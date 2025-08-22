Уведомления
Порция йогурта и купание в горячих источниках улучшили работу кишечника
Группа японских ученых из Университета Кюсю описала влияние йогурта на здоровье кишечника в сочетании с купанием в горячих минеральных источниках, которые в Японии называют онсэны.
Здоровая микрофлора кишечника — одно из условий хорошего самочувствия, поскольку правильный баланс кишечных бактерий играет важную роль в регуляции пищеварения, иммунных реакций и работе других систем организма. Йогурт, содержащий молочнокислые и бифидобактерии, известен благотворным действием на микрофлору кишечника и другими позитивными эффектами.
В прошлых исследованиях ученые находили связь между употреблением этого кисломолочного продукта и снижением риска некоторых заболеваний, в том числе особо опасной формы рака.
В свежей статье, которую опубликовал журнал Frontiers in Nutrition, группа японских ученых из Университета Кюсю описала влияние йогурта на здоровье кишечника в сочетании с купанием в горячих минеральных источниках, которые в Японии называют онсэны.
Ранее исследователи установили, что такие процедуры благотворно сказываются на микробиоте кишечника. В новой работе они решили проследить, каким будет эффект, если добавить к принятию горячих ванн с хлоридно-натриевой минеральной водой ежедневное употребление порции йогурта.
В эксперименте, продлившемся месяц, поучаствовали 47 здоровых мужчин и женщин от 20 до 65 лет, которые за две недели до начала исследования не купались в горячих источниках. Добровольцев случайным образом распределили на три группы: контрольную, «йогуртную» и «онсэн-йогуртную». Во второй участники ежедневно после ужина съедали 180 граммов йогурта, содержащего бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. В третьей испытуемые дополнительно купались в горячих источниках — не менее 15 минут и не реже одного раза в два дня.
Перед началом эксперимента и по его завершении у добровольцев взяли на анализ образцы кала. Ученые проанализировали профили микробиоты кишечника с помощью секвенирования гена 16S рРНК, а содержание короткоцепочечных жирных кислот измерили методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Также участники заполнили анкеты, вопросы в которых касались частоты и других характеристик стула.
По итогам исследования у участников «йогуртной» группы существенно увеличилось разнообразие микробиоты кишечника. Это подтверждали изменения в относительной численности нескольких видов бактерий и рост полезных таксонов, таких как Akkermansia. Хотя подобного не зафиксировали в двух других группах, ученые отметили, что у людей, которые ели йогурт и сочетали его употребление с купанием в горячих источниках, значительно улучшились характеристики стула. Причем у последних эффект был самым выраженным.
С учетом результатов исследователи заключили, что включение йогурта в рацион может повысить разнообразие кишечных микробов. Дополнительный прием горячих минеральных ванн способствует этому эффекту и усиливает его за счет позитивного воздействия на дефекацию пациента.
Добавим, что при интерпретации исследования стоит помнить о небольших размерах выборки, непродолжительности эксперимента и других ограничениях. Кроме того, в числе спонсоров авторы работы указали японского производителя йогуртов Meiji, продукцию которого и употребляли участники каждый вечер. Однако ученые заверили, что это сотрудничество не отразилось на качестве исследования.
