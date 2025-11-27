  • Добавить в закладки
Лекция
Пони и лошади в Московском зоопарке

Слушатели узнают, как устроены социальные взаимодействия пони и лошадей.

Московский зоопарк
4 декабря, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1

О мероприятии

Лошади и пони — не только красивые и грациозные животные, но и весьма социальные существа. За их увлекательным процессом общения всегда интересно наблюдать, и именно это делает этих животных особенно привлекательными для посетителей.

Заведующая сектором пони-клуб Ольга Ефимова расскажет, как организовано содержание лошадей, как проходит тренинг этих животных, и как правильно взаимодействовать с ними. Слушатели узнают о том, как важно учитывать поведение, физические и психологические потребности лошадей для обеспечения их благополучия в неволе.

Лектор обсудит, как устроены социальные взаимодействия этих животных. Как они дружат и играют друг с другом. А также рассмотрит историю содержания лошадей в Московском зоопарке за последние 35-40 лет, и как со временем менялась роль лошадей в зоопарке. От перевозки кормов для других животных и круга катания посетителей до настоящего времени.

4
Четверг
Декабрь 2025
ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1

27 ноября, 05:08
Александр Речкин
3
# биология
# животные
# лошади
Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

