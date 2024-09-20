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В Перми нашли способ сократить время на прогноз результатов нефтедобывающих работ
Гидроразрыв пласта — популярный метод увеличения дебита скважин за счет создания трещин. Для реализации процесса необходимо изучить взаимосвязь между параметрами гидроразрыва и эксплуатационными характеристиками нефтяного пласта. Учет всех факторов занимает много времени и ресурсов. Ученые Пермского Политеха нашли способ быстрее прогнозировать результат воздействия на пласт, используя теорию информации. Это снизит затраты на расчеты и ускорит добычу нефти.
Статья опубликована в журнале «Недропользование». Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
На результат гидроразрыва пласта влияют условия течения, свойства коллектора, скорость закачки жидкости, шероховатость естественных трещин и многие другие факторы. Учет всех параметров — трудоемкий и долгий процесс. Поэтому ученые Пермского Политеха разработали и протестировали метод прогнозирования гидроразрыва пласта с помощью теории информации. Он позволяет с той же точностью прогнозировать результаты, но с использованием лишь самых ключевых показателей.
«Основные факторы рассматриваемого нами участка — обводненность и дебит нефти до проведения гидроразрыва, ширина и длина трещины. Имея информацию всего лишь об этих четырех параметрах, можно с высокой надежностью определить будущие результаты гидроразрыва пласта», – комментирует Ассан Диенг, младший научный сотрудник кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ.
«Для определения особенностей группы мы выполнили статистический анализ ключевых параметров и построили графики разных значений для каждого из них. Результаты анализа показали, что относительное отклонение в обычной модели – от 4,1 процента , а в модели теории информации – до 2,4 процента. То есть разработанная модель имеет меньшую погрешность по сравнению с прошлыми. Это доказывает, что для точных результатов прогнозирования гидроразрыва достаточно выбрать самые важные факторы», – поясняет Владимир Поплыгин, кандидат технических наук, доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ.
Новая модель ученых ПНИПУ позволит оценить дебит скважин после гидроразрыва пласта с минимальными погрешностью и временными затратами. Используя представленную методику, инженер нефтяной компании может оперативно оценить различные варианты гидроразрыва и принять быстрое управленческое решение в условиях неопределенности.
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