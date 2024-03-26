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40 минут назад
Мария Азарова
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Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

4.5

Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.

Психология
# брак
# волосы
# мужчины и женщины
# привлекательность
# сексуальная активность
# сексуальная жизнь
# сексуальность
Серсея Ланнистер
Кадр из сериала «Игра престолов» / © HBO

Длинные волосы, пусть они и периодически выходят из моды, все еще ассоциируются с образом идеальной женщины, ухаживающей за собой. К примеру, именно такой итальянский живописец Сандро Боттичелли изобразил Венеру — в римской мифологии олицетворение вечной молодости, красоты и любви.

«Несмотря на популяризацию темы женских волос на протяжении веков и во множестве культур, было проведено на удивление мало психологических исследований, которые раскрыли бы природу их привлекательности. Вслед за Чарлзом Дарвином, утверждавшим, что женские волосы выступают фактором полового отбора, ученые предпринимали несколько попыток связать их с сексуальной жизнью и репродуктивным потенциалом. Однако потенциальная роль волос в романтических отношениях остается неясной», — отметили авторы нового исследования, психологи из Университет Ёнсе в Сеуле.

Целью их работы, статья о которой вышла в рецензируемом журнале Frontiers in Psychology, было проверить, как женские волосы сказываются на сексуальной жизни, особенно на частоте интимных контактов. С помощью онлайн-сервиса PanelNow к участию привлекли 204 гетеросексуальные супружеские пары из Южной Кореи в возрасте от 25 до 51 года, имевшие максимум по четыре ребенка (либо бездетные).

Добровольцы отвечали на вопросы о качестве и длине волос, привлекательности партнера, сексуальном желании, половой жизни, удовлетворенности отношениями и так далее. По окончании опроса участники получили вознаграждение — примерно по пять долларов США.

Чтобы оценивать длину волос (как у жен, так и у мужей), психологи использовали шкалу по типу Ликертской. Для мужчин варианты были следующими: короткая стрижка под машинку; выше уровня бровей; ниже уровня бровей, до ушей; длина между мочкой уха и линией подбородка; ниже подбородка. Каждую категорию дополнили соответствующим изображением для большей наглядности. В случае жен пятибалльная шкала включала такие варианты, как: длина волос выше ушей (или короче); между ухом и линией подбородка; от подбородка до уровня ключиц; по грудь; еще длиннее. Помимо этого, все участники оценивали состояние собственных волос по семибалльной шкале, от «очень плохое» до «очень хорошее».

Затем супругов попросили высказать мнение о физической привлекательности своей половинки. Такие характеристики, как уровень образования, интеллект и карьерные перспективы, не учитывали. Также они должны были согласиться или не согласиться с двумя утверждениями (опять же, по семибалльной шкале): «У меня сильное половое влечение к моему партнеру» и «Я очень часто испытываю сексуальное влечение к партнеру». Наконец, участники рассказывали, сколько раз в месяц они занимаются сексом с мужем/женой.

Для анализа данных исследователи применили статистическую технику под названием «метод начальной загрузки» с коррекцией систематических ошибок, а также сравнили жен и мужей, чтобы обнаружить потенциальные гендерные различия.

Частота половых актов, по словам мужей, составила 3,58 раза в месяц, по данным жен — 3,30 раза. Интимные отношения оказались сильно связаны с состоянием волос супруги. Их длина влияла чуть меньше, но корреляция все еще была статистически значима. Аналогичную связь психологи выявили между состоянием шевелюры женщины и тем, как муж оценил ее привлекательность.

В то же время ни состояние, ни длина волос мужчины не сказалась на сексуальной активности в паре, хотя участницы обращали на это внимание при оценке привлекательности партнера.

«Связь между состоянием волос женщины, ее привлекательностью, сексуальным желанием мужа и частотой половых контактов оказалась значимой. Это указывает на то, что состояние волос усиливает женскую привлекательность и, в свою очередь, повышает сексуальное влечение к ней. Более сильное желание у мужа приводит к более частым половым актам в парах», — объяснили исследователи, подчеркнув, что ни продолжительность брака, ни уровень обязательств не смягчали эти «эффекты».

По словам психологов, им удалось подтвердить, что волосы могут иметь решающее значение для оценки женской привлекательности и ее репродуктивного потенциала. Поэтому, вероятно, силы и инвестиции, которые представительницы прекрасного пола вкладывают в уход за волосами, оправданны.

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Психология
# брак
# волосы
# мужчины и женщины
# привлекательность
# сексуальная активность
# сексуальная жизнь
# сексуальность
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Питон Удав
Питон Удав
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Питон Удав
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Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщинДлина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

Ivan
1 час назад
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