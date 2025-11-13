Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году
Токамак с реакторными технологиями — экспериментальная установка, которая позволяет изучать квазистационарные физические процессы, поведение плазмы, отрабатывать различные методы нагрева плазмы, испытывать новые методы диагностики и осваивать тритиевую технологию. В России планируют начать строительство токамака уже в 2027 году.
Россия начнет строительство токамака с реакторными технологиями в 2027 году, сообщил в интервью Naked Science руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев.
Сейчас ученые и инженеры разрабатывают технический проект. Специалисты проверяют и оптимизируют ключевые элементы установки, создают системы нагрева и диагностики плазмы, которые нужны для строительства реактора.
Контрольная сборка вакуумных камер запланирована на 2030 год. По словам Аникеева, это важная точка, знаменующая середину проекта.
Основная задача токамака с реакторными технологиями — отработать термоядерные технологии, необходимые для применения в реакторе. С точки зрения физики, для проверки технологий для будущего реактора достаточно провести термоядерные реакции с дейтерием, а также ввести в плазму ядра атомов гелия, удерживаемые магнитным полем.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
