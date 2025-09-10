Ученый объяснил, нужно ли заставлять ребенка ходить на секции

По данным на август 2025 года, более 17,7 миллиона детей школьного возраста в России получают дополнительное образование в секциях по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. Ученый Пермского Политеха рассказал, нормально ли ребенку ходить только в школу и можно ли заставлять его посещать дополнительные занятия, а также как подобрать секцию по душе, какое количество кружков не перегрузит нервную систему и в какой форме можно сравнивать детей с другими, чтобы у них не пропала мотивация к развитию.

Сейчас все больше родителей стараются отдать детей на дополнительные занятия. Они понимают, что ребенок, которого с ранних лет приучили к дисциплине и нагрузкам, легче переносят стрессовые ситуации, адаптируются к новым условиям и, в целом, становятся успешнее остальных сверстников. Но это не единственная причина.

– Бывает так, что семья живет далеко от города, и у родителей нет возможности возить детей по разным секциям. Кроме школы они ничего не посещают. Это нормально, пока ребенок маленький и все свободное время тратит на игру или на какую-то свою созидательную деятельность. Но в подростковом периоде, начиная примерно с 11 лет, его приоритетом становится общение со сверстниками. И вот тут могут начаться проблемы. Он начнет проводить много времени в телефоне, сидя в социальных сетях, переписываясь с друзьями. Для того, чтобы избежать ухода в такую непродуктивную деятельность, стоит найти возможность отдать ребенка хотя бы на один кружок, когда он научится самостоятельно добираться до места занятий, – советует старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Возможно ли подобрать секцию под темперамент ребенка?

Зачастую в процессе принятия решения о том, какой кружок выбрать, у родителей срабатывает стереотипное мышление. Например, если Петя спокойный и вдумчивый, ему нужно на шахматы, а непоседливую, активную Машу лучше отправить на танцы или какой-нибудь спорт.

– На самом деле ориентироваться при выборе секции только на текущий темперамент не совсем верно. Характер, особенно в раннем возрасте, очень изменчив. Застенчивый малыш может раскрыться и стать общительным подростком, а активный и импульсивный — со временем превратиться в более спокойного и сосредоточенного. И то, и другое — нормально. Поэтому главным критерием выбора должен быть интерес самого ребенка», — считает ученый ПНИПУ.

Важно понять, что его увлекает, вызывает искренний отклик. Задача родителей — ненавязчиво предлагать варианты, обсуждать их вместе, показывать возможности и мягко направлять, помогая найти то, что действительно придется ему по душе. Можно посмотреть спортивные соревнования, сходить на художественную выставку или симфонический концерт.

– Интерес к секции может быть парадоксальным и не соответствовать внешнему поведению. Например, спокойный и флегматичный ребенок может мечтать не о шахматах, как все ожидают, а о карате или боксе. И наоборот, гиперактивные дети иногда интуитивно выбирают занятия, которые помогают им обрести равновесие: моделирование или рисование. Это их способ стабилизировать психику и научиться концентрации, – продолжает эксперт Пермского Политеха.

Правильно ли заставлять ребенка ходить на секции?

Иногда люди во взрослом возрасте говорят, что родители в свое время передавили их, заставляя ходить на изнуряющий спорт или в музыкальную школу. Это сопровождалось постоянными спорами, истериками. Скорее всего, их воспоминания отражают наиболее эмоциональные моменты, когда они, будучи маленькими, сталкивались с тем, что их ставят в дисциплинарные рамки.

– Сейчас существует тренд, на то, чтобы максимально разгрузить детей, изолировать от каких-то тяжелых, стрессовых жизненных ситуаций. С одной стороны, это хорошо, потому что еще относительно недавно они считались взрослыми в маленьком теле, и отношение к ним было таким же. Отказ от физических наказаний, жестокости – это, конечно, очень большое достижение. Но перекос заключается в том, что некоторые родители предлагают полностью отказаться от любых дисциплинарных воздействий: если ребенок не хочет играть в футбол, значит не будет, надоело посещать какую-нибудь секцию – пусть не ходит. Это в корне неправильно, потому что он в своем возрасте еще не может оценить те возможности и пользу, которые получит за несколько лет дополнительных занятий. И в данном случае анализ его действий и их последствий должны совершать родители, —считает Валерий Литвинов.

У детей еще не развиты лобные доли, которые отвечают за анализ, планирование и самоконтроль. Их функцию на себя берут взрослые. То есть, если ребенок решает бросить секцию, потому что столкнулся с какой-то трудностью, у него что-то не получается, и взрослые не дают ему уйти в течение как минимум полугода, это правильно. Вполне возможно, что за это время он адаптируется, и причина, по которой он не хотел ходить в занятия, просто забудется.

– Чего точно не стоит делать – это идти на поводу у ребенка. Дисциплинарные рамки обязательно должны быть, потому что подвижной детской психике требуется опора. Истерики и недовольства, как правило, связаны с переутомлением, нежеланием напрягаться. В них ничего страшного нет, это важные моменты столкновения с трудностями и преодоления себя. Зато потом во взрослой жизни умения, полученные на кружках и навыки самоорганизации пригодятся – ребенок будет за них благодарен, – объясняет ученый ПНИПУ.

Бывает наоборот: некоторые взрослые рассказывают, что они обижаются на своих родителей за то, что те в свое время потакали их слабостям, разрешали не ходить на дополнительные занятия, если не нравится. В дальнейшем им потребовались колоссальные усилия, чтобы наладить свою дисциплину, а кто-то вообще так и не смог этому научиться.

В первую очередь есть смысл отдавать детей в такие секции, где они будут двигаться, чтобы компенсировать продолжительное сидение за партой в школе / © Kazuo ota, unsplash.com

Какое количество дополнительных занятий не перегрузит нервную систему ребенка?

Перегрузить маленького ребенка, особенно в начальной школе, совсем не сложно. Если родители имеют большие ожидания, записывают его сразу и на гимнастику, и на музыку, и в художественную школу, требуют высоких результатов, он может быстро устать. И даже если ему действительно интересно ходить во все секции, резервы психики у него не бесконечные. Стресс и слишком интенсивные нагрузки в таком раннем возрасте приводят к астении – состоянию, при котором силы не восстанавливаются после сна или отдыха, а любое действие требует огромных усилий. Также может возникнуть такая форма протеста как негативизм, когда ребенок поступает противоположно ожиданиям окружающих, даже вопреки собственным интересам.

– Ко мне на прием как-то привели мальчика восьми лет, который стал на регулярной основе падать в обморок. Когда я поинтересовался его расписанием, выяснилось, что оно предполагает ранние подъемы, бассейн, занятия музыкой после школы, еще какие-то секции. У него не было никаких вариантов посвятить время себе. При этом, он с удовольствием ходил на все кружки, ему они нравились, но вот сил у него уже просто не хватало. Такое психоэмоциональное напряжение перетекло в частые обморочные состояния. Поэтому стоит контролировать даже тот объем нагрузки, который хочется иметь, – отмечает Валерий Литвинов.

Важным критерием в планировании расписания дополнительных занятий будет наличие свободного времени. У дошкольников должно быть 3–5 часов, у детей в начальной школе 2–3 часа, а у подростков 1–2 часа в день на игру и отдых.

– Рекомендуется в первую очередь отдавать детей в спортивные секции, чтобы компенсировать продолжительное сидение за партой в школе. А если есть желание дополнительно ходить в художественную, музыкальную школы, на робототехнику и прочие кружки, включающие серьезную умственную нагрузку, надо сразу определить, будет ли при таких условиях у него время для себя, учитывая что в обязанности зачастую входит выполнение домашней работы. Если получается соблюсти это условие и, к тому же, ребенку интересно на занятиях, то их может быть довольно много, – добавляет ученый Пермского Политеха.

Мотивацию поднять: в какой форме можно сравнивать своего ребенка с другими?

Сравнение себя с другими — это естественная часть жизни, и сам по себе этот процесс не вреден и может даже побуждать человека стремиться к большему. Ключевой вопрос заключается в позиции, из которой мы сравниваем.

– Если родитель, испытывая раздражение или гнев, говорит ребенку: «Вот твой одноклассник лучше учится, а ты неудачник», — это не мотивирует, а лишь занижает самооценку и вызывает страх. Он чувствует недовольство взрослого и фокусируется не на собственном развитии, а на попытках угодить. И начинает работать уже не на знания, а именно на оценки. Однако конструктивное сравнение может быть очень полезным. Например, фраза: «Твой друг хорошо знает английский. Хочешь тоже так научиться?» — побуждает к развитию без давления и негатива. Такой подход помогает адекватно оценивать свои возможности, осознать свое положение в коллективе, понять, что у каждого есть сильные и слабые стороны, и стремиться к лучшему без слепой гонки за результатами, – делится Валерий Литвинов.

Главное — избегать оценок, основанных на негативных эмоциях, и использовать сравнение как инструмент для диалога и поддержки, а не как повод для критики. Именно это формирует здоровое отношение к достижениям — своим и чужим.

И, конечно, стоит помнить о том, что учеба в школе должна оставаться приоритетом, создавая фундамент для дальнейшего развития. Секции и кружки — это ценный ресурс для раскрытия потенциала, но их роль должна дополнять, а не подменять основное образование. Грамотный баланс между учебой и дополнительными занятиями, учитывающий интересы и силы ребенка, позволит ему гармонично развиваться без перегрузок, а приобретенные умения и навыки станут надежным капиталом во взрослой жизни.

