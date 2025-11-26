  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Даже не думайте

Слушатели узнают, что сегодня могут нейроинтерфейсы на самом деле.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
4 декабря, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Разработчик системы управления для бионических протезов рук Степан Чуйкин расскажет о принципах работы неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая считывает общее состояние мозга — его ритмы. Слушатели выяснят, как устройства отличают полезный сигнал от простого моргания и почему с их помощью невозможно узнать, о чем думает человек.

Так как же тогда происходит «управление силой мысли»? Секрет в механизме нейробиологической обратной связи, когда мозг учится модулировать свое состояние. Во второй части мероприятия лектор отделит реальные применения, например в коррекции СДВГ, от маркетинговых обещаний и разберет, что сегодня могут нейроинтерфейсы на самом деле.

4
Четверг
Декабрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

26 ноября, 05:02
Александр Речкин
2
# биология
# нейроимплантаты
# технологии
