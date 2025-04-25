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37 минут назад
Юлия Трепалина
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Ученые оценили долю удаленки в рабочей неделе разных стран

Исследователи из Стэнфордского университета опросили более 16 тысяч сотрудников с высшим образованием из 40 государств, чтобы выяснить, в каких из них персоналу позволяют чаще работать из дома в течение недели. Лидерами рейтинга стали англоязычные страны, а реже всего преимуществами гибридного формата пользуются в Азии.

Офтоп
# гибридный график работы
# занятость
# работа
# удаленка
# удаленная работа
удаленная работа
© Annie Spratt, unsplash.com

Опросы проводили с ноября 2024-го по февраль 2025 года. Ученые пояснили, что к участию пригласили людей с дипломом вуза, поскольку они чаще занимают должности, предусматривающие возможность гибридного формата, то есть совмещения очной и дистанционной работы.

Анализ данных и сопоставление с предыдущими результатами показали, что доля удаленки в рабочей неделе стабилизировалась после более резкой просадки двумя годами ранее. В 2025-м люди в среднем по миру стали работать дистанционно 1,27 дня в неделю против 1,33 дня в 2023-м и 1,6 дня в 2022 году.

В англоязычных странах, возглавивших список, показатели в среднем колеблются от 1,2 почти до двух дней в неделю. Канадские сотрудники имеют возможность работать удаленно в среднем 1,9 дня, британские — 1,8 дня, американские — 1,6 дня.

© Cevat Giray Aksoy et al.

В Азии дела обстоят иначе. Реже всего в дистанционном режиме работают в Южной Корее, Китае и Японии — в среднем 0,5, 0,6 и 0,7 дня в неделю. Чуть больше в этом плане повезло сотрудникам из Индии и с Филиппин, у которых доля удаленки составила 1,6 и 1,4 дня.

Низкие показатели в Азии, вероятно, связаны не только с культурологическими различиями региона, но и с высокой долей рабочих мест в сфере производства, требующих очного присутствия. В частности, в комментарии изданию The Korea Times на это указал директор Института труда Кореи Ким Ю Бин (Kim Yoo-bin).

«Производственный сектор по своей природе требует физического присутствия работников на месте. В странах, где доля сферы услуг выше, удаленная работа целесообразнее. Но в производстве существуют неизбежные ограничения для удаленной работы», — пояснил он.

Между лидерами и аутсадерами в гистограмме расположились Европа, Латинская Америка и Африка. В европейских государствах результаты варьируются от 0,6 дня в Греции до 1,7 дня в Финляндии, в латиноамериканских — от одного дня в Мексике до 1,4 дня в Бразилии. В Африке, которую представили Египет, Нигерия и ЮАР, сотрудники работают удаленно в среднем почти 1,5 дня в неделю.

Исследование выявило и другие характерные тенденции. Сотрудники с детьми чаще практикуют гибридный формат работы, тогда как бездетные предпочитают что-то одно — полностью очный либо целиком дистанционный режим.

Данные по всем рассмотренным регионам показали, что доля удаленки в рабочей неделе у мужчин и женщин примерно одинакова. Тем не менее специалисты из Стэнфорда (США) отметили, что совмещать удаленную занятость с очной больше всего стремятся работающие мамы.

Ранее ученые из США и Китая признали гибридный режим самым выгодным. При грамотном управлении такой формат ничуть не уступал по продуктивности обычному, с ежедневным присутствием на рабочем месте, а увольнения среди неруководящего персонала становились реже.

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Офтоп
# гибридный график работы
# занятость
# работа
# удаленка
# удаленная работа
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