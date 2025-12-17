Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Третий известный науке межзвездный объект 3I/ATLAS сейчас напоследок сближается с Землей. Когда комета 29 октября 2025 года достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки на своей траектории, — наша планета была на противоположной стороне орбиты. Поэтому в тот момент понаблюдать комету вблизи удалось только благодаря наличию космических аппаратов на орбите вокруг Марса.
Сейчас комета снова удаляется от Солнца, а Земля по отношению к ней располагается несколько удачнее. Но расстояние до объекта все равно остается огромным: 19 декабря 3I/ATLAS проследует почти в 270 миллионах километров от нас. Это без малого в 10 раз больше расстояния сближения с Красной планетой двумя месяцами ранее.
Признаки кометной активности небесное тело продемонстрировало практически сразу после обнаружения в июле 2025 года, когда оно было немногим ближе орбиты Юпитера. Впоследствии выяснилось, что она отбрасывает не только хвост, но и антихвост, направленный к Солнцу. Во время пролета кометы в пространстве между Юпитером и Марсом на ней выявили необычно интенсивное испарение воды.
Теперь к этой картине добавляется новая интересная подробность, о которой недавно рассказали астрофизики из Испании в статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org. Они поделились данными своих наблюдений 3I/ATLAS с 2 июля по 5 сентября 2025 года в Обсерватории Тейде, расположенной на склоне одноименного вулкана на острове Тенерифе. Комету наблюдали там не каждую ночь, в общей сложности состоялось 37 сеансов.
Особое внимание привлекли семь ночей, с 3 по 29 августа. Тогда на ядре межзвездной кометы отчетливо прослеживался джет: на высоту в тысячи километров над поверхностью поднималась струя испаряющегося вещества. Ее состав не уточняется, но известно, что в основном 3I/ATLAS выделяет углекислый газ и воду. Поток был направлен примерно в сторону Солнца и при этом периодически немного колебался. Цикл смещения длился 7,74 часа.
Ученые установили, что джет извергался из точки неподалеку от полюса кометного ядра, а раскачивание струи происходит из-за вращения небесного тела вокруг своей оси. Если судить по периодичности смещения этого потока, то один оборот кометного ядра вокруг оси должен занимать 15,48 часа. Это немного меньше, чем ранее измерено другими методами — 16,79 часа.
Наибольшее впечатление на исследователей произвела долговечность этой струи: она сохранялась почти целый месяц. Ранее джеты множество раз видели на кометах, в том числе на межзвездной комете Борисова. Но они обычно иссякали за несколько дней или даже за считаные часы.
Эти струи возникают от того, что солнечное тепло нагревает не только поверхность ядра кометы, но и постепенно проникает вглубь. Внутри лед местами переходит в газообразное состояние, газ начинает давить снизу все сильнее и в конце концов вырывается наружу. По мнению астрофизиков, джет на 3I/ATLAS поможет составить представление о том, какими бывают кометы в других звездных системах.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Апреля, 2015
Топ неоновых организмов
14 Февраля, 2019
Что такое инфляционная модель Вселенной
27 Августа, 2020
Баллистика над Кваджалейном
31 Декабря, 2021
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии