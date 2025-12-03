Уведомления
Татуировки резко повысили риск меланомы
Обычно повышенный риск рака кожи, включая меланому, связывают с загаром. Но теперь исследователи из Швеции показали, что татуировки тоже повышают риск меланомы на десятки процентов. Причем, в отличие от загара, это вряд ли компенсируется рисками снижения смерти от рака. Интересно, что в последнее десятилетие взрывной рост популярности татуировок в России совпал с полуторакратным ростом частоты меланом.
В последние десятилетия частота рака на 100 тысяч человек одного и того же возраста по всему миру выросла. И это вряд ли проблема плохой регистрации: рост наблюдается и в странах, где и 30 лет назад умершего от рака могли отличить от скончавшихся под другим причинам, типа Швеции, Швейцарии и так далее. Среди других видов онкологических заболеваний растет и частота меланом. В мире за 30 лет она выросла на десятки процентов, в России за последние 25 лет — в полтора раза, и почти весь этот рост пришелся на период после 2012 года.
Ученые из Швеции решили проверить, нет ли у быстрого роста числа меланом связи с модой на татуировки, захватившей западный мир и находящиеся под его культурным влиянием страны в 2010-х годах. Результаты их работы опубликовали в European Journal of Epidemiology.
Исследователи работали на шведском материале: 20 процентов населения этой страны татуированы. Это чуть ниже, чем в США, но в целом сравнимо. Авторы работы собрали сведения по 2880 людям в возрасте от 20 до 60 лет с меланомой кожи. Затем они сравнили их с группами того же пола и возраста, выбранными из шведской системы медицинского учета. Оказалось, что среди татуированных вероятность такого заболевания в 1,29 раза выше. Те, кто носил татуировки дольше всех (10-15 лет), продемонстрировали рост вероятности меланомы на 67 процентов. Это цифры уже после учета разной частоты загара у исследуемых групп, равно как и других попутных факторов.
Механизмы происходящего на данный момент неясны. Ученые предположили, что распад пигментов, которыми делают татуировки, запускают мутации в коже. Они констатировали, что в их выборке не удалось найти связи между повышенным пребыванием татуированных на солнце и дополнительным ростом риска меланомы. Те, у кого татуировок было больше, или ими была покрыта несколько большая поверхность кожи, тоже не продемонстрировали увеличения риска в сравнении с теми, кто имел одну татуировку и малую долю кожи, покрытой татуировками.
В теории это могло указывать на то, что даже владельцы одной небольшой татуировки имеют повышенный риск меланом. Но с учетом сравнительно умеренных размеров выборки этот вывод пока трудно назвать действительно статистически значимым. Сходные исследования в стране более крупных размеров прояснили бы вопрос.
Авторы напомнили, что вероятность меланомы от загара повышается на величину от 20 до 100 процентов, то есть риски, внесенные татуировками, сравнимы с рисками от УФ-облучения. Но исследователи умолчали о том, что вероятность смерти от рака (как и от сердечно-сосудистых заболеваний) для людей с загаром существенно ниже, чем у незагорающих (на 14 процентов для пользователей соляриев, на 12 — у загорающих только под солнцем).
Соответственно, смертность в единицу времени у любителей ультрафиолета тоже ниже (на 15 процентов у тех, кто посещает солярии, и на 12 — у тех, кто ограничивается естественным загаром). Причина такой ситуации в выработке витамина D (серьезно стимулирует иммунитет, в том числе антираковый) и бета-эндорфинов (улучшают настроение) из-за воздействия ультрафиолета на кожу.
А вот у людей с татуировками таких бонусов нет, поскольку они не стимулируют наработку витаминов или эндорфинов. Данные по их общей смертности не только не показывают плюсов, как в случае загара, но и указывают на возможную повышенную смертность у татуированных. Поэтому лобовое сравнение риска меланомы от загара и татуировок вряд ли оправдано: загорающие пусть и чаще заболевают раком кожи, но умирают от всех видов рака в целом существенно реже.
Выводы шведских ученых интересны в свете российской статистики: после 2012 года, когда мода на татуировки достигла нашей страны, частота меланом в ней выросла в 1,45 раза. В мире смертность от этого вида рака обычно невелика, потому что меланома выявленная на ранней стадии почти никогда не бывает смертельной. Но в силу известных привычек населения нашей страны в области профилактических медицинских осмотров, меланоме здесь часто дают перейти в запущенную форму. Поэтому в год от этого заболевания у нас гибнет несколько тысяч человек. Трудно исключать, что рост его частоты после 2012 года связан с упомянутой выше модой.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
