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Фон для видеоконференций повлиял на усталость своего обладателя
Чтобы меньше уставать от созвонов по видеосвязи, важно правильно подбирать фон, который будет отображаться в сервисе конференций. Ученые из Сингапура выяснили, что статичные, анимированные и размытые фоны по-разному влияют на состояние своего обладателя в зависимости как от типа, так и от тематики изображения.
Видеоконференции для многих людей стали важной частью повседневной жизни после пандемии COVID-19. Нередки случаи, когда компании даже при отсутствии карантинных ограничений отказывались от полностью очного формата работы и переходили на удаленный или гибридный (смешанный). Одно из недавних исследований показало, что такие меры не только не снизили, но и повысили эффективность фирм и удовлетворенность сотрудников.
Тем не менее, когда созвоны проходят часто и суммарно занимают несколько часов в день, возникает так называемая усталость от видеоконференций, которая проявляется в ухудшении когнитивных способностей, эмоционального и физического состояния. Согласно новой научной работе, на степень проявления усталости от видеоконференций у конкретного человека влияют фоны, которые он выбирает для созвонов.
Специалисты из Наньянского технологического университета в Сингапуре сравнили эффекты от естественного (никак не измененного), размытого, виртуального неподвижного и виртуального анимированного фонов, а также обратили внимание на тему изображения: природа, городской пейзаж, офис и так далее. Результаты исследования опубликовал научный журнал Frontiers in Psychology.
Ученые опросили 610 человек от 22 до 76 лет, которые в среднем три дня в неделю работали удаленно и пользовались сервисами видеосвязи. Участники исследования ответили на вопросы о фонах, которые используют во время созвона, и о симптомах усталости от видеоконференций.
Согласно результатам опроса, сильнее всех утомлялись люди, использующие анимированные фоны. Размытие ухудшало состояние не так сильно, но все же сильнее, чем неподвижные изображения.
«Наш мозг автоматически реагирует на новую информацию в окружающей среде. Мы тратим на это когнитивные ресурсы, что увеличивает когнитивную нагрузку и, как следствие, приводит к усталости от видеоконференций. Статичные фоновые изображения содержат новую информацию, но, ознакомившись с ней, участники созвона могут постепенно переключить внимание на что-то другое. Размытый фон новой информации изначально не содержит, но пользователи периодически улавливают проблески реального изображения, которое назвать новой информацией уже можно. Видеофоны предоставляют новые сведения постоянно, что отвлекает внимание и требует больше когнитивных ресурсов», — объяснили авторы статьи.
Кроме того, на степень усталости повлияло и изображение на фоне, который выбирали участники видеосозвонов. Например, пользователи, предпочитающие картинки с природой, уставали меньше по сравнению с другими. Это может быть связано с тем, что изображения офисных помещений или общественных мест способны мысленно «переместить» человека в соответствующую обстановку и привести к повышенной утомленности.
Исследователи отметили, что в неформальной обстановке меньше всех уставали те пользователи, чьи фоны были забавными и «беззаботными». Вероятно, важно подбирать фон, учитывая цель и характер видеосозвона, предположили ученые. Это может не только повысить эффективность общения, но и спасти от чрезмерной усталости.
По словам авторов исследования, полученные результаты позволят пользователям оптимизировать видеоконференции, используя все преимущества этого формата работы и сохраняя хорошее самочувствие. В будущих научных работах важно понять, влияют ли на утомленность от видеосозвонов и ее связь с фоном возрастные группы пользователей. Кроме того, хотя участники видеоконференций чаще смотрят на свое изображение, чем на чужие, стоит определить, какова роль других пользователей в возникновении усталости.
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