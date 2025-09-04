  • Добавить в закладки
4 сентября, 13:07
Юлия Трепалина
49

Высокая конкуренция сделала школьников менее альтруистичными

❋ 4.4

Международная группа ученых выяснила, что длительное конкурентное давление в школе не просто влияет на поведение учащихся, а может менять личность молодых людей, делая их менее склонными помогать и доверять другим.

старшеклассник
Кадр из фильма «Высший балл» / © Paramount Pictures

Многие компании пытаются повышать мотивацию и эффективность персонала с помощью систем поощрений, часто напоминающих соревнования. К примеру, сотрудникам, которые по итогам месяца добиваются лучших показателей продаж, выплачивают премию.

Такого рода приемы, конечно, могут повысить результативность. Но у них есть и обратная сторона: к примеру, исследования ранее показали, что в краткосрочной перспективе подобные соревнования способны нарушить сотрудничество в коллективе.

Но что, если в такой соревновательной среде на продолжительное время окажутся молодые люди? Привыкнут ли они к высокой конкуренции, или их поведение, а может, и личность, изменится под ее давлением? Разобраться в этом взялась группа ученых из Германии, Индии и Великобритании.

Авторы статьи, которую недавно опубликовали в Journal of the European Economic Association, проследили, как длительное пребывание в конкурентной атмосфере влияет на просоциальное поведение молодежи. То есть на готовность помогать другим, сотрудничать и доверять друг другу.

В основу исследования легли данные чилийской государственной программы PACE, направленной на поддержку и повышение доступности высшего образования в стране. По ее условиям, 15% лучших старшеклассников из школ, включенных в программу, гарантировано место в университетах. Молодых людей зачисляют без сдачи обязательного централизованного вступительного экзамена. Такая возможность дает шанс получить высшее образование школьникам из менее социально благополучных семей, которым редко удается поступить в вузы через обычную централизованную систему приема.

Стимул попасть в университет без экзамена очень силен, но чтобы войти в 15% избранных, нужно в течение двух лет в старших классах успешно учиться. Это создает в школах — участницах PACE долгосрочную конкуренцию между учениками. Специалисты сравнили информацию из 64 учебных заведений из списка PACE, которую собирали для оценки программы. Для понимания атмосферы в школах они также провели серию собственных опросов старшеклассников, учителей и руководства заведений. Вопросы затрагивали просоциальное поведение: альтруизм, взаимопомощь и доверие.

В качестве контрольных рассматривали данные из 64 школ, не участвующих в PACE. В общей сложности исследование охватило 128 учебных заведений и более 5000 учеников.

В итоге удалось установить, что два года острой конкуренции значительно снизили готовность молодых людей помогать другим и уровень доверия среди них. Эффект к тому же оказался длительным. Опросы, проведенные через четыре года после окончания школ, подтвердили, что негативные изменения сохранились. То есть высокая конкуренция не просто повлияла на ситуативное поведение, а сказалась на развитии личности молодых людей.

Результаты исследования важны, учитывая значимость просоцального поведения для благополучия отдельных людей и всего общества. Из научной литературы известно, что те, кто стремятся приносить пользу другим, ориентирован на помощь и сотрудничество, как правило, живут счастливее и дольше, меньше страдают от стресса, одиночества, симптомов депрессии и других психологических проблем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
801 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Юрий Багов
7 минут назад
Ну вот, наконец подходят к пониманию работы сознания и разума

Нейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши

Hoyt
30 минут назад
Сергей, Парагвай в южной Америке

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Evgeny
47 минут назад
Зато вампир не укусит

Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

Алтын Малай
48 минут назад
Странно что в списке нет Финляндии, страна 1000 озер

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Юрий Багов
1 час назад
Сергей, твоя высер просто дикий. Может засунешь свой язык в карман брюк?

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Kolupaev Pavel
1 час назад
Александр, молодец. Съешьте пирожок. Если вы уж так заворачиваете, то даже такое исследование не указывает точного места, а только повышает

Генетики нашли родину славян

Сергей Петровский
1 час назад
Очередной высер бреда. Не знают что такое протон ,неи́трон ,электрон. Не знают что такое тепло-хододно.Никогда не видели что это такое. Однако

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Александр Лычагин
1 час назад
Не признаки, а чушь какая-то. В разведке самое главное - себя не выдать. Ничего не излучать, не отсвечивать, вести себя как естественный объект.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Кирилл Ильичёв
2 часа назад
Вот же идиоты, любой путинойд знает, что зеленая энергетика для лохов...

За полгода Китай построил больше солнечных электростанций, чем все остальные страны вместе взятые

Василий Пашковский
2 часа назад
Лишь то стоит нерушимо, чего человек не коснулся...

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Василий Марципанов
2 часа назад
Oleg, это не порт, а выносное устройство в километре от берега в виде буя диаметром метров 10 со шлангами, соединёнными донным трубопроводом с

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Запрягаев
2 часа назад
Кстати да, она по идее где-то рядом с Чили должна быть.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Yury Lermontov
2 часа назад
Авторы комментариев правы, это простая и по видимому ни чем не обоснования преступность при закачке нефти в танкер т.к. небыло ограждающих защитно-

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Запрягаев
2 часа назад
Anastasia, не поместились. В Западной Европе крупнейшие запасы пресной воды у Норвегии, она была бы сразу за Японией и Мексикой. А вторые по размеру у

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Pavel Ezhov
2 часа назад
Жесть. Будущее население мира будет процентов на 70% негроидным, на 30% азиатким. Европеоиды северного типа останутся на грани статистической

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, может какое то тотальное уничтожение чужаков и полный геноцид? После завоевания балтийских славян они были ассимилированы и онемечены.

Генетики нашли родину славян

Александр Березин
2 часа назад
Serjo, с финно-уграми вопросов нет. Есть вопросы с германцами, у тех сельское хозяйство явно было.

Генетики нашли родину славян

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, не согласен послушайте вот эту песню это генетическая память немецкого народа и как бы сказать наши песни и стихи времен революции

Генетики нашли родину славян

Сергей Запрягаев
2 часа назад
Внезапно, да. Перито-Морено - третий по величине запаса пресной воды в мире.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Наверное правильно и похоже славяне обладали сельским хозяйством относительно финно угорских племен, да и завоевание происходило относительно

Генетики нашли родину славян

