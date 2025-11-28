Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: какие страны построили больше всего кораблей в 2024 году

Мировая судостроительная промышленность в 2024 году оказалась в основном сосредоточена в Восточной Азии. На инфографике показаны страны, построившие больше всего кораблей.

Инфографика: какие страны построили больше всего кораблей в 2024 году / © Iswardi Ishak, Voronoiapp

По данным UNCTADstat, в 2024 году мировые верфи произвели коммерческие суда с общей валовой вместимостью 71,69 миллиона тонн. Подавляющая часть пришлась на Китай, Южную Корею и Японию. Вместе они обеспечили 95% мирового производства.

Китай сохраняет позицию лидера в мировом судостроительстве. Его верфи поставили суда валовой вместимостью 39,1 миллиона тонн. Это 54,6% от мирового тоннажа. Показатели Китая превысили более, чем в два раза результаты Южной Кореи и Японии вместе взятых.

Южная Корея в 2024 году заняла второе место с валовой вместимостью 20,1 миллиона тонн. Страна специализируется на производстве высокотехнологичных судов, в том числе танкеров для сжиженного природного газа. На третьем месте оказалась Япония (валовая вместимость 9 миллионов тонн).

В десятку также вошли Вьетнам, Филиппины, Италия, Франция, Германия, Финляндия и Сингапур. Россия оказалась на 13 месте с валовой вместимостью судов 99 тысяч тонн.