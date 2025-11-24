  • Добавить в закладки
Лекция
16+
История нашего алфавита

Слушатели узнают, почему русский и латинский алфавиты так похожи – и настолько различны.

Центр «Архэ»
3 декабря, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Люди писали буквами далеко не всегда. Как люди вообще додумались до того, чтобы передавать речь графически? Как от первых знаков письменность дошла до привычного алфавита? Почему русский и латинский алфавиты так похожи – и настолько различны? Ответы на эти и многие другие вопросы даст профессор РАН, доктор филологических наук Светлана Анатольевна Бурлак.

24 ноября, 07:43
Александр Речкин
1
# история
# лингвистика
# русский язык
Комментарии

