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7 минут назад
НИУ ВШЭ
15

В НИУ ВШЭ развеяли миф о том, что женщина — плохой водитель

4.5

Мужчины за рулем допускают в три раза больше нарушений и аварий, чем женщины. Более того, они чаще оказываются виновны в общественно опасных нарушениях правил дорожного движения. Мужчины в два раза чаще садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения и почти на треть чаще бывают приговорены к лишению свободы. Возможно, все дело в культурных нормах и разном отношении мужчин и женщин к вождению.

НИУ ВШЭ
# аварии
# водитель
# вождение
# ДТП
# женщины
# мужчины
Женщины оказались более аккуратными водителями, чем мужчины / © averie woodard, unsplash.com

К таким выводам пришли доцент ФЭН ВШЭ Антон Казун вместе со стажером-исследователем Михаилом Беловым. Существует стереотипное представление о том, что женщины водят хуже мужчин: менее аккуратны за рулем, больше подвержены стрессу и неверно реагируют на непредвиденные ситуации, хуже ориентируются на местности. Исходя из описанного стереотипа, принято считать, что женщины чаще становятся виновницами ДТП. Доцент ФЭН ВШЭ Антон Казун и стажер-исследователь Международного центра изучения институтов и развития Михаил Белов решили выяснить, насколько он справедлив и чье поведение на дорогах более опасно.

Авторы изучили почти 160 тысяч судебных решений по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), вынесенных в 2010–2022 годах. Оказалось, что более чем в 90 процентов случаев фигурантами таких дел становились мужчины. Авторы провели нормировку и рассчитали частоту ДТП с учетом разницы в количестве водителей среди представителей обоих полов (68 процентов мужчин водят автомобиль, а среди женщин водителей всего 22 процентов). С учетом полового дисбаланса среди водителей мужчины в 3,25 раза чаще попадают в ДТП, по итогу которых возбуждаются уголовные дела.

Исследователи предположили, что все дело в разном отношении мужчин и женщин к вождению: мужчины ездят быстрее и опаснее. Например, за день они в среднем проезжают на 26 процентов больше километров, чем женщины, но в пути находятся дольше всего на 10 процентов времени. Кроме того, мужчины чаще садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения: в четверти уголовных дел мужчины-водители управляли транспортным средством в нетрезвом виде.

Среди осужденных женщин таких было всего 10 процентов. Намного чаще мужчины становятся виновниками ДТП с пострадавшими и погибшими. Даже с учетом нормировки по полу ¾ обвиняемых в преступлениях, имеющих высокую степень общественной опасности, — мужчины. Почти в двух третях случаев мужчин приговаривают к лишению свободы. Женщины по статье 264 получают такое наказание лишь в 50 процентов дел.

Авторы предположили, что такую разницу частично можно объяснить особенностями социализации разных полов, социально-экономическими факторами и региональными культурными различиями. В таких регионах, как Приморье, Москва или Санкт-Петербург, разрыв в количестве ДТП между женщинами и мужчинами ниже, чем в среднем по России. В других же, таких как Дагестан или Чукотка, разрыв может быть гораздо больше: в 6, 10 или даже 20 раз.

В крупных городах женщины больше вовлечены в управление транспортными средствами, а в южных регионах России вождение считается мужским занятием. Такая вариация между регионами позволяет судить о значительных различиях в стиле вождения в разных частях страны, что может быть связано с местной культурой. Государству следует учитывать культурные нормы и бороться за повышение аккуратности вождения всех, кто садится за руль.

«Задача состоит в том, чтобы в целом в сферах образования, работы и семьи у мужчин и женщин были равные возможности и права. При этом можно предположить, что появление на дорогах более осторожных и аккуратных водителей может в целом поменять и нормы езды, что сократит число аварий. Но этот процесс будет небыстрым. Стоит также подумать, что нужно делать, чтобы мужчины ездили столь же аккуратно, как женщины», — полагает доцент ФЭН ВШЭ Антон Казун.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# аварии
# водитель
# вождение
# ДТП
# женщины
# мужчины
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