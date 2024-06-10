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28 минут назад
Президентская академия (РАНХиГС)
34

В России стали чаще отказываться от медицинских услуг из-за очередей

4.5

Наиболее часто упоминаемой причиной отказа от необходимых медицинских услуг оказались очереди в медицинских учреждениях — ее озвучили 41–42 процентов респондентов, которые не получили консультации специалистов и не прошли медицинские исследования. Такой вывод сделали исследователи Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии по результатам телефонного опроса «Мониторинг социального положения и поведения населения».

Президентская академия (РАНХиГС)
# медицинские услуги
# очереди
# поликлиника
В России стали чаще отказываться от медицинских услуг из-за очередей / © Alexander Grey, unsplash.com

Опрос проведен в декабре 2023 года среди взрослого населения в возрасте от 18 лет. Объем выборки — 1601 человек.

В ходе мониторинга респондентам задавали вопросы, сталкивались ли они или члены их семьи со случаями отказа в необходимых медицинских услугах, а именно в консультациях врачей-специалистов и проведении медицинских исследований, таких как анализы, рентген, УЗИ и так далее.

В 2023 году доля отказа от медицинских консультаций практически не изменилась по сравнению с 2022 годом и составила 40 процентов. О случаях отказа от необходимых медицинских исследований сообщили 26 процентов опрошенных, что незначительно выше, чем в 2022 году (24,8 процента).

Наиболее часто упоминаемой причиной отказа от необходимых медицинских услуг оказались очереди в медицинских учреждениях — ее озвучили 41–42 процентов респондентов, которые не получили консультации специалистов и не прошли медицинские исследования.

Среди других причин отказа от медицинских услуг респонденты назвали недостаток денежных средств – 14-18 процентов всех случаев отказа в зависимости от типа услуг. И физическую удаленность медицинских учреждений – 14 процентов всех случаев.

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Президентская академия (РАНХиГС)
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Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
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Президентская академия (РАНХиГС)
# медицинские услуги
# очереди
# поликлиника
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# зоология
# палеобиология
# позвоночные
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