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Педагог объяснил, почему современные школьники «рассеянные» и как удержать их внимание
Большему количеству учеников, чем когда-либо, трудно осваивать школьную программу. Это связано с низким уровнем развития рабочей памяти и неумением планировать время, считает педагог Алекс Куигли. В новой книге он дал практические рекомендации для учителей, которые помогут сделать работу в классе более продуктивной.
Успех школьного образования зависит не только от учебной программы и квалификации педагога, но и от когнитивных особенностей ущащихся. Например, предыдущие исследования показали, что двуязычное образование может замедлить развитие детей, живущих в билингвальных семьях, если не будет выполняться ряд условий.
По мнению Алекса Куигли, специалиста в области педагогики, учителям важно понимать, почему именно детям трудно усваивать новые знания, и исходя из этого выстраивать процесс обучения. В книге «Почему обучение терпит неудачу (и что с этим делать)» педагог проанализировал данные новейших исследований в сфере образования и сформулировал рекомендации, которые помогут развивать рабочую память учеников, управлять их вниманием и создавать крепкую практическую основу для образовательного процесса. Книга выйдет в издательстве Taylor & Francis Group.
Рабочая, или оперативная, память позволяет быстро обрабатывать и запоминать информацию. Согласно данным последних исследований, у 41% учеников, которым тяжело было сдавать национальные тесты по английскому языку как родному, оперативная память была развита плохо. Таким же низким у 52% учащихся в этом возрасте был и результат экзамена по математике.
Опросив 1425 работников образования, Куигли выяснил, что они хорошо знакомы с понятием рабочей памяти, но слишком по-разному представляют себе факторы, влияющие на ее развитие. Педагог предложил разработать образовательную программу, которая будет учитывать естественный объем рабочей памяти и предлагать рекомендации, связанные не только с возможными «типами» учащихся, но и с конкретными учебными предметами.
По данным исследования Куигли, повысить продуктивность занятий способны стратегии, направленные на эмоциональную память. Например, учителя могут превращать сложный материал в историю: допустим, о развитии медицины рассказывать через биографии великих врачей или личные истории пациентов, чтобы не просто привести факты, но и создать эмоциональные связи. Не менее важно выполнять задания поэтапно: это позволит и обойти ограничения рабочей памяти, и использовать уже рассмотренные простые примеры, чтобы решить более сложную задачу.
Педагог также отметил: большую роль играет повторение нового материала. Чтобы дети могли убедиться, что поняли все правильно и избавиться от сомнений, Куигли рекомендует повторять основные выводы не менее трех раз.
Особое внимание автор книги обратил на проблему поддержания внимания и естественной склонности учеников экономить умственные усилия. Она актуальна для всех детей, но у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности потребности более специфические.
Куигли призывает педагогов становиться наставниками детей по планированию. По его словам, в школьном возрасте самостоятельно распределять время еще трудно, этот навык вырабатывается постепенно. Учителя могут давать индивидуальные рекомендации, как наиболее эффективно уделить внимание максимальному количеству учебных задач. Полезными могут быть и инструменты планирования, например контрольные списки, ментальные карты.
Чтобы педагоги смогли больше внимания уделять трудностям обучения, которые возникают у учеников, они должны получать соответствующую поддержку от администрации школ и системы образования в целом, считает автор. По его словам, без должных времени, инструментов и поощрений, а также при большом количестве «бумажной» работы и проверок учителя просто не смогут организовать учебный процесс наилучшим образом и подстроиться под потребности разных детей.
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