Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

Морские биологи подтвердили присутствие дюгоня — одного из древнейших морских млекопитающих на Земле и прототипа легенд о русалках — в водах у рифа Юншу в районе островов Наньша в Китае. Это первое подобное наблюдение в этом районе и в центральной части Южно-Китайского моря за последние три десятилетия.

Дюгонь у рифа Южно-Китайского моря / © CMG

По словам исследователей, активность дюгоней неоднократно наблюдалась вблизи рифа с начала июля, а в августе их запечатлели на камеру.

Дюгонь — единственное морское млекопитающее на планете, питающееся исключительно морской травой, и единственный сохранившийся морской вид семейства дюгоней отряда сирен. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид и имеет статус вида, находящегося под угрозой исчезновения, а в Китае — как вид дикой природы, находящийся под первостепенной защитой.

Дюгони могут достигать четырех метров в длину и играют важную роль в поддержании жизнеспособности морских водорослей и биоразнообразия среды обитания. Последним подтвержденным наблюдением дюгоней в материковом Китае была мертвая особь, найденная в городе Дунфан в южной провинции Хайнань в 2008 году. В 2022 году этот вид был объявлен функционально вымершим в прибрежных водах материкового Китая.