О мероприятии

К середине ХVI века Средиземноморье было поделено между двумя «сверхдержавами»: Османской империей и Империей католических королей Испании. Каждая из них претендовала на абсолютное лидерство, соответственно – в мусульманском и христианском мире (хотя не все единоверцы этих государей были согласны с таким лидерством). Общей чертой было то, что основу могущества как Османской империи, так и испанской монархии составляли в конечном счете их сухопутные силы (анатолийцы и кастильцы). Но вопрос о средиземноморском господстве решался в основном в морских сражениях. Испания при этом все в большей степени опиралась на свои достижения в Атлантике, позволявшие ей в борьбе со своими врагами использовать мощь всей испанской колониальной империи, а с 1580 года еще и империи португальской. У султанов таких возможностей не было, но они всегда могли рассчитывать на поддержку пиратов Магриба, действовавших чаще всего на свой страх и риск, не требовавших от султана материальных средств, но способных серьезно осложнить жизнь подданных испанских королей и их союзников. И у испанского короля, и у султана были соперники, не позволяющие им сконцентрировать усилия на установлении полного господства над Средиземным морем. Для турецкого султана это был шах Ирана и в некоторые периоды – правители Марокко. Для испанского короля таким соперником долгое время оставался французский король, но бороться приходилось то с единоверным Римским папой, то с протестантами. Главным вызовом, с которым столкнулись все христианские и мусульманские державы Средиземноморья, стал стремительный рост влияния атлантических коммуникаций. Центр экономической, политической, а в конечном счете и культурной жизни, из Средиземного моря смещался к берегам Северо-Западной Атлантике и это угрожало стабильности традиционных структур всего Средиземноморья, включая и саму Испанию. Об этом расскажет доктор исторических наук Павел Юрьевич Уваров.

