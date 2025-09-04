Высокая конкуренция сделала школьников менее альтруистичными

Международная группа ученых выяснила, что длительное конкурентное давление в школе не просто влияет на поведение учащихся, а может менять личность молодых людей, делая их менее склонными помогать и доверять другим.

Многие компании пытаются повышать мотивацию и эффективность персонала с помощью систем поощрений, часто напоминающих соревнования. К примеру, сотрудникам, которые по итогам месяца добиваются лучших показателей продаж, выплачивают премию.

Такого рода приемы, конечно, могут повысить результативность. Но у них есть и обратная сторона: к примеру, исследования ранее показали, что в краткосрочной перспективе подобные соревнования способны нарушить сотрудничество в коллективе.

Но что, если в такой соревновательной среде на продолжительное время окажутся молодые люди? Привыкнут ли они к высокой конкуренции, или их поведение, а может, и личность, изменится под ее давлением? Разобраться в этом взялась группа ученых из Германии, Индии и Великобритании.

Авторы статьи, которую недавно опубликовали в Journal of the European Economic Association, проследили, как длительное пребывание в конкурентной атмосфере влияет на просоциальное поведение молодежи. То есть на готовность помогать другим, сотрудничать и доверять друг другу.

В основу исследования легли данные чилийской государственной программы PACE, направленной на поддержку и повышение доступности высшего образования в стране. По ее условиям, 15% лучших старшеклассников из школ, включенных в программу, гарантировано место в университетах. Молодых людей зачисляют без сдачи обязательного централизованного вступительного экзамена. Такая возможность дает шанс получить высшее образование школьникам из менее социально благополучных семей, которым редко удается поступить в вузы через обычную централизованную систему приема.

Стимул попасть в университет без экзамена очень силен, но чтобы войти в 15% избранных, нужно в течение двух лет в старших классах успешно учиться. Это создает в школах — участницах PACE долгосрочную конкуренцию между учениками. Специалисты сравнили информацию из 64 учебных заведений из списка PACE, которую собирали для оценки программы. Для понимания атмосферы в школах они также провели серию собственных опросов старшеклассников, учителей и руководства заведений. Вопросы затрагивали просоциальное поведение: альтруизм, взаимопомощь и доверие.

В качестве контрольных рассматривали данные из 64 школ, не участвующих в PACE. В общей сложности исследование охватило 128 учебных заведений и более 5000 учеников.

В итоге удалось установить, что два года острой конкуренции значительно снизили готовность молодых людей помогать другим и уровень доверия среди них. Эффект к тому же оказался длительным. Опросы, проведенные через четыре года после окончания школ, подтвердили, что негативные изменения сохранились. То есть высокая конкуренция не просто повлияла на ситуативное поведение, а сказалась на развитии личности молодых людей.

Результаты исследования важны, учитывая значимость просоцального поведения для благополучия отдельных людей и всего общества. Из научной литературы известно, что те, кто стремятся приносить пользу другим, ориентирован на помощь и сотрудничество, как правило, живут счастливее и дольше, меньше страдают от стресса, одиночества, симптомов депрессии и других психологических проблем.

Юлия Трепалина 801 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.