  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 августа, 20:03
Юлия Трепалина
62

Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

❋ 4.2

В мире набирает обороты тенденция по ограничению использования смартфонов в школах. К примеру, такие меры ввели в Китае, Франции, Италии, Греции и ряде других европейских стран, а также в отдельных регионах Австралии, Великобритании и США. В России с 2024 года школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи на уроках, исключая экстренные случаи. Между тем помочь учащимся проводить меньше времени в смартфонах и улучшить вовлеченность в образовательный процесс можно не только с помощью запретов, но и поощрений, показало новое исследование.

Психология
# внимание
# образование
# поведение
# смартфоны
# студенты
# успеваемость
# учащиеся
# учеба
смартфон в школе
© Monkey Business Images, REX

Группа экономистов из нескольких американских вузов провела эксперимент среди студентов Техасского университета A&M (США). Статья о результатах вышла в Journal of Economic Behavior & Organization.

Учащиеся пользовались мобильным приложением Pocket Points, позволяющим зарабатывать очки за отказ от использования телефонов на занятиях. Для получения баллов перед началом учебы нужно было запускать приложение и блокировать экран смартфона. Пока устройство оставалось неактивным, в профиле начислялись баллы. Параллельно приложение проверяло по GPS-координатам, что студент действительно находился в учебном корпусе. В дальнейшем баллы можно было обменять на скидки в местных кафе, онлайн-магазинах или у других партнеров проекта.

По итогам эксперимента исследователи зафиксировали, что использование приложения способствовало улучшению концентрации внимания у студентов на учебе, посещаемости занятий и общего уровня удовлетворенности академическим процессом.

Кроме того, специалисты отметили небольшое повышение успеваемости и то, что студенты стали меньше времени проводить за учебой, находясь за пределами университетских аудиторий. Последнее расценили как косвенный признак улучшения усвоения материала, поскольку учащиеся меньше отвлекались на лекциях.

Авторы исследования полагают, что способ, который они продемонстрировали, будет полезен не только в учебной среде, но и в других сферах жизни. Например, подобные приложения, корректирующие поведение с помощью небольших поощрений, могут помочь не отвлекаться на смартфоны и повысить внимание у сотрудников на рабочих местах или у водителей за рулем.

«С ростом популярности смартфонов мы все стали испытывать трудности с концентрацией. В некоторых ситуациях запрет на использование телефонов может стать временным решением проблемы, но подобные меры не позволяют вырабатывать необходимые навыки. Между тем инструменты, созданные на основе знаний из поведенческой экономики, способны помочь развить самоконтроль и здоровые привычки на всю жизнь», — подчеркнул ведущий автор научной работы, доцент кафедры экономики из Политехнического института Ренсселера Биллур Аксой (Billur Aksoy).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
765 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# внимание
# образование
# поведение
# смартфоны
# студенты
# успеваемость
# учащиеся
# учеба
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Авг
1300
Телескопы Пулкова
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
750
Луна в вопросах и ответах
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
800
Зубы и губы у динозавров
Medio Modo
Москва
Лекция
09 Авг
800
Кто здесь главная? Биология женского доминирования
Центр «Архэ»
Онлайн
Беседа
10 Авг
Бесплатно
Тайны патрициев и загадки плебеев
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Авг
Бесплатно
Полет к Луне. Сбывшаяся мечта человечества. Не пора ли возвращаться?
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
10 Авг
Бесплатно
Герои космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Опасные рыбы и их предки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Мангазея. 400 лет легенды
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
7 августа, 13:34
Юлия Трепалина

В танцевальном репертуаре какаду насчитали не менее 30 движений

Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.

Биология
# какаду
# музыка
# поведение животных
# попугаи
# птицы
# танцы
8 августа, 11:39
Юлия Трепалина

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Исследования не раз показывали, что употребление чая, содержащего соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и онкопротекторными свойствами, коррелирует со снижением риска смерти и заболеваний, в том числе рака и диабета. Но отличается ли эффект, если чай пьют с сахаром или искусственными подсластителями, все еще не до конца ясно. Результаты нового исследования говорят о том, что подобные добавки, вероятно, ослабляют профилактическое действие чая.

Медицина
# здоровое питание
# здоровье
# подсластители
# риск смерти
# сахар
# чай
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

    8 августа, 20:03

  2. Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

    8 августа, 16:20

  3. Хоровое пение цикад помогло раскрыть механизм коллективного принятия решений

    8 августа, 15:50

  4. В обитаемой зоне Альфы Центавра А нашли кандидата в планеты

    8 августа, 15:00
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Sam Dowson
1 час назад
Среди полысевших, вкусно пахнущих для хищников, спустившихся с деревьев приматов в живых оставались лишь те, кто понемногу пользовался тонкой

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Anzela Korkut
3 часа назад
Марсианский закат прекрасен.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Антон, сарказм тут не к месту. Вопрос был вполне адекватный.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Максим, спасибо. Поищу снимки.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Viacheslav M.
4 часа назад
Автор ничего не перепутал? Может 28 пикселей на сантиметр?

«Чандраян-2» передал самые четкие снимки места крушения японского модуля на Луне

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, надеюсь вы понимаете что в боевых условиях данные о потерях противника не стоит воспринимать как 100% точную информацию?

СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship

Юлия Трепалина
5 часов назад
Валерия, в тексте же поясняется, почему приводится ссылка. Это предыдущее исследование по теме, но на гораздо меньшей выборке В новой работе -

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Антон Литвинов
6 часов назад
Mikhail, рядом проезжал советский аппарат, он его попросил, чтобы тот его сфоткал

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
7 часов назад
- сок этого растения содержит игольчатые кристаллы оксалата кальция и фермент диффенбахин, которые при контакте вызывают ожоги кожи, отек

Фикусы и гиацинты: распространенные комнатные растения, которые нанесут вред здоровью

Валерия Ерастова
7 часов назад
И в этой же статье - ссылка на статью «Многолетнее исследование реабилитировало добавление сахара в чай и кофе». :-///////

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Имя Фамилия
8 часов назад
Очередные "британские ученые" путают понятия "корреляция" и "зависимость". Скорее всего, те, кто не может пить несладкий чай - сладкоежки и

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Максим Котик
9 часов назад
Mikhail, особенность объектива. Он игнорирует своеобразную селфи-палку и делает её незаметной. В интернете есть снимки где она видна

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Александр Березин
10 часов назад
Конрад, "Вы лучше информированы, чем американцы" Да, я действительно информирован об украинских потерях лучше американцев. Это происходит, в

СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship

Sergey Gorovoy
11 часов назад
Екатерина, это вам путин в телевизоре сказал?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Елена Таисова
11 часов назад
Казахстан не 31 день, а всего 24 из которых оплачиваются только рабочие дни по рабочему графику.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Alex дикой
12 часов назад
vidgin, ну так углеродные трубки же! Лет тридцать назад уже всё посчитали, всё получится, осталось только инвесторов найти. Трос натянется

В России предложили запускать грузы с Марса с помощью «банджи-джампинга»

Евгений Сергеевич
15 часов назад
Евгений, +3 дня за ненормированный график.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Dmitry Logov
19 часов назад
69, при этом диссипация атмосферы составляет около 250-300 тонн.

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Дмитрий Kuрueнко
19 часов назад
"понадобится «аквариум» объемом сотни или даже тысячи литров." Грозно звучит, но ведь это всего лишь кубовая емкость. Неужели доставить десяток

Астронавтов на Луне предложили кормить микроводорослями

Иван Колупаев
20 часов назад
uapalett, возможно я вас сильно удивлю, но нет, литий не редкоземельный металл. Впрочем название присвоено им ошибочно на самом деле не такие уж они и

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно