О мероприятии

Лошади и пони — не только красивые и грациозные животные, но и весьма социальные существа. За их увлекательным процессом общения всегда интересно наблюдать, и именно это делает этих животных особенно привлекательными для посетителей.

Заведующая сектором пони-клуб Ольга Ефимова расскажет, как организовано содержание лошадей, как проходит тренинг этих животных, и как правильно взаимодействовать с ними. Слушатели узнают о том, как важно учитывать поведение, физические и психологические потребности лошадей для обеспечения их благополучия в неволе.

Лектор обсудит, как устроены социальные взаимодействия этих животных. Как они дружат и играют друг с другом. А также рассмотрит историю содержания лошадей в Московском зоопарке за последние 35-40 лет, и как со временем менялась роль лошадей в зоопарке. От перевозки кормов для других животных и круга катания посетителей до настоящего времени.

Расписание ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно