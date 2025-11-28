Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: какие страны построили больше всего кораблей в 2024 году
Мировая судостроительная промышленность в 2024 году оказалась в основном сосредоточена в Восточной Азии. На инфографике показаны страны, построившие больше всего кораблей.
По данным UNCTADstat, в 2024 году мировые верфи произвели коммерческие суда с общей валовой вместимостью 71,69 миллиона тонн. Подавляющая часть пришлась на Китай, Южную Корею и Японию. Вместе они обеспечили 95% мирового производства.
Китай сохраняет позицию лидера в мировом судостроительстве. Его верфи поставили суда валовой вместимостью 39,1 миллиона тонн. Это 54,6% от мирового тоннажа. Показатели Китая превысили более, чем в два раза результаты Южной Кореи и Японии вместе взятых.
Южная Корея в 2024 году заняла второе место с валовой вместимостью 20,1 миллиона тонн. Страна специализируется на производстве высокотехнологичных судов, в том числе танкеров для сжиженного природного газа. На третьем месте оказалась Япония (валовая вместимость 9 миллионов тонн).
В десятку также вошли Вьетнам, Филиппины, Италия, Франция, Германия, Финляндия и Сингапур. Россия оказалась на 13 месте с валовой вместимостью судов 99 тысяч тонн.
Современная экономика остро зависит от стабильности топливно-энергетического комплекса. Однако его основа, нефтедобыча, сталкивается с истощением легкодоступных запасов. Для оценки их потенциала инженеры используют геолого-гидродинамическое моделирование, позволяющее испытывать стратегии разработки в виртуальной среде и создавать цифровых двойников месторождений. Тем не менее, традиционные подходы к проектированию, основанные на двумерных картах, не дают точной информации о строении пластов. Это ведет к неоптимальной расстановке скважин и потере значительных объемов нефти. Ученые Пермского Политеха разработали методику генерирования множества 3D-моделей с возможностью выбора наиболее достоверных, описывающих реальное геологическое строение месторождений. Исследование позволяет существенно сократить неопределенность в оценке нефтяных запасов и уменьшить количество моделей для анализа.
Систематический анализ данных более четырех миллионов пациентов из Европы, США, Азии и Океании показал, что госпитализация из-за таких тяжелых инфекций, как сепсис и пневмония, значительно повышает риск развития деменции.
Впервые ученые продемонстрировали, что космическая пыль играет роль катализатора химического процесса, в результате которого из простых соединений образуются более сложные молекулы, предшественники мочевины и других соединений, необходимых для возникновения жизни.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод
Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Марта, 2021
Сверхзвуковые мифы туманного конуса
19 Марта, 2018
Неизлечимо ипохондричная болезнь
12 Июля, 2014
10 самых необычных аэропортов мира
28 Апреля, 2017
Хорошо иметь домик в океане
2 Января, 2014
Топ научных открытий 2013 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии