Слушатели узнают, что сегодня могут нейроинтерфейсы на самом деле.

О мероприятии

Разработчик системы управления для бионических протезов рук Степан Чуйкин расскажет о принципах работы неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая считывает общее состояние мозга — его ритмы. Слушатели выяснят, как устройства отличают полезный сигнал от простого моргания и почему с их помощью невозможно узнать, о чем думает человек.

Так как же тогда происходит «управление силой мысли»? Секрет в механизме нейробиологической обратной связи, когда мозг учится модулировать свое состояние. Во второй части мероприятия лектор отделит реальные применения, например в коррекции СДВГ, от маркетинговых обещаний и разберет, что сегодня могут нейроинтерфейсы на самом деле.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация