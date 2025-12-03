  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 декабря, 13:03
Дарья Губина
19

Необычное поведение крупнейших солнечных пятен удалось объяснить

❋ 6.2

Последний месяц 2025 года начался с мощной солнечной вспышки, которая сказалась на радиосвязи в Австралии. Источником стали пятна в северной части светила. Тем временем в южной части Солнца из-за горизонта появилось гораздо более крупное скопление пятен. Насколько они опасны для планеты и стоит ли ждать супервспышки?

Астрономия
# активность солнца
# вспышки на Солнце
# геомагнитная буря
# космос
# полярные сияния
# солнечная активность
# солнечные пятна
# Солнце
Cнимок Солнца в ультрафиолете
Ультрафиолетовый снимок Солнца в момент вспышки X1.9 в северном полушарии, в группе пятен 4299, сделанный космической Обсерваторией солнечной динамики NASA / © NASA/Solar Dynamics Observatory

Солнечные пятна — более холодные области на поверхности светила, которые появляются из-за возмущений в магнитном поле звезды. Сами по себе эти пятна не представляют опасности для Земли. Тем не менее их наличие — признак повышенной солнечной активности, а значит, солнечных вспышек, когда в атмосферу звезды вырывается огромное количество энергии.

Достигнув Земли, такой выброс может спровоцировать геомагнитную бурю, которая скажется на работе радиооборудования и электросетей. Попутно жители северных широт наслаждаются яркими полярными сияниями.

Вспышка категории X1.9, произошедшая 1 декабря в северном полушарии Солнца от пятен под номером 4299, вызвала сбой радиосвязи в Австралии и Юго-Восточной Азии. Такие события классифицируют по выбросу энергии — от самых слабых (категория A) до самых мощных (категория X), так что эта вспышка была достаточно сильной.

Она удивила ученых, потому что в последние дни их внимание было приковано к гораздо более крупной группе пятен в южном полушарии. Обычно чем больше пятна, тем сильнее событие.

«Вспышке предшествует процесс накопления энергии. Для небольших событий это совсем короткое время, часто оно даже неразличимо. Но для вспышек уровня X это может занимать сутки и более. Группа 4299 на севере, которая произвела 1 декабря X вспышку, видимо, копила на нее несколько дней, при этом продолжая разрушаться. В результате сам этот взрыв произошел уже почти в полностью разрушенной области и создал ощущение загадки — сильный взрыв в небольшой области. Но это иллюзия, вызванная таким редким стечением обстоятельств. В среднем, да, чем больше активный центр, тем сильнее вспышки», — прокомментировал нашему изданию заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачев.

Ученые разделили гигантское скопление солнечных пятен в южном полушарии Солнца на две области: 4296 и 4294. По оценке американского ведомства NOAA, появление этих пятен на обращенной к нам стороне светила подняло вероятность солнечных вспышек категорий M и X.

Снимок группы солнечных пятен, сделанный аппаратом Perseverance с поверхности Марса 25 ноября 2025 года, когда эти пятна были на другой от Земли стороне светила / © NASA/JPL-Caltech

Больше всего поражает размер этого южного скопления пятен 4296-4294. По суммарной площади они уже почти сопоставимы с группой, породившей мощнейшую за всю историю наблюдений геомагнитную бурю в 1859 году. Тогда полярные сияния наблюдались даже в тропиках, и по всему миру перестала работать телеграфная связь. Сегодня наша цивилизация гораздо более уязвима к последствиям такой вспышки из-за огромного количества трубопроводов и электросетей.

Историческая иллюстрация размеров солнечных пятен во время вспышки 1559 года («Событие Кэррингтона») поверх снимка современных пятен на Солнце / © портал Spaceweather

Протяженность этой колоссальной области — примерно 180 тысяч километров. Каждое из пятен во много раз больше Земли. Гипотетически эта группа может накопить энергию колоссального масштаба, но предсказать появление «супервспышки» невозможно. Может, хотя бы удастся полюбоваться полярными сияниями?

«Последствия солнечной активности в виде магнитных бурь, сияний или опасности для спутников оценивают всегда по факту крупных событий на Солнце. На данный момент южная группа ничего не произвела, хотя достигла уже размеров, близких к самым крупным в нынешнем столетии. Прогноз на сияния и тому подобное делать в этой ситуации просто рано. Пока идет наблюдение за развитием событий», — объяснил корреспонденту Naked Science Богачев.

