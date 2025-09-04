  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 сентября, 13:59
Андрей Папиш
84

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

❋ 6.8

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
Плотное скопление двустворчатых моллюсков
Плотное скопление двустворчатых моллюсков A.phaseoliformis (размером до 23 сантиметров), в некоторых створках видны актинии. Глубина 5743 метра / © Nature, Xiaotong Peng et al.

Жить глубоко под водой тяжело не только из-за колоссального давления, к которому некоторые организмы по-разному приспособились. На дно попадает мало пищи — обычно это затонувшая органика, трупы рыб и китов, живших повыше. Чем глубже ты находишься, тем меньше к тебе попадает что-то съедобное.

Такой порядок вещей касается обычной, или так называемой фоновой, жизни — гетеротрофных организмов, которые питаются органикой фотосинтетического происхождения. На глубине почти 10 километров, куда не попадает солнечный свет, встречается жизнь, которая получает энергию альтернативным способом — органическими веществами, созданными на основе хемосинтеза. Некоторые бактерии и археи способны создавать такие вещества самостоятельно, используя энергию химических соединений без участия солнца (отличие от фотосинтеза).

Фауна Курило-Камчатского и западной части Алеутского желобов. а) Полихеты Macellicephaloides grandicirra (белые, размером до 6,5 сантиметра) перемещаются среди плотных колоний кольчатых червей с трубками длиной 20–30 сантиметров. Рекордная глубина 9 532 метров. b) Скопления кольчатых червей с красными щупальцами. Белые пятная — небольшие брюхоногие моллюски. Глубина 9 320 метров. с) Плотное скопление кольчатых червей служит домом для многочисленных полихет M.grandicirra (белые). Глубина 9332 метра. d) Плотное скопление двустворчатых моллюсков A.phaseoliformis (размером до 23 сантиметров), в некоторых створках видны актинии. Глубина 5743 метра. f) Плотное скопление двустворчатых моллюсков I.fossajaponicum, связанных с черными осадками, их сопровождают трубчатые полихеты Anobothrus sp. Глубина 6928 метров. g) Темно-синий ил, окруженный скоплениями кольчатых червей, отмечают выходы метана на глубине 6800 метров. h) Крупные участки белых, похожих на снег микробных матов тянутся на десятки метров. Глубина 6700 метров / © Nature, Xiaotong Peng et al.

Один из таких источников энергии — метан. Максимальная глубина просачивания этого газа на поверхность дна, известная до недавнего времени, достигает 7400 метров в Японском желобе. Выходы метана известны и на дне Курило-Камчатского и Алеутского желобов. Курило-Камчатский по максимальной глубине (она достигает 9717 метров) замыкает топ-5 в Мировом океане. Именно туда отправилась международная команда морских биологов летом 2024 года.

В экспедиции с китайским пилотируемым глубоководным аппаратом «Фэньдоучжэ» исследователи провели 31 погружение в разных точках желоба. В одном из погружений на глубину 9533 метров специалисты заметили в иллюминаторы батискафа обширное поле трубчатых червей, напоминающее ворсистый ковер. На нем было множество живых организмов: полихеты, моллюски, рачки-бокоплавы. Выяснилось, что эта экосистема существует за счет хемосинтеза, причем она самая глубоководная в мире. Описание открытия опубликовал журнал Nature.

Биологи сняли увиденное на видео, взяли пробы грунта, воды и живых существ. К слову, ранее из окрестностей извлекали подобный материал тралами, но то были слепые поиски, а в этот раз ученые увидели все своими глазами. Такая фауна обычно обитает скоплениями в несколько десятков или сотен метров в поперечнике.

Видеозапись типичной фауны на дне Курило-Камчатского и западной части Алеутского желобов / © Nature, Xiaotong Peng et al.

«После этого открытия мы знали, где искать сообщества метановых выходов, и в каждом последующем погружении нужно было оценить их наличие и протяженность. Однажды аппарат прошел у дна два километра, а донные сообщества не заканчивались. Колоссальный масштаб полей в таких условиях. Затем мы собрали картину всех погружений экспедиции, и с юга на север протяженность района с метановыми выходами составила 2500 километров. Это важнейшее открытие, оно существенно меняет представление о запасах метана на морском дне», — рассказал доктор биологических наук, руководитель Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, соавтор исследования Андрей Гебрук.

Парадоксально, но найденные беспозвоночные питаются не окружающим метаном, а сероводородом. Его производят бактерии-симбионты, живущие в тканях трубчатых червей погонофор. Бактерии в бескислородных условиях окисляют выходящий на поверхность дна метан — происходит тот самый хемосинтез. Выходы метана можно засечь только по скоплениям трубчатых червей.

Метан на такой глубине — продукт захоронения органики на протяжении миллионов лет. Останки разнообразных животных, органическая взвесь, детрит, осаждается на дне желоба. Сверху ее покрывает новый слой. На глубине бактерии разлагают накопленный осадок и производят метан. Под высоким давлением он находится в виде кристаллов, газогидратов. А так как желоба — это зачастую зоны субдукции, плита, которая погружается под другую, увлекает в недра кристаллический метан. Там при сжатии газогидраты разрушаются, и газ просачивается на поверхность.

«Эта фауна примечательна тем, что на таких глубинах мало кто способен жить. И если какие-то виды к этому приспособились, то, вероятно, их можно встретить на аналогичных глубинах в других желобах Мирового океана», — отметил Андрей Гебрук.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей П.
217 статей
Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.
Показать больше
Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

    4 сентября, 13:59

  2. Высокая конкуренция сделала школьников менее альтруистичными

    4 сентября, 13:07

  3. Нейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши

    4 сентября, 12:50

  4. «Голая» черная дыра в скоплении Пандоры могла возникнуть еще до первых звезд Вселенной

    4 сентября, 12:20
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Юрий Багов
13 минут назад
Ну вот, наконец подходят к пониманию работы сознания и разума

Нейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши

Hoyt
36 минут назад
Сергей, Парагвай в южной Америке

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Evgeny
53 минуты назад
Зато вампир не укусит

Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

Алтын Малай
54 минуты назад
Странно что в списке нет Финляндии, страна 1000 озер

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Юрий Багов
1 час назад
Сергей, твоя высер просто дикий. Может засунешь свой язык в карман брюк?

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Kolupaev Pavel
1 час назад
Александр, молодец. Съешьте пирожок. Если вы уж так заворачиваете, то даже такое исследование не указывает точного места, а только повышает

Генетики нашли родину славян

Сергей Петровский
1 час назад
Очередной высер бреда. Не знают что такое протон ,неи́трон ,электрон. Не знают что такое тепло-хододно.Никогда не видели что это такое. Однако

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Александр Лычагин
2 часа назад
Не признаки, а чушь какая-то. В разведке самое главное - себя не выдать. Ничего не излучать, не отсвечивать, вести себя как естественный объект.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Кирилл Ильичёв
2 часа назад
Вот же идиоты, любой путинойд знает, что зеленая энергетика для лохов...

За полгода Китай построил больше солнечных электростанций, чем все остальные страны вместе взятые

Василий Пашковский
2 часа назад
Лишь то стоит нерушимо, чего человек не коснулся...

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Василий Марципанов
2 часа назад
Oleg, это не порт, а выносное устройство в километре от берега в виде буя диаметром метров 10 со шлангами, соединёнными донным трубопроводом с

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Запрягаев
2 часа назад
Кстати да, она по идее где-то рядом с Чили должна быть.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Yury Lermontov
2 часа назад
Авторы комментариев правы, это простая и по видимому ни чем не обоснования преступность при закачке нефти в танкер т.к. небыло ограждающих защитно-

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Запрягаев
2 часа назад
Anastasia, не поместились. В Западной Европе крупнейшие запасы пресной воды у Норвегии, она была бы сразу за Японией и Мексикой. А вторые по размеру у

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Pavel Ezhov
2 часа назад
Жесть. Будущее население мира будет процентов на 70% негроидным, на 30% азиатким. Европеоиды северного типа останутся на грани статистической

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, может какое то тотальное уничтожение чужаков и полный геноцид? После завоевания балтийских славян они были ассимилированы и онемечены.

Генетики нашли родину славян

Александр Березин
2 часа назад
Serjo, с финно-уграми вопросов нет. Есть вопросы с германцами, у тех сельское хозяйство явно было.

Генетики нашли родину славян

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, не согласен послушайте вот эту песню это генетическая память немецкого народа и как бы сказать наши песни и стихи времен революции

Генетики нашли родину славян

Сергей Запрягаев
2 часа назад
Внезапно, да. Перито-Морено - третий по величине запаса пресной воды в мире.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Наверное правильно и похоже славяне обладали сельским хозяйством относительно финно угорских племен, да и завоевание происходило относительно

Генетики нашли родину славян

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно