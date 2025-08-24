Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

248 «пациентов» ждут возрождения в криокамерах

В Аризонской больнице 248 человек находятся внутри резервуаров, наполненных жидким азотом. При жизни они надеялись, что смогут возродиться в будущем.

«Пациенты» в криокамерах Alcor / © William Tierney, APA online

Alcor называет себя мировым лидером в крионике. В компании полагают, что определение смерти меняется с развитием технологий. Крионику они называют «методом приостановки процесса умирания», чтобы в будущем восстановить здоровье с помощью медицинских достижений.

«Шансы у группы крионики есть, а у контрольной — нет», — утверждает Alcor.

Компания, предоставляющая услуги крионирования есть и в России. «КриоРус» с 2003 года предлагает криоконсервацию людей и животных. По данным официального сайта, компания уже сохранила более ста человек.

Как в России, так и в США криоконсервацию — дорогая услуга. В американской клинике сохранение тела обойдётся минимум 220 тысяч долларов, а нейрокриоконсервации — минимум 80 тысяч долларов. Если у кого-то нет такой суммы сразу, то компания предлагает вариант со страхованием при жизни. В России сохранение тела стоит 3,8 миллиона рублей, нейросохранение — 1,8 миллиона рублей.

С помощью метода можно сохранить тело или только мозг. После смерти человека специалисты используют криозащитные средства и криоконсервацию, подобные технологиям для сохранения донорских органов.

Сразу после подтверждения смерти в тело вводят гепарин, чтобы кровь не свертывалась, упаковывают в лёд и перевозят в специальную клинику. После применения криозащитных средств тело постепенно охлаждают примерно до –195 °C в камере для паров жидкого азота. Потом человека переносят в резервуар с жидким азотом.

Первым крионированным человеком стал учёный Джеймс Бедфорд. Это произошло в 1967 году — ещё до появления криобизнеса. Сейчас его тело хранится в Alcor.

Многие учёные поддерживают крионику. В её защиту подписали открытое письмо почти восемьдесят учёных. Крионисты полагают, что в будущем появятся нанороботы, которые смогут внедряться в тело, а потом восстанавливать поврежденные клетки и органы на молекулярном уровне.

Однако некоторые учёные настроены не так оптимистично. Кандидат биологических наук, научный сотрудник ИТЭБ РАН Егор Мусин считает, что некоторые животные успешно переживают заморозку благодаря естественным криопротекторам, но с человеком ситуация может обстоять иначе. По его словам, основная проблема состоит в том, что крионированные люди на тот момент уже были мертвы. По его словам, нет никаких гарантий, что в будущем научатся воскрешать мертвецов.