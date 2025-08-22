Метаболический синдром назвали еще одной причиной болезни Паркинсона

Причины развития болезни Паркинсона до сих пор точно не установлены. Среди факторов риска неврологи называют самые разные: например, генетические мутации, черепно-мозговые травмы, воздействие токсинов и нарушения мозгового кровообращения. Эпидемиологические данные, напротив, заставляют считать причиной бактерию, вызывающую столбняк. Ученые из Китая нашли еще одну: это так называемый метаболический синдром, который существенно повышает вероятность этого тяжелого и пока неизлечимого заболевания.

Метаболический синдром — сложная патология, которое нельзя назвать самостоятельным заболеванием. Его главный признак — инсулинорезистентность, то есть пониженная чувствительность тканей и клеток организма к инсулину. Из-за этого для нормальной переработки глюкозы требуется все больше инсулина, что постепенно приводит к нарушению обмена веществ и общему ухудшению здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и, возможно, деменцию.

Многочисленные исследования взаимосвязи между метаболическим синдромом и болезнью Паркинсона пока дали неоднозначные результаты. Например, финские и американские ученые ее не нашли, тогда как бразильские врачи заявили о риске развития заболевания, который составляет 30%.

Ученые из Сычуаньского университета (Китай) провели широкомасштабное исследование, попытавшись установить наличие или отсутствие такой связи на основе информации из Британского биобанка. Они проанализировали данные о состоянии здоровья 467 200 жителей Великобритании (54, 26% женщин) в возрасте от 37 до 73 лет. Медианное время наблюдения составило 14,6 года, метаболический синдром наблюдался у 37,97% выборки. У 3222 участников диагностировали болезнь Паркинсона, частота составила 5,01 случая на каждые 10 000 человеко-лет.

Рассчитывая риск развития болезни Паркинсона, ученые учли и полигенный риск (PRSPD) на основе наличия 26 аллелей генов, связанных с болезнью Паркинсона, то есть наследственные факторы.

У участников исследования с метаболическим синдромом по сравнению с мужчинами и женщинами без него риск развития болезни Паркинсона составил 39%. Наиболее серьезный риск наблюдался у людей с высокими значениями PRSPD — впечатляющие 158%.

Таким образом, можно предположить, заключили ученые в публикации для журнала Neurology, что одновременное наличие метаболического синдрома и полигенных факторов существенно увеличивает вероятность болезни Паркинсона. Имеет ли эта впервые установленная связь синергетический характер, предстоит выяснить в будущих исследованиях.

Вакцинированные от столбняка показали вдвое меньшую вероятность развития болезни Паркинсона, чем те, кто ее не делал, заметили ученые из Израиля. Таким образом, в нейродегенеративных процессах могут играть роль и анаэробные бактерии Clostridium tetani.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Денис Яковлев 81 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.