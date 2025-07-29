Слушатели узнают, как астрономические и математические открытия отражались в культуре и искусстве от Древнего Вавилона до современных арабоязычных стран.

Астрономия и математика в ближневосточном искусстве: от древности к современности

О мероприятии

Как известно, ближневосточные страны внесли значительный вклад в развитие астрономии, включая создание календарных систем и наблюдение за небесными явлениями, которые продолжаются по сей день. То же самое можно сказать и про развитие математических наук.

Кандидат искусствоведения, старший преподаватель Института истории СПбГУ Дарья Мартынова расскажет, как астрономические и математические открытия отражались в культуре и искусстве от Древнего Вавилона до современных персо- и арабоязычных стран.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация