATLAS 26 ноября 2025 года
Межзвездная комета 3I/ATLAS 26 ноября 2025 года / © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Bolin Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)

Третий известный науке межзвездный объект 3I/ATLAS сейчас напоследок сближается с Землей. Когда комета 29 октября 2025 года достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки на своей траектории, — наша планета была на противоположной стороне орбиты. Поэтому в тот момент понаблюдать комету вблизи удалось только благодаря наличию космических аппаратов на орбите вокруг Марса.

Сейчас комета снова удаляется от Солнца, а Земля по отношению к ней располагается несколько удачнее. Но расстояние до объекта все равно остается огромным: 19 декабря 3I/ATLAS проследует почти в 270 миллионах километров от нас. Это без малого в 10 раз больше расстояния сближения с Красной планетой двумя месяцами ранее.

Признаки кометной активности небесное тело продемонстрировало практически сразу после обнаружения в июле 2025 года, когда оно было немногим ближе орбиты Юпитера. Впоследствии выяснилось, что она отбрасывает не только хвост, но и антихвост, направленный к Солнцу. Во время пролета кометы в пространстве между Юпитером и Марсом на ней выявили необычно интенсивное испарение воды.

Теперь к этой картине добавляется новая интересная подробность, о которой недавно рассказали астрофизики из Испании в статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org. Они поделились данными своих наблюдений 3I/ATLAS с 2 июля по 5 сентября 2025 года в Обсерватории Тейде, расположенной на склоне одноименного вулкана на острове Тенерифе. Комету наблюдали там не каждую ночь, в общей сложности состоялось 37 сеансов.

Особое внимание привлекли семь ночей, с 3 по 29 августа. Тогда на ядре межзвездной кометы отчетливо прослеживался джет: на высоту в тысячи километров над поверхностью поднималась струя испаряющегося вещества. Ее состав не уточняется, но известно, что в основном 3I/ATLAS выделяет углекислый газ и воду. Поток был направлен примерно в сторону Солнца и при этом периодически немного колебался. Цикл смещения длился 7,74 часа.

Снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанные в августе 2025 года с помощью телескопа TTT в Обсерватории Тейде (справа от кометного ядра прослеживается газовая струя) / © M. Serra-Ricart et al, 2025

Ученые установили, что джет извергался из точки неподалеку от полюса кометного ядра, а раскачивание струи происходит из-за вращения небесного тела вокруг своей оси. Если судить по периодичности смещения этого потока, то один оборот кометного ядра вокруг оси должен занимать 15,48 часа. Это немного меньше, чем ранее измерено другими методами — 16,79 часа.

Наибольшее впечатление на исследователей произвела долговечность этой струи: она сохранялась почти целый месяц. Ранее джеты множество раз видели на кометах, в том числе на межзвездной комете Борисова. Но они обычно иссякали за несколько дней или даже за считаные часы.

Эти струи возникают от того, что солнечное тепло нагревает не только поверхность ядра кометы, но и постепенно проникает вглубь. Внутри лед местами переходит в газообразное состояние, газ начинает давить снизу все сильнее и в конце концов вырывается наружу. По мнению астрофизиков, джет на 3I/ATLAS поможет составить представление о том, какими бывают кометы в других звездных системах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
16 декабря, 09:09
ПНИПУ

Экономия электроэнергии: ученые разработали метод точного прогноза нагрузки насосных станций

Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.

ПНИПУ
# водоснабжение
# прогнозирование
# технологии
# электроэнергия
# энергозатраты
Комментарии

