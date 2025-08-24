Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
248 «пациентов» ждут возрождения в криокамерах
В Аризонской больнице 248 человек находятся внутри резервуаров, наполненных жидким азотом. При жизни они надеялись, что смогут возродиться в будущем.
Alcor называет себя мировым лидером в крионике. В компании полагают, что определение смерти меняется с развитием технологий. Крионику они называют «методом приостановки процесса умирания», чтобы в будущем восстановить здоровье с помощью медицинских достижений.
«Шансы у группы крионики есть, а у контрольной — нет», — утверждает Alcor.
Компания, предоставляющая услуги крионирования есть и в России. «КриоРус» с 2003 года предлагает криоконсервацию людей и животных. По данным официального сайта, компания уже сохранила более ста человек.
Как в России, так и в США криоконсервацию — дорогая услуга. В американской клинике сохранение тела обойдётся минимум 220 тысяч долларов, а нейрокриоконсервации — минимум 80 тысяч долларов. Если у кого-то нет такой суммы сразу, то компания предлагает вариант со страхованием при жизни. В России сохранение тела стоит 3,8 миллиона рублей, нейросохранение — 1,8 миллиона рублей.
С помощью метода можно сохранить тело или только мозг. После смерти человека специалисты используют криозащитные средства и криоконсервацию, подобные технологиям для сохранения донорских органов.
Сразу после подтверждения смерти в тело вводят гепарин, чтобы кровь не свертывалась, упаковывают в лёд и перевозят в специальную клинику. После применения криозащитных средств тело постепенно охлаждают примерно до –195 °C в камере для паров жидкого азота. Потом человека переносят в резервуар с жидким азотом.
Первым крионированным человеком стал учёный Джеймс Бедфорд. Это произошло в 1967 году — ещё до появления криобизнеса. Сейчас его тело хранится в Alcor.
Многие учёные поддерживают крионику. В её защиту подписали открытое письмо почти восемьдесят учёных. Крионисты полагают, что в будущем появятся нанороботы, которые смогут внедряться в тело, а потом восстанавливать поврежденные клетки и органы на молекулярном уровне.
Однако некоторые учёные настроены не так оптимистично. Кандидат биологических наук, научный сотрудник ИТЭБ РАН Егор Мусин считает, что некоторые животные успешно переживают заморозку благодаря естественным криопротекторам, но с человеком ситуация может обстоять иначе. По его словам, основная проблема состоит в том, что крионированные люди на тот момент уже были мертвы. По его словам, нет никаких гарантий, что в будущем научатся воскрешать мертвецов.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые из Великобритании и Дании создали пищевую добавку, полноценно замещающую пыльцу в питании пчел. Для этого им пришлось научить дрожжи производить критически важные для питания насекомых стеролы.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
