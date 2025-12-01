О мероприятии

Для многих обитателей морского дна в Арктике жизнь течет медленно — например, морское обрастание здесь развивается годами. Сложные многоуровневые сообщества организмов, поселяющихся на твердых поверхностях, с одной стороны создают проблемы для подводной техники и судоходства, а с другой — служат уникальной моделью для изучения процессов колонизации и устойчивости морских экосистем.

Младший научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александра Ивановна Чава расскажет о методах экспериментального изучения обрастания на разных субстратах, о том, как в суровых условиях проявляются фундаментальные экологические закономерности и почему работа с «замедленным временем» в Арктике помогает заглянуть в будущее всего Мирового океана.