По данным наблюдений, летом 2025 года Солнце прошло пик активности в своем 11-летнем цикле. Количество пятен сокращается, но мощные вспышки по-прежнему возможны. Тем не менее сами по себе солнечные пятна — даже такие гигантские их скопления, как 4296 и 4294 — не повод прогнозировать геомагнитные бури. Для этого на нашей звезде должен произойти выброс. Остается наблюдать и надеяться, что «фокус» вспышки, если она случится, не будет направлен на Землю и нам не придется пережить «Событие Кэррингтона» XXI века.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
247 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# активность солнца
# вспышки на Солнце
# геомагнитная буря
# космос
# полярные сияния
# солнечная активность
# солнечные пятна
# Солнце
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Морское обрастание в Арктике: жизнь в замедленной съемке
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Дек
1400
Радиоастрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 09:56
Александр Березин

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.

С точки зрения науки
# биология
# здоровье
# имплантаты
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
Выбор редакции
2 декабря, 17:10
Игорь Байдов

Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.

Археология
# Бронзовый век
# Древний Египет
# Троянская война
# Турция
# Хеттская империя
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Необычное поведение крупнейших солнечных пятен удалось объяснить

    3 декабря, 13:03

  2. В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

    3 декабря, 11:53

  3. В Аравийской пустыне нашли следы древних людей

    3 декабря, 10:51

  4. Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

    3 декабря, 09:56
Выбор редакции

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

3 декабря, 09:56

Последние комментарии

Мэнди Петрова
3 минуты назад
DALL-E 2 круто генерит атмосферу, но качество часто страдает, я обычно дорабатываю такие картинки здесь — https://www.artguru.ai/ru/image-enhancer/ , отлично вытягивает

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Зергей Сенин
4 минуты назад
как тебе такое илон маск

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Fred Borz
8 минут назад
Антон, какой русских в чечне?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Fred Borz
11 минут назад
Алекс, Сходи к своему психиатру, видать часто пропускаешь прием

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Дмитрий Матвеев
14 минут назад
Че-то вы отстали.Сервоприводы только на сбросах применяются да в стрелялках.В полетных к., давно уже движки эти задачи выполняют.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Анатолий Иванов
25 минут назад
Burkut, очень жаль что ты стал на одном уровне с Алехом.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Кнопка Вредная
32 минуты назад
Kostyantyn, это он сказал про тебя бляд.. Ь 😂 А я не просто кнопка😎а ВРЕДНАЯ😜

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
34 минуты назад
Kostyantyn, ну ролик лишний раз показал какие новости ты смотришь🧠💁‍♀️🗿🗿🗿

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
35 минут назад
Kostyantyn, 🤣💩 я в Россию езжу в гости. Жаль конечно что не россиянка. Вот и забудь и не говори, сделай нам одолжение.😉А про убийство мирных людей начни

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Kavib
36 минут назад
Alex, кого-кого надо изолировать - так это т.н. "русский мир", людоедски стирающий с лица земли целые города с их жителями! Всякие исламисты и США по

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Alfa Popo
41 минута назад
Can, Пхахаахаххахахахахаххахха ну так это исконная земля Израиля. А в 21 веке развязала войну именно палесрина

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Grim Grim
57 минут назад
Друзья мои, вся ваша проблема в том что вы! оскорбляет друг друга в плане религиозностей! Но одно зарубите себе на носу! Истинные Мусульмани даже не

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Yelai Mination
1 час назад
Sergey, очевидно, значительная рабочая площадь размещается под землей, а над землей только элитные районы.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Sergey Klyukvin
1 час назад
Максим, Как дегенерат, кретину: я дал ссылку, там текст "Высота, ширина и длина здания составит 400 метров, общая площадь — 19 кв. км." Здесь слово

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Irik Gareev
1 час назад
Я считаю, что фотоэлектрические (солнечные)электростанции то же не вариант для энергоперехода. Я бы мог предложить свой вариант электростанции

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Денис Зубов
2 часа назад
Но статья интересная, спасибо

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Денис Зубов
2 часа назад
Пока эти проблемы не закрыты, обсуждение будущей регенерации тканей неизбежно воспринимается несколько отвлеченно,, на практике врачам нужен

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Денис Зубов
2 часа назад
Если технологии "изготовления и подгонки" под пациента уже существуют, то главный барьер смещается в организационную область – сроки

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Ирина Федун
2 часа назад
Если свести все описанное к сути, получается довольно странная картина: у человека изначально есть работающие механизмы регенерации, но организм

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Sergey Klyukvin
2 часа назад
Алексей, можете уточнить где начинается и заканчивается ЕГО орбита. Ну и Для ленивых: Орби́та — траектория движения материальной точки в заданной

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно