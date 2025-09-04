  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 сентября, 12:50
Илья Гриднев
5

Нейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши

❋ 5.2

Масштабное исследование нейронной активности мышей показало, как мозг принимает решения. Оказалось, в этом процессе участвуют не отдельные специализированные центры, а распределенная сеть, охватывающая практически весь мозг — от сенсорных до моторных зон.

Биология
# активность мозга
# мозг мыши
# нейроны
# принятие решений
Визуализация 75 000 нейронов (цветные точки), активных в мозге взрослой мыши на разных этапах выполнения задачи, требующей принятия решения. Размер точек отражает среднюю частоту возбуждения клеток. Цвет точки соответствует определенной группе связанных областей мозга. / © Dan Birman (University of Washington/Allen Institute)

На протяжении более полувека нейробиологи изучали сложные когнитивные функции, такие как принятие решений, как правило, фокусируясь на небольших группах клеток в отдельных областях мозга. Такой подход предполагал, что за конкретные задачи отвечают узкоспециализированные «центры принятия решений». Но мозг — очень сложная и взаимосвязанная система, в нем многие тысячи нейронов из сотни областей непрерывно обмениваются информацией. В последние десятилетия становилось все более очевидно, что изолированное изучение регионов не дает полной картины.

Главная проблема заключалась в том, что разные лаборатории изучали разные участки мозга, используя разные поведенческие задачи и методы анализа. Интегрировать такие разрозненные данные в единую модель было невозможно: мозг, даже мышиный, просто слишком большой для этого, а эксперименты слишком разные, каждый «подсвечивает» лишь крошечную часть большой «нейрональной поляны».

Чтобы понять, как мозг интегрирует сенсорную информацию, прошлый опыт и ожидания для выбора действия, требовался принципиально иной подход. Были необходимы стандартизированный эксперимент и одновременный анализ активности сотен тысяч нейронов по всему мозгу.

Для решения этой задачи создали международную коллаборацию International Brain Laboratory (IBL), которая объединила 22 лаборатории из Европы и США. Ученые разработали единый, строго стандартизированный эксперимент. В нем 139 мышей обучали выполнять простую на вид задачу. Животное сидело перед экраном и поворачивало небольшое рулевое колесо, чтобы переместить появившийся слева или справа полосатый круг к центру экрана. За правильное и быстрое действие мышь получала каплю сладкой воды.

Ключевой особенностью задачи была ее вероятностная структура. В течение блоков из 20-100 попыток круг появлялся с вероятностью 80% с одной стороны и 20% с другой. Затем вероятности менялись на противоположные безо всякого сигнала для животного. Чтобы максимизировать вознаграждение, особенно в попытках с нулевой контрастностью (когда стимул был невидим), мышам приходилось отслеживать эту скрытую закономерность и формировать внутреннее ожидание, или «предварительную вероятность» (prior). Это позволило ученым исследовать, как ожидания влияют на будущие решения.

Пока мыши выполняли задание, исследователи регистрировали нейронную активность с помощью сотен высокоплотных электродов Neuropixels. Результаты опубликованы в журнале Nature в виде сразу двух научных работ.

Совместные усилия позволили собрать масштабный набор данных: активность 621 733 нейронов из 279 областей мозга. Анализ показал, что мыши действительно успешно использовали вероятностную структуру задачи, чтобы улучшить свои результаты, особенно на пробах без видимого стимула. Их точность на таких пробах составляла почти 59% — на деле это значительно выше случайного угадывания.

Оказалось, информация о предварительной вероятности — внутреннем ожидании животного — кодировалась не в нескольких специализированных областях, а была распределена по всему мозгу — то, о чем давно говорят многие видные нейробиологи. Ее следы обнаружили примерно в 30% всех изученных регионов, охватывающих все уровни обработки информации: от ранних сенсорных зон, таких как первичная зрительная кора и таламус, до ассоциативных областей и моторных центров.

Видео с визуализацией активации 75 000 нейронов в мозге мыши в момент принятия решения. Активность начинается с небольшого уровня, затем нарастает в зрительных областях в задней части мозга, после чего активность повышается по мере накопления данных, необходимых для принятия решения. Затем активируются двигательные области, когда начинается движение, и, наконец, активность нарастает во всём мозге, когда животное получает вознаграждение. Размер точек отражает частоту возбуждения каждого нейрона: чем больше точка, тем выше активность. Цвет точки соответствует определённой группе связанных областей мозга. / © Dan Birman (University of Washington/Allen Institute)

Это открытие прямо противоречит модели, где ожидания учитываются только на финальных стадиях принятия решений. Оно подтверждает гипотезу о том, что мозг функционирует как огромная байесовская сеть с постоянным разнонаправленным потоком информации.Дальнейший анализ помог выявить еще одну важную деталь. Мыши для формирования своих ожиданий использовали не идеальную математическую модель, а более простую эвристику. Их внутреннее ожидание в большей степени основывалось на собственных предыдущих действиях, а не на показанных стимулах.

Другими словами, животное корректировало свою стратегию, опираясь на то, что оно сделало в последних пяти-шести попытках. Активность нейронов в мозге точно отражала именно эту субъективную, основанную на действиях модель, а не объективную вероятность появления стимула. Сигналы, связанные с движением и вознаграждением, оказались самыми распространенными — их нашли почти во всех изученных областях мозга. Репрезентация выбора тоже была чрезвычайно широкой. Напротив, кодирование самого зрительного стимула было более ограничено классическими зрительными путями.

Несмотря на масштаб работы и «революционные» выводы, авторы отметили ограничения, которые указывают на сложность изучаемых процессов. Во-первых, сигналы, связанные с вознаграждением (положительной обратной связью), трудно отличить от нейронной активности, отвечающей за само сопутствующее движение — облизывание.

Во-вторых, даже при таком подробном анализе большая часть зафиксированной нейронной активности остается необъясненной в рамках поставленной задачи. Это может говорить о том, что мозг постоянно занят обработкой внутренних процессов или реагирует на неучтенные движения, не связанные с заданием.

Таким образом, хотя удалось собрать подробнейшую нейрональную карту, которая охватывала целый мозг, она лишь первый шаг к пониманию, как из распределенной активности миллиардов нейронов рождается единое целостное поведение — даже внутри, казалось бы, вдоль и поперек изученной модели мышиного мозга.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
78 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Биология
# активность мозга
# мозг мыши
# нейроны
# принятие решений
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши

    4 сентября, 12:50

  2. «Голая» черная дыра в скоплении Пандоры могла возникнуть еще до первых звезд Вселенной

    4 сентября, 12:20

  3. Экономист рассказала, как изменение ключевой ставки отразится на кошельке россиян

    4 сентября, 11:58

  4. Неизвестные частицы оказались слишком тяжелыми для обнаружения

    4 сентября, 11:00
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Юрий Багов
2 минуты назад
Сергей, твоя высер просто дикий. Может засунешь свой язык в карман брюк?

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Kolupaev Pavel
4 минуты назад
Александр, молодец. Съешьте пирожок. Если вы уж так заворачиваете, то даже такое исследование не указывает точного места, а только повышает

Генетики нашли родину славян

Сергей Петровский
18 минут назад
Очередной высер бреда. Не знают что такое протон ,неи́трон ,электрон. Не знают что такое тепло-хододно.Никогда не видели что это такое. Однако

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Александр Лычагин
19 минут назад
Не признаки, а чушь какая-то. В разведке самое главное - себя не выдать. Ничего не излучать, не отсвечивать, вести себя как естественный объект.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Кирилл Ильичёв
32 минуты назад
Вот же идиоты, любой путинойд знает, что зеленая энергетика для лохов...

За полгода Китай построил больше солнечных электростанций, чем все остальные страны вместе взятые

Василий Пашковский
33 минуты назад
Лишь то стоит нерушимо, чего человек не коснулся...

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Василий Марципанов
35 минут назад
Oleg, это не порт, а выносное устройство в километре от берега в виде буя диаметром метров 10 со шлангами, соединёнными донным трубопроводом с

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Запрягаев
37 минут назад
Кстати да, она по идее где-то рядом с Чили должна быть.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Yury Lermontov
40 минут назад
Авторы комментариев правы, это простая и по видимому ни чем не обоснования преступность при закачке нефти в танкер т.к. небыло ограждающих защитно-

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Запрягаев
41 минута назад
Anastasia, не поместились. В Западной Европе крупнейшие запасы пресной воды у Норвегии, она была бы сразу за Японией и Мексикой. А вторые по размеру у

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Pavel Ezhov
42 минуты назад
Жесть. Будущее население мира будет процентов на 70% негроидным, на 30% азиатким. Европеоиды северного типа останутся на грани статистической

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Serjo Djachkowski
49 минут назад
Александр, может какое то тотальное уничтожение чужаков и полный геноцид? После завоевания балтийских славян они были ассимилированы и онемечены.

Генетики нашли родину славян

Александр Березин
57 минут назад
Serjo, с финно-уграми вопросов нет. Есть вопросы с германцами, у тех сельское хозяйство явно было.

Генетики нашли родину славян

Serjo Djachkowski
57 минут назад
Александр, не согласен послушайте вот эту песню это генетическая память немецкого народа и как бы сказать наши песни и стихи времен революции

Генетики нашли родину славян

Сергей Запрягаев
58 минут назад
Внезапно, да. Перито-Морено - третий по величине запаса пресной воды в мире.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Serjo Djachkowski
1 час назад
Наверное правильно и похоже славяне обладали сельским хозяйством относительно финно угорских племен, да и завоевание происходило относительно

Генетики нашли родину славян

Сергей Механик
1 час назад
Реклама детского сада и прививок. 😷 (шутка) 😊

Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

Oleg
1 час назад
Вообще то, вокруг нефтеналивных судов при погрузке и разгрузке устанавливают боновые заграждения для локализации разливов. Если разлив вышел за

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Igor Mark
1 час назад
Россия -- ВПЕРЁД !

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Виктор Ксенжук
1 час назад
И летят на Венеру изменять там атмосферу, до приемлемого уровня.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно