Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
24 августа, 12:08
Рейтинг: +9
Посты: 38

Учёные изучили связь образования и биологического старения

Американские учёные выяснили, что образованные люди стареют медленнее сверстников. Этот разрыв увеличился за 25 лет.

# демография
# здоровье
# образование
# старение
Кадр из фильма «Лучшее предложение» / © Warner Bros
Кадр из фильма «Лучшее предложение» / © Warner Bros

Авторами исследования выступили ученые Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса (Leonard Davis School of Gerontology) Университета Южной Калифорнии (University of Southern California). Они изучали биологическое старение, которое измеряет, как меняется со временем организм, насколько хорошо работают органы и системы.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Demography, изучали биологические возрастные различия между американцами в возрасте от 50 до 79 лет с 0–11 годами обучения и теми, кто учился более 16 лет. Учёные сравнивали данные Национального исследования здоровья за 1988–1994 годы с данными за 2015–2018 годы.

Исследователи обратили внимание, что за эти годы биологическое старение замедлилось у обеих групп, но у образованных людей эта тенденция заметна сильнее. 

В конце 1980-х — начале 1990-х годов разница в биологическом старении между двумя образовательными группами была около одного года, а к 2015–2018 годам разрыв увеличился до двух лет.

Учёные обнаружили, что неравенство в биологическом старении между группами нельзя было объяснить курением, ожирением или использованием лекарств. Исследователи пришли к выводу, что, вероятно, усиление неравенства вызвано различиями, которые напрямую связаны с образованием.

Профессор Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс пояснила, что образование формирует возможности и риски во время всей жизни. Она назвала образование мощным социальным фактором здоровья, влияющим на скорость старения.

