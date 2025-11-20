О мероприятии

Сознание — то, что отличает человека и некоторых животных от «бездушных» машин, будь то роботы, не понимающие, что делают, или искусственный интеллект, не понимающий, о чем говорит. Но что это такое на самом деле? Как мозг порождает сознание — и порождает ли? Какие ответы сегодня предлагает наука?

Ученый-нейрофизиолог из университета Турку Дмитрий Филимонов проследит историю изучения сознания до современных исследований. Обсудит философские вопросы и лабораторные эксперименты. Главное — познакомит участников с основными теориями сознания.

