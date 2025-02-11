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16 минут назад
Юлия Трепалина
15

Усталость от видеоконференций связали с недовольством своей внешностью

4.2

Ученые давно заметили, что чрезмерное использование онлайн-сервисов для видеозвонков вроде Zoom, Microsoft Teams и Google Meet может сопровождаться так называемой Zoom-усталостью — эмоциональным истощением, чувством утомления или тревоги. Психологические механизмы в основе этого явления исследованы не до конца. Специалисты из нескольких вузов США решили разобраться в них подробнее, а также проследить, как усталость от видеоконференций связана с использованием инструментов для коррекции изображения на экране: ретуши, видеофильтров или цифровых аватаров.

Психология
# zoom
# видеоконференции
# видеосвязь
# удаленная работа
# усталость
видеоконференция на экране
© Chris Montgomery, unsplash.com

С помощью онлайн-платформы Qualtrics ученые провели опрос почти 2500 американских сотрудников, которые временами или постоянно трудятся в дистанционном режиме и участвуют в виртуальных совещаниях по работе. Респондентов среди прочего спрашивали об отношении к своей внешности, ежедневной продолжительности видеозвонков, проявлениях усталости от видеоконференций и применении инструментов для улучшения собственного изображения.

Проанализировав результаты с помощью метода моделирования структурными уравнениями, исследователи установили, что чем сильнее люди были недовольны своей внешностью, тем больше у них проявлялась усталость от видеосвязи и тем чаще они пользовались инструментами ретуши и видеофильтрами для коррекции изображения на экране.

Также выяснилось, что на фоне усталости от видеоконференций отношение к такому формату совещаний ухудшалось. В итоге это снижало желание пользоваться инструментами для видеокоммуникаций на работе, что могло отрицательно влиять на продуктивность сотрудников и их эмоциональное состояние.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале PLOS One, предупредили, что у него есть ряд ограничений. Они обусловлены особенностью выборки, в которую вошли только жители США, и невозможностью установить причинно-следственную связь между усталостью от видеоконференций и рассмотренными сопутствующими факторами.

Данные предыдущих исследований, посвященных вопросу Zoom-усталости, говорят о том, что в его основе могут быть и другие психологические аспекты. Ученые из Сингапура ранее выяснили, что статичные, анимированные и размытые фоны по-разному влияют на состояние своего обладателя в зависимости как от типа, так и от тематики изображения. Оказалось, сильнее всех утомлялись люди, использующие анимированные фоны. Размытие ухудшало состояние не так сильно, но все же в большей мере, чем неподвижные изображения.

Кроме того, исследователи из Гетеборгского (Швеция) и Стэнфордского университетов (США) установили, что женщины устают от видеозвонков сильнее мужчин. Этот эффект связали с так называемой зеркальной тревогой — комплексом негативных ощущений из-за повышенной концентрации на своем изображении, который может возникать в присутствии физических зеркал или «отражений» на экране.

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Психология
# zoom
# видеоконференции
# видеосвязь
# удаленная работа
# усталость
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