О мероприятии

Обычно восприятие и действие рассматривают, как причину и следствие, стимул и реакцию. А что, если именно действие позволяет людям получать информацию о мире и обеспечивает информацией органы чувств, запуская познание? Доктор психологических наук Валерия Юльевна Карпинская расскажет о роли движения в когнитивном, эмоциональном и социальном развитии ребенка. И о том, как разнообразные виды двигательной активности можно использовать, чтобы решать проблемы, с которыми люди сталкиваются на разных этапах своей жизни.

Расписание Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург 19:00