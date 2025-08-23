Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря
Морские биологи подтвердили присутствие дюгоня — одного из древнейших морских млекопитающих на Земле и прототипа легенд о русалках — в водах у рифа Юншу в районе островов Наньша в Китае. Это первое подобное наблюдение в этом районе и в центральной части Южно-Китайского моря за последние три десятилетия.
По словам исследователей, активность дюгоней неоднократно наблюдалась вблизи рифа с начала июля, а в августе их запечатлели на камеру.
Дюгонь — единственное морское млекопитающее на планете, питающееся исключительно морской травой, и единственный сохранившийся морской вид семейства дюгоней отряда сирен. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид и имеет статус вида, находящегося под угрозой исчезновения, а в Китае — как вид дикой природы, находящийся под первостепенной защитой.
Дюгони могут достигать четырех метров в длину и играют важную роль в поддержании жизнеспособности морских водорослей и биоразнообразия среды обитания. Последним подтвержденным наблюдением дюгоней в материковом Китае была мертвая особь, найденная в городе Дунфан в южной провинции Хайнань в 2008 году. В 2022 году этот вид был объявлен функционально вымершим в прибрежных водах материкового Китая.
Основным фактором развития плоскоклеточного рака кожи считается ультрафиолетовое излучение, которое может провоцировать в клетках генетические мутации. Американские онкологи впервые описали клинический случай, когда развитию этой формы рака способствовал вирус папилломы человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
