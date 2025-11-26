Уведомления
Слушатели узнают, что сегодня могут нейроинтерфейсы на самом деле.
О мероприятии
Разработчик системы управления для бионических протезов рук Степан Чуйкин расскажет о принципах работы неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая считывает общее состояние мозга — его ритмы. Слушатели выяснят, как устройства отличают полезный сигнал от простого моргания и почему с их помощью невозможно узнать, о чем думает человек.
Так как же тогда происходит «управление силой мысли»? Секрет в механизме нейробиологической обратной связи, когда мозг учится модулировать свое состояние. Во второй части мероприятия лектор отделит реальные применения, например в коррекции СДВГ, от маркетинговых обещаний и разберет, что сегодня могут нейроинтерфейсы на самом деле.
