Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 декабря, 07:45
Рейтинг: +732
Посты: 1775

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Новые спутниковые изображения показали: на строительной площадке «Мукааба» — грандиозного куба будущего в Эр-Рияде — завершена гигантская чаша котлована. Идет новый, не менее масштабный этап: забуривание свай, которое превратит грунт в надежное основание для одного из самых больших рукотворных сооружений в истории. Этот процесс, настоящая симфония инженерной мысли, продлится до конца года.

Сообщество
# археология
# Саудовская Аравия
# спутники
# строительство
# технологии
Стройплощадка «Мукааба» / © Copernicus
Стройплощадка «Мукааба» / © Copernicus

«Мукааб» (с арабского — «Куб») — это не просто имя, а философия. Монолит со сторонами по 400 метров станет новой иконой столицы, ее дерзким архитектурным манифестом. Но его главная тайна скрыта внутри: под единым фасадом разместится целый город в городе — с жилыми кварталами, отелями и центрами развлечений.

Стройплощадка «Мукааба» / © Copernicus
Стройплощадка «Мукааба» / © Copernicus

«Мукааб» олицетворяет собой сердце проекта New Murabba, миссия которого — создать в северо-западной части Эр-Рияда ультрасовременный и пульсирующий жизнью центр притяжения. В его орбиту также войдут стадион для Чемпионата мира по футболу 2034 года и обширные зоны для жизни, шопинга и гостеприимства.

Рендер «Мукааба» / © SaudiProject
Рендер «Мукааба» / © SaudiProject
Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
5 минут назад
-
0
+
Началось строительство "пирамид" для будущих раскопок далёких потомков. Может тоже для кого-то будут загадкой...
Ответить
-
0
+
[miniorange_social_login]

