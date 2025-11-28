  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 ноября, 03:12
Рейтинг: +117
Посты: 330

Инфографика: какие страны построили больше всего кораблей в 2024 году

Мировая судостроительная промышленность в 2024 году оказалась в основном сосредоточена в Восточной Азии. На инфографике показаны страны, построившие больше всего кораблей.

Сообщество
# инфографика
# Инфографики
# корабли
# производство
# промышленность
# судно
Инфографика: какие страны построили больше всего кораблей в 2024 году / © Iswardi Ishak, Voronoiapp
Инфографика: какие страны построили больше всего кораблей в 2024 году / © Iswardi Ishak, Voronoiapp

По данным UNCTADstat, в 2024 году мировые верфи произвели коммерческие суда с общей валовой вместимостью 71,69 миллиона тонн. Подавляющая часть пришлась на Китай, Южную Корею и Японию. Вместе они обеспечили 95% мирового производства.

Китай сохраняет позицию лидера в мировом судостроительстве. Его верфи поставили суда валовой вместимостью 39,1 миллиона тонн. Это 54,6% от мирового тоннажа. Показатели Китая превысили более, чем в два раза результаты Южной Кореи и Японии вместе взятых. 

Южная Корея в 2024 году заняла второе место с валовой вместимостью 20,1 миллиона тонн. Страна специализируется на производстве высокотехнологичных судов, в том числе танкеров для сжиженного природного газа. На третьем месте оказалась Япония (валовая вместимость 9 миллионов тонн).

В десятку также вошли Вьетнам, Филиппины, Италия, Франция, Германия, Финляндия и Сингапур. Россия оказалась на 13 месте с валовой вместимостью судов 99 тысяч тонн.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Что общего у автомагистралей с египетскими мумиями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Слова, строящие мосты
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
28 Ноя
750
Взаимодействие аллелей одного гена. Взаимодействие генов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Русские в Калифорнии и на Аляске
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
На пути к искусственной гравитации
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Ноя
1000
Следы забытых богов Древней Греции
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Ноя
1300
Черная дыра: от рождения до полного исчезновения
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
29 Ноя
1000
Остеопатическая медицина: островок в океане иллюзий
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 ноября, 12:01
ПНИПУ

Ученые сократили неопределенность в оценке нефтяных запасов на 46%

Современная экономика остро зависит от стабильности топливно-энергетического комплекса. Однако его основа, нефтедобыча, сталкивается с истощением легкодоступных запасов. Для оценки их потенциала инженеры используют геолого-гидродинамическое моделирование, позволяющее испытывать стратегии разработки в виртуальной среде и создавать цифровых двойников месторождений. Тем не менее, традиционные подходы к проектированию, основанные на двумерных картах, не дают точной информации о строении пластов. Это ведет к неоптимальной расстановке скважин и потере значительных объемов нефти. Ученые Пермского Политеха разработали методику генерирования множества 3D-моделей с возможностью выбора наиболее достоверных, описывающих реальное геологическое строение месторождений. Исследование позволяет существенно сократить неопределенность в оценке нефтяных запасов и уменьшить количество моделей для анализа.

ПНИПУ
# месторождение нефти
# моделирование
# нефтедобыча
# скважина
# технологии
27 ноября, 08:30
Любовь С.

Госпитализация из-за инфекций увеличила риск развития деменции на 83%

Систематический анализ данных более четырех миллионов пациентов из Европы, США, Азии и Океании показал, что госпитализация из-за таких тяжелых инфекций, как сепсис и пневмония, значительно повышает риск развития деменции.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# инфекции
# метаанализ
# пневмония
# сепсис
# сосудистая деменция
27 ноября, 10:21
Дарья Губина

Космическая пыль сыграла ключевую роль в формировании «кирпичиков жизни» в межзвездном пространстве

Впервые ученые продемонстрировали, что космическая пыль играет роль катализатора химического процесса, в результате которого из простых соединений образуются более сложные молекулы, предшественники мочевины и других соединений, необходимых для возникновения жизни.

Астрономия
# возникновение жизни
# космическая пыль
# космос
# органические молекулы
# химические вещества
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
26 ноября, 17:00
Курчатовский институт

Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод

Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.

Курчатовский институт
# бактерии
# биоуголь
# сточные воды
# фосфор
# цианобактерии
# экология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

    27 ноября, 20:20

  2. Объемно-поверхностная закалка: как белорусские инженеры повысили прочность транспортных систем

    27 ноября, 16:05

  3. Загадочный магнетизм сверхпроводников: динамика во времени оказалась важнее пространства

    27 ноября, 14:52

  4. Слава отняла у музыкантов до четырех лет жизни

    27 ноября, 13:23
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Иван Савин
16 минут назад
Наталья, Вы прекрасны спору нет.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Иван Колупаев
19 минут назад
Андрей, подозреваю лучший способ показать сколько грунта доставили Аполлоны это уронить их вам на голову. Если это всего лишь 30 грамм то ничего

Blue Origin назначила дебютный запуск лунного модуля на начало 2026 года

Mikhail Khramov
30 минут назад
Вот ключевые фразы. Главное - выстроить доверие и получить бабло. Получится или нет - неважно, через 30 лет и ослы, и жулики, и падишах будут в ином

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Yarik Hilchenko
1 час назад
Не буду удивлен если после они им выдадут бластери и они будут постоянно на все отвечать Роджер Роджер

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Сергей Шмаков
1 час назад
Dark, абсолютно с Вами согласен! 👍🤝

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Виталий Вершинин
2 часа назад
Сергей, выведим чужое, что бы своё вывести.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Александр Нафф
2 часа назад
Александр, ну конечно помешала, ещё как помешала. Наличие Ферми у американцев характеризует личный фактор, а это случайность и он мог быть иным при

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

Андрей
3 часа назад
Александр, "научные работы по теме исследования Луны пилотируемыми экспедициями?" Как же, читали, ab ovo, от Мюнхгаузена, до Жуля Верна. "Про то, что

Blue Origin назначила дебютный запуск лунного модуля на начало 2026 года

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Mikhail, именно так! :))

Суд отправил в колонию бывшего главу РКК «Энергия»

Владимир Будаков
3 часа назад
Для того чтобы получалось вино, а не уксус, надо использовать гидрозатвор или на худой конец резиновую перчатку, проколотую иголкой, чтобы

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

константин плющенков
4 часа назад
Э., Где, где? В России матушке, хоть в Курской области, хоть в Тульской, хоть в Крыму, и много где ещё. Долго что-ли? Сейчас сорта на следующий год уже

Крупнейшие производители яблок в мире

Нурияхматович
4 часа назад
Вот есть одно но, на чьих двигателях взлетаю эти ракеты)))

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Виталий Вершинин
4 часа назад
Ниган, великоросы официальное название нации до революции, так , как и малороссы. Малороссы стали украинцами в 1926г, когда по переписи эту графу не

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Виталий Вершинин
4 часа назад
Сергей, если русские не национальность, то кто украинцы? Кто только не проходил те места, а дивчины известны своим любвиобилием.

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Виталий Вершинин
4 часа назад
Роман, вы сами себя дерёте? И по какому месту?

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Виталий Вершинин
4 часа назад
Ta, по тому же праву, по которому вытащила народ, много позже названый украинцами из под татар, поляков, австрияков.

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Юрий Голубев
4 часа назад
Прежде чем демонстрировать свою отсталость, изучите больше информации о Китае и его технологиях в этой сфере.

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Михаил Саламатин
4 часа назад
Igr, и откуда у тебя такие новости? Трепло

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

NATGEORZN A.Reshetnikov
4 часа назад
Че-та рейтинги у вас сломались

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Сергей Мельник
4 часа назад
Igr, с чего это вы взяли что дешевле???!!!

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно