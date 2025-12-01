О мероприятии

Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов посвятит лекцию радиоастрономии. Слушатели узнают об основных типах радиотелескопов и рассмотрят примеры. Лектор разберет, что такое интерферометры, и для чего они нужны. Не забудет про важнейшие открытия, сделанные радиоастрономами (квазары, пульсары, реликтовое излучение и т.д.). После этого часть лекции будет посвящена поискам искусственных сигналов в радиодиапазоне. Наконец, в завершение слушатели узнают о проектах строящихся систем радиотелескопов, которые совсем скоро начнут выдавать новые открытия, расширяя наше знание о вселенной.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00