Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Жить глубоко под водой тяжело не только из-за колоссального давления, к которому некоторые организмы по-разному приспособились. На дно попадает мало пищи — обычно это затонувшая органика, трупы рыб и китов, живших повыше. Чем глубже ты находишься, тем меньше к тебе попадает что-то съедобное.
Такой порядок вещей касается обычной, или так называемой фоновой, жизни — гетеротрофных организмов, которые питаются органикой фотосинтетического происхождения. На глубине почти 10 километров, куда не попадает солнечный свет, встречается жизнь, которая получает энергию альтернативным способом — органическими веществами, созданными на основе хемосинтеза. Некоторые бактерии и археи способны создавать такие вещества самостоятельно, используя энергию химических соединений без участия солнца (отличие от фотосинтеза).
Один из таких источников энергии — метан. Максимальная глубина просачивания этого газа на поверхность дна, известная до недавнего времени, достигает 7400 метров в Японском желобе. Выходы метана известны и на дне Курило-Камчатского и Алеутского желобов. Курило-Камчатский по максимальной глубине (она достигает 9717 метров) замыкает топ-5 в Мировом океане. Именно туда отправилась международная команда морских биологов летом 2024 года.
В экспедиции с китайским пилотируемым глубоководным аппаратом «Фэньдоучжэ» исследователи провели 31 погружение в разных точках желоба. В одном из погружений на глубину 9533 метров специалисты заметили в иллюминаторы батискафа обширное поле трубчатых червей, напоминающее ворсистый ковер. На нем было множество живых организмов: полихеты, моллюски, рачки-бокоплавы. Выяснилось, что эта экосистема существует за счет хемосинтеза, причем она самая глубоководная в мире. Описание открытия опубликовал журнал Nature.
Биологи сняли увиденное на видео, взяли пробы грунта, воды и живых существ. К слову, ранее из окрестностей извлекали подобный материал тралами, но то были слепые поиски, а в этот раз ученые увидели все своими глазами. Такая фауна обычно обитает скоплениями в несколько десятков или сотен метров в поперечнике.
«После этого открытия мы знали, где искать сообщества метановых выходов, и в каждом последующем погружении нужно было оценить их наличие и протяженность. Однажды аппарат прошел у дна два километра, а донные сообщества не заканчивались. Колоссальный масштаб полей в таких условиях. Затем мы собрали картину всех погружений экспедиции, и с юга на север протяженность района с метановыми выходами составила 2500 километров. Это важнейшее открытие, оно существенно меняет представление о запасах метана на морском дне», — рассказал доктор биологических наук, руководитель Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, соавтор исследования Андрей Гебрук.
Парадоксально, но найденные беспозвоночные питаются не окружающим метаном, а сероводородом. Его производят бактерии-симбионты, живущие в тканях трубчатых червей погонофор. Бактерии в бескислородных условиях окисляют выходящий на поверхность дна метан — происходит тот самый хемосинтез. Выходы метана можно засечь только по скоплениям трубчатых червей.
Метан на такой глубине — продукт захоронения органики на протяжении миллионов лет. Останки разнообразных животных, органическая взвесь, детрит, осаждается на дне желоба. Сверху ее покрывает новый слой. На глубине бактерии разлагают накопленный осадок и производят метан. Под высоким давлением он находится в виде кристаллов, газогидратов. А так как желоба — это зачастую зоны субдукции, плита, которая погружается под другую, увлекает в недра кристаллический метан. Там при сжатии газогидраты разрушаются, и газ просачивается на поверхность.
«Эта фауна примечательна тем, что на таких глубинах мало кто способен жить. И если какие-то виды к этому приспособились, то, вероятно, их можно встретить на аналогичных глубинах в других желобах Мирового океана», — отметил Андрей Гебрук.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Зачем самки кричат во время секса?
Эвакуация.нет: почему люди не уезжают из зоны вооруженного конфликта
«Злой? Плохой? Хороший!»: что такое этика искусственного интеллекта и как она помогает сделать алгоритмы полезными и безопасными для людей
5 знаменитых отказов от Нобелевской премии
Потепление сократило производительность сельского хозяйства на 21%… но только внутри башни из слоновой кости. А в реальном мире увеличило как минимум на 10%
Город на орбите
Пещеры всех людей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии