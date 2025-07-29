Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как астрономические и математические открытия отражались в культуре и искусстве от Древнего Вавилона до современных арабоязычных стран.
О мероприятии
Как известно, ближневосточные страны внесли значительный вклад в развитие астрономии, включая создание календарных систем и наблюдение за небесными явлениями, которые продолжаются по сей день. То же самое можно сказать и про развитие математических наук.
Кандидат искусствоведения, старший преподаватель Института истории СПбГУ Дарья Мартынова расскажет, как астрономические и математические открытия отражались в культуре и искусстве от Древнего Вавилона до современных персо- и арабоязычных стран.
Набережная Обводного канала, 74Б
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Под анозогнозией в медицине понимают отсутствие у пациента осознания своей болезни или вызванных ею дефектов. Это состояние может наблюдаться у людей со снижением слуха, зрения, психическими расстройствами, алкоголизмом и другими нарушениями. Ученые выявили новый тип анозогнозии, связанный с неправильной оценкой своих способностей обращаться с деньгами и принимать верные финансовые решения. Исследование показало, что заблуждаться на этот счет склонны пожилые люди с деменцией. Напротив, их сверстники без такого диагноза хорошо понимали, что по мере старения их финансовая грамотность слабеет.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Жизнь и смерть звезд
Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
«Ударная» четверка: лучшие боевые вертолеты России и США
Собачье сердце, собачья голова
Рекордный космический хвост подсказал, почему галактики слишком маленькие
Признание геноцида армян: крупный выигрыш Еревана или пустая формальность?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии