3 декабря, 14:09
Александр Березин
2
22

Татуировки резко повысили риск меланомы

❋ 5.1

Обычно повышенный риск рака кожи, включая меланому, связывают с загаром. Но теперь исследователи из Швеции показали, что татуировки тоже повышают риск меланомы на десятки процентов. Причем, в отличие от загара, это вряд ли компенсируется рисками снижения смерти от рака. Интересно, что в последнее десятилетие взрывной рост популярности татуировок в России совпал с полуторакратным ростом частоты меланом.

Медицина
# здоровье
# меланома
# онкологические заболевание
# татуировки
Мастер в тату-салоне Стокгольма. 47% населения столицы Швеции татуированы, хотя в стране в целом эта доля вдвое ниже / © viewstockholm.com

В последние десятилетия частота рака на 100 тысяч человек одного и того же возраста по всему миру выросла. И это вряд ли проблема плохой регистрации: рост наблюдается и в странах, где и 30 лет назад умершего от рака могли отличить от скончавшихся под другим причинам, типа Швеции, Швейцарии и так далее. Среди других видов онкологических заболеваний растет и частота меланом. В мире за 30 лет она выросла на десятки процентов, в России за последние 25 лет — в полтора раза, и почти весь этот рост пришелся на период после 2012 года.

Ученые из Швеции решили проверить, нет ли у быстрого роста числа меланом связи с модой на татуировки, захватившей западный мир и находящиеся под его культурным влиянием страны в 2010-х годах. Результаты их работы опубликовали в European Journal of Epidemiology.

Исследователи работали на шведском материале: 20 процентов населения этой страны татуированы. Это чуть ниже, чем в США, но в целом сравнимо. Авторы работы собрали сведения по 2880 людям в возрасте от 20 до 60 лет с меланомой кожи. Затем они сравнили их с группами того же пола и возраста, выбранными из шведской системы медицинского учета. Оказалось, что среди татуированных вероятность такого заболевания в 1,29 раза выше. Те, кто носил татуировки дольше всех (10-15 лет), продемонстрировали рост вероятности меланомы на 67 процентов. Это цифры уже после учета разной частоты загара у исследуемых групп, равно как и других попутных факторов.

Механизмы происходящего на данный момент неясны. Ученые предположили, что распад пигментов, которыми делают татуировки, запускают мутации в коже. Они констатировали, что в их выборке не удалось найти связи между повышенным пребыванием татуированных на солнце и дополнительным ростом риска меланомы. Те, у кого татуировок было больше, или ими была покрыта несколько большая поверхность кожи, тоже не продемонстрировали увеличения риска в сравнении с теми, кто имел одну татуировку и малую долю кожи, покрытой татуировками.

В теории это могло указывать на то, что даже владельцы одной небольшой татуировки имеют повышенный риск меланом. Но с учетом сравнительно умеренных размеров выборки этот вывод пока трудно назвать действительно статистически значимым. Сходные исследования в стране более крупных размеров прояснили бы вопрос.

Авторы напомнили, что вероятность меланомы от загара повышается на величину от 20 до 100 процентов, то есть риски, внесенные татуировками, сравнимы с рисками от УФ-облучения. Но исследователи умолчали о том, что вероятность смерти от рака (как и от сердечно-сосудистых заболеваний) для людей с загаром существенно ниже, чем у незагорающих (на 14 процентов для пользователей соляриев, на 12 — у загорающих только под солнцем).

Соответственно, смертность в единицу времени у любителей ультрафиолета тоже ниже (на 15 процентов у тех, кто посещает солярии, и на 12 — у тех, кто ограничивается естественным загаром). Причина такой ситуации в выработке витамина D (серьезно стимулирует иммунитет, в том числе антираковый) и бета-эндорфинов (улучшают настроение) из-за воздействия ультрафиолета на кожу.

А вот у людей с татуировками таких бонусов нет, поскольку они не стимулируют наработку витаминов или эндорфинов. Данные по их общей смертности не только не показывают плюсов, как в случае загара, но и указывают на возможную повышенную смертность у татуированных. Поэтому лобовое сравнение риска меланомы от загара и татуировок вряд ли оправдано: загорающие пусть и чаще заболевают раком кожи, но умирают от всех видов рака в целом существенно реже.

Выводы шведских ученых интересны в свете российской статистики: после 2012 года, когда мода на татуировки достигла нашей страны, частота меланом в ней выросла в 1,45 раза. В мире смертность от этого вида рака обычно невелика, потому что меланома выявленная на ранней стадии почти никогда не бывает смертельной. Но в силу известных привычек населения нашей страны в области профилактических медицинских осмотров, меланоме здесь часто дают перейти в запущенную форму. Поэтому в год от этого заболевания у нас гибнет несколько тысяч человек. Трудно исключать, что рост его частоты после 2012 года связан с упомянутой выше модой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# здоровье
# меланома
# онкологические заболевание
# татуировки
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 09:56
Александр Березин

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.

С точки зрения науки
# биология
# здоровье
# имплантаты
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
11 минут назад
-
0
+
А как же тут, они всё врут? https://naked-science.ru/article/medicine/tatuirovki-risk-melanomy
У людей со множеством татуировок неожиданно выявили сниженный риск меланомы
Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивны...
naked-science.ru
https://naked-science.ru/wp-content/uploads/2025/09/photo_2025-09-18_16-43-46-1200x675.jpg
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    4 минуты назад
    -
    0
    +
    Sam, отличный вопрос. И мне он тоже пришел в голову. Но когда я открыл работу по вашей ссылке, оказалось, что ее авторы честно пишут " As patterns of sun exposure and tattooing are variable and were not collected in our data, the impact of these relationships on our results is not known". То есть, в отличие от шведов выше, они поленились при написании работы и загар не учли, отчего их замер частоты меланомы явился классическим случаем поисков ключей под фонарем, где их не так лень искать, а не там, где ключи потеряли. Такое бывает. Научные работы часто разные по качеству.
    Ответить
    -
    0
    +

Выбор редакции

Александр Березин
4 минуты назад
Sam, отличный вопрос. И мне он тоже пришел в голову. Но когда я открыл работу по вашей ссылке, оказалось, что ее авторы честно пишут " As patterns of sun exposure and

Татуировки резко повысили риск меланомы

Sam Dowson
11 минут назад
А как же тут, они всё врут? https://naked-science.ru/article/medicine/tatuirovki-risk-melanomy

Татуировки резко повысили риск меланомы

Хлебников Денис
18 минут назад
Сколько народных денег на этой копии планера из видео с ютьюба десятилетней давности смогли освоить эти гении?

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Евгений Медем
20 минут назад
Пора положить конец досужим помыслам по поводу межзвездной кометы 3i/atlas. Это несомненно небесное тело естественного природного происхождения.

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

Алексей Остолецкий
58 минут назад
Подписывайтесь на канал! На очереди карта листьев деревьев, а через 30 лет детальная карта песочных гранул на планете!

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Anna Kurakin
1 час назад
Alex, с фанатиками бесполезно спорить. Они умеют только агрессировать и нападать. Посмотри сколько тебе всего понаписали

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

maksim iliin
1 час назад
Это не у белоруси нет выхода к морю. Это у моря нет выхода к Белоруси.

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Мэнди Петрова
1 час назад
DALL-E 2 круто генерит атмосферу, но качество часто страдает, я обычно дорабатываю такие картинки здесь — https://www.artguru.ai/ru/image-enhancer/ , отлично вытягивает

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Зергей Сенин
1 час назад
как тебе такое илон маск

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Fred Borz
1 час назад
Антон, какой русских в чечне?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Fred Borz
1 час назад
Алекс, Сходи к своему психиатру, видать часто пропускаешь прием

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Дмитрий Матвеев
1 час назад
Че-то вы отстали.Сервоприводы только на сбросах применяются да в стрелялках.В полетных к., давно уже движки эти задачи выполняют.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Анатолий Иванов
2 часа назад
Burkut, очень жаль что ты стал на одном уровне с Алехом.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Кнопка Вредная
2 часа назад
Kostyantyn, это он сказал про тебя бляд.. Ь 😂 А я не просто кнопка😎а ВРЕДНАЯ😜

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
2 часа назад
Kostyantyn, ну ролик лишний раз показал какие новости ты смотришь🧠💁‍♀️🗿🗿🗿

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
2 часа назад
Kostyantyn, 🤣💩 я в Россию езжу в гости. Жаль конечно что не россиянка. Вот и забудь и не говори, сделай нам одолжение.😉А про убийство мирных людей начни

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Kavib
2 часа назад
Alex, кого-кого надо изолировать - так это т.н. "русский мир", людоедски стирающий с лица земли целые города с их жителями! Всякие исламисты и США по

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Alfa Popo
2 часа назад
Can, Пхахаахаххахахахахаххахха ну так это исконная земля Израиля. А в 21 веке развязала войну именно палесрина

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Grim Grim
2 часа назад
Друзья мои, вся ваша проблема в том что вы! оскорбляет друг друга в плане религиозностей! Но одно зарубите себе на носу! Истинные Мусульмани даже не

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Yelai Mination
2 часа назад
Sergey, очевидно, значительная рабочая площадь размещается под землей, а над землей только элитные районы.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

