Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Токамак с реакторными технологиями — экспериментальная установка, которая позволяет изучать квазистационарные физические процессы, поведение плазмы, отрабатывать различные методы нагрева плазмы, испытывать новые методы диагностики и осваивать тритиевую технологию. В России планируют начать строительство токамака уже в 2027 году.

Схема токамака ТРТ / © «Росатом»

Россия начнет строительство токамака с реакторными технологиями в 2027 году, сообщил в интервью Naked Science руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев.

Сейчас ученые и инженеры разрабатывают технический проект. Специалисты проверяют и оптимизируют ключевые элементы установки, создают системы нагрева и диагностики плазмы, которые нужны для строительства реактора.

Контрольная сборка вакуумных камер запланирована на 2030 год. По словам Аникеева, это важная точка, знаменующая середину проекта.

Основная задача токамака с реакторными технологиями — отработать термоядерные технологии, необходимые для применения в реакторе. С точки зрения физики, для проверки технологий для будущего реактора достаточно провести термоядерные реакции с дейтерием, а также ввести в плазму ядра атомов гелия, удерживаемые магнитным полем.



