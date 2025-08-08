Уведомления
Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах
В мире набирает обороты тенденция по ограничению использования смартфонов в школах. К примеру, такие меры ввели в Китае, Франции, Италии, Греции и ряде других европейских стран, а также в отдельных регионах Австралии, Великобритании и США. В России с 2024 года школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи на уроках, исключая экстренные случаи. Между тем помочь учащимся проводить меньше времени в смартфонах и улучшить вовлеченность в образовательный процесс можно не только с помощью запретов, но и поощрений, показало новое исследование.
Группа экономистов из нескольких американских вузов провела эксперимент среди студентов Техасского университета A&M (США). Статья о результатах вышла в Journal of Economic Behavior & Organization.
Учащиеся пользовались мобильным приложением Pocket Points, позволяющим зарабатывать очки за отказ от использования телефонов на занятиях. Для получения баллов перед началом учебы нужно было запускать приложение и блокировать экран смартфона. Пока устройство оставалось неактивным, в профиле начислялись баллы. Параллельно приложение проверяло по GPS-координатам, что студент действительно находился в учебном корпусе. В дальнейшем баллы можно было обменять на скидки в местных кафе, онлайн-магазинах или у других партнеров проекта.
По итогам эксперимента исследователи зафиксировали, что использование приложения способствовало улучшению концентрации внимания у студентов на учебе, посещаемости занятий и общего уровня удовлетворенности академическим процессом.
Кроме того, специалисты отметили небольшое повышение успеваемости и то, что студенты стали меньше времени проводить за учебой, находясь за пределами университетских аудиторий. Последнее расценили как косвенный признак улучшения усвоения материала, поскольку учащиеся меньше отвлекались на лекциях.
Авторы исследования полагают, что способ, который они продемонстрировали, будет полезен не только в учебной среде, но и в других сферах жизни. Например, подобные приложения, корректирующие поведение с помощью небольших поощрений, могут помочь не отвлекаться на смартфоны и повысить внимание у сотрудников на рабочих местах или у водителей за рулем.
«С ростом популярности смартфонов мы все стали испытывать трудности с концентрацией. В некоторых ситуациях запрет на использование телефонов может стать временным решением проблемы, но подобные меры не позволяют вырабатывать необходимые навыки. Между тем инструменты, созданные на основе знаний из поведенческой экономики, способны помочь развить самоконтроль и здоровые привычки на всю жизнь», — подчеркнул ведущий автор научной работы, доцент кафедры экономики из Политехнического института Ренсселера Биллур Аксой (Billur Aksoy).
