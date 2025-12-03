Необычное поведение крупнейших солнечных пятен удалось объяснить

Последний месяц 2025 года начался с мощной солнечной вспышки, которая сказалась на радиосвязи в Австралии. Источником стали пятна в северной части светила. Тем временем в южной части Солнца из-за горизонта появилось гораздо более крупное скопление пятен. Насколько они опасны для планеты и стоит ли ждать супервспышки?

Солнечные пятна — более холодные области на поверхности светила, которые появляются из-за возмущений в магнитном поле звезды. Сами по себе эти пятна не представляют опасности для Земли. Тем не менее их наличие — признак повышенной солнечной активности, а значит, солнечных вспышек, когда в атмосферу звезды вырывается огромное количество энергии.

Достигнув Земли, такой выброс может спровоцировать геомагнитную бурю, которая скажется на работе радиооборудования и электросетей. Попутно жители северных широт наслаждаются яркими полярными сияниями.

Вспышка категории X1.9, произошедшая 1 декабря в северном полушарии Солнца от пятен под номером 4299, вызвала сбой радиосвязи в Австралии и Юго-Восточной Азии. Такие события классифицируют по выбросу энергии — от самых слабых (категория A) до самых мощных (категория X), так что эта вспышка была достаточно сильной.

Она удивила ученых, потому что в последние дни их внимание было приковано к гораздо более крупной группе пятен в южном полушарии. Обычно чем больше пятна, тем сильнее событие.

«Вспышке предшествует процесс накопления энергии. Для небольших событий это совсем короткое время, часто оно даже неразличимо. Но для вспышек уровня X это может занимать сутки и более. Группа 4299 на севере, которая произвела 1 декабря X вспышку, видимо, копила на нее несколько дней, при этом продолжая разрушаться. В результате сам этот взрыв произошел уже почти в полностью разрушенной области и создал ощущение загадки — сильный взрыв в небольшой области. Но это иллюзия, вызванная таким редким стечением обстоятельств. В среднем, да, чем больше активный центр, тем сильнее вспышки», — прокомментировал нашему изданию заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачев.

Ученые разделили гигантское скопление солнечных пятен в южном полушарии Солнца на две области: 4296 и 4294. По оценке американского ведомства NOAA, появление этих пятен на обращенной к нам стороне светила подняло вероятность солнечных вспышек категорий M и X.

Снимок группы солнечных пятен, сделанный аппаратом Perseverance с поверхности Марса 25 ноября 2025 года, когда эти пятна были на другой от Земли стороне светила / © NASA/JPL-Caltech

Больше всего поражает размер этого южного скопления пятен 4296-4294. По суммарной площади они уже почти сопоставимы с группой, породившей мощнейшую за всю историю наблюдений геомагнитную бурю в 1859 году. Тогда полярные сияния наблюдались даже в тропиках, и по всему миру перестала работать телеграфная связь. Сегодня наша цивилизация гораздо более уязвима к последствиям такой вспышки из-за огромного количества трубопроводов и электросетей.

Историческая иллюстрация размеров солнечных пятен во время вспышки 1559 года («Событие Кэррингтона») поверх снимка современных пятен на Солнце / © портал Spaceweather

Протяженность этой колоссальной области — примерно 180 тысяч километров. Каждое из пятен во много раз больше Земли. Гипотетически эта группа может накопить энергию колоссального масштаба, но предсказать появление «супервспышки» невозможно. Может, хотя бы удастся полюбоваться полярными сияниями?

«Последствия солнечной активности в виде магнитных бурь, сияний или опасности для спутников оценивают всегда по факту крупных событий на Солнце. На данный момент южная группа ничего не произвела, хотя достигла уже размеров, близких к самым крупным в нынешнем столетии. Прогноз на сияния и тому подобное делать в этой ситуации просто рано. Пока идет наблюдение за развитием событий», — объяснил корреспонденту Naked Science Богачев.

По данным наблюдений, летом 2025 года Солнце прошло пик активности в своем 11-летнем цикле. Количество пятен сокращается, но мощные вспышки по-прежнему возможны. Тем не менее сами по себе солнечные пятна — даже такие гигантские их скопления, как 4296 и 4294 — не повод прогнозировать геомагнитные бури. Для этого на нашей звезде должен произойти выброс. Остается наблюдать и надеяться, что «фокус» вспышки, если она случится, не будет направлен на Землю и нам не придется пережить «Событие Кэррингтона» XXI века.

Дарья Губина 247 статей Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